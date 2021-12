Orbán Viktor: 9,5 millió omikron variáns elleni vakcinát rendelt Magyarország

A mögöttünk hagyott év két dologról szólt, a vírus elleni védelemről és a gazdaság újraindításáról – mondta el Orbán Viktor az idei év utolsó, nemzetközi Kormányinfóján, kedden. A miniszterelnök kifejezte együttérzését azon családokkal, akiket veszteségek értek a koronavírus miatt. Mint mondta,

a 2021-es évben már nem voltunk olyan tehetetlenek és eszköztelenek, mint a 2020-as évben, hiszen a világ tudóstársadalmának köszönhetően kifejlesztették a koronavírus elleni oltást, így az elszigetelésről és karanténról átállhattuk az oltás alapú védekezésre.

Felidézte, hogy a kormány több forrásból is vásárolt vakcinát, ennek köszönhetően pedig elsők között értük el a lakosság felének beoltását. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy jelenleg 6 200 000 oltottnál tartunk, ez a szám azonban stagnál, az emberek további meggyőzésére van szükség. Hozzátette: Magyarország harmincszázalékos átoltottságon áll, míg az európai uniós átlag 21,5 százalék.

– Két konzultációt is indított idén a kormány, ezekre összesen több mint kétmillió ember válaszolt – emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve, ezen demokratikus felhatalmazás nyomán tudott határozott döntéseket hozni a kormány. Orbán Viktor elmondta, hogy 1700 milliárd forintot fordítottak beruházásokra, és több mint 1400 beruházás részesült ebből a forrásból.

– Magyarországon a munkanélküliség 3,9 százalék, míg Európában 6,9 százalékos az arányuk – érzékeltette a helyzetet a miniszterelnök, aki szerint Magyarország gazdasága erősebb most, mint a válság előtt volt.

A 2022-es évre nézve Orbán Viktor kijelentette, három fontos dolog történik majd Magyarországon. Először is olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket hoznak, amelyeknek egy részét ők sem ismerik, például a 25 év alattiak szja-mentessége. A második a védekezés folytatása, az év első felében Orbán Viktor szerint még biztosan nagy erőket kell mozgósítani, de továbbra is marad a vakcinaalapú védekezés.

A kormányfő bejelentette: az omikronhoz új vakcinára lesz szükség, a Pfizer ki is fejlesztett egy ilyet, ebből 9,5 millió adagot rendelünk, amelyeket 2022 második fél évében és 2023-ban fogjuk megkapni. A kilenc és fél millió vakcinából másfélmillió a gyermekek számára is felhasználható.

A harmadik fontos mozzanat az évben a gyermekvédelmi népszavazás, az LMBTQ-propaganda elleni küzdelem lesz. Mint Orbán Viktor fogalmazott, büszke arra, hogy ebben a kérdésben Magyarország nem az elitekre hagyatkozik, hanem népszavazásra bocsátja a kérdést.

Változatlanul fenntartjuk a határvédelmet

Európában energiaválság van, amit a legutóbbi uniós vitán nem sikerült kezelni – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy látja, hogy az atomenergiát ellenzők nem tudnak blokkoló kisebbségként működni, így a nukleáris energiát fenntarthatóként kell kezelni. Szerinte ezzel az atomipar is fellendülhet.

Európa energiaellátását hosszabb távon is biztonságba helyezhetjük – összegzett a miniszterelnök.

A kormányfő elmondta, hogy a rögzített energiaár megvédi a magyarokat attól, hogy két-háromszorosára növekedjenek a rezsiárak egyik hónapról a másikra, mint ahogyan ez Nyugat-Európában több helyen történik.

Orbán Viktor az ETS-rendszerről elmondta, hogy ma Európában büntetőadókkal sújtják az energiaipart, a Mátrai Erőműt is érinti ez a rendszer. – Az Európai Bizottság ebben továbblépne, most a gépkocsi- és a lakástulajdonosokat is megadóztatnák – tette hozzá a kormányfő. Szerinte a következő hónapok nagy kérdése, hogy leszünk-e elegen ahhoz Európában, hogy ezt meghiúsítsuk.

A bevándorlásról Orbán Viktor úgy fogalmazott: ismét fellángolt a vita, hogy szabad-e beengedni bevándorlókat vagy sem. – Magyarország álláspontja világos, szerintünk a migránsoktól érkező menedékkérelmeket az országhatáron kívül kell benyújtani, és az eljárás lezárultával jöhet be a menedékkérő. Orbán Viktor szerint két kérdés merül fel; hajlandó-e finanszírozni a kerítés fenntartását Brüsszel, a magyar vélemény szerint ennek a felét kellene állniuk. A másik nagy kérdés pedig a nemzeti alkotmányok, valamint az Európai Bíróság bevándorlás és migrációs kérdésekben hozott ítéletei.

A miniszterelnök emlékeztetett, Európa-szerte nyolc országban kimondta már a helyi a alkotmánybíróság, hogy a nemzeti jogszabály erősebb, mint az uniós. Ehhez a körhöz csatlakozott a napokban a magyar Alkotmánybíróság is. – Ennek nyomán határvédelmi rendszerünket változatlanul fenntartjuk – erősítette meg Orbán Viktor.

A miniszterelnök értelmezése szerint az embereket az a kulturális közeg is megilleti, amely körülveszi őket. – A bennszülöttek kulturális szövetét alapjogi védelemben részesítette Magyarországon az Alkotmánybíróság – mondta Orbán Viktor.

Magyarország előre megy, nem hátra – tette hozzá a miniszterelnök, mondván, a kormány álláspontja itt is világos.

Mélyül a vita hazánk és Brüsszel között

Kérdésre válaszolva a miniszterelnök hangsúlyozta: a harmadik oltás a kulcskérdés, mindegy, milyen vakcinával történik, ezért arra kérnek mindenkit, hogy vegye fel az emlékeztető oltást. Szerinte kézenfekvő lenne a kötelező oltás bevezetése, ám a magyar lélek ezt nem szereti, így a meggyőzés hatásosabb ebben az ügyben, mint a kényszer. – A kórházaink kapacitása fantasztikus, orvosaink, ápolóink kiváló munkát végeznek, a magyar egészségügy kezelni tudja az újabb hullámot is – hangsúlyozta.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a magyarokon úgy lehet segíteni, ha növeljük a béreket és a nyugdíjakat. Mélyen tart a vita Brüsszel és Magyarország között a gyermekvédelmi törvény kapcsán, sem a gyermekvédelmi, sem az oktatási törvényt nem változtatjuk meg – tette egyértelművé.

Az országgyűlési választások kampánya hivatalosan ötven napig tart, a miniszterelnök-jelölti vitáról majd akkor lesz érdemes beszélni – mondta Orbán Viktor egy esetleges, Márki-Zay Péterrel tartandó vitáról.

Magyarországon a törvények mindenkire vonatkoznak, az államtitkárokra, a miniszterekre, de még a miniszterelnökre is – kommentálta Völner Pál meggyanúsítását a kormányfő. Azt is elmondta, hogy a bírósági ítéletig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. A Fudan Egyetem ügye a kormány napirendjéről is lekerült – válaszolta egy másik kérdésre Orbán.

A pedagógusoknak igaza van, a mostani tízszázalékos emelés nem oldja meg a helyzetüket, de a gazdaság teljesítményétől függ, hogy mennyit lehet emelni.

Nemcsak béremelésről, hanem bérrendezésről kell beszélni – tisztázta a kormányfő.

A francia elnökválasztásig nem fognak új európai frakciót alapítani az Orbán Viktor körül csoportosuló jobboldali pártok, árulta el a miniszterelnök.

Az új német kormányról azt mondta; várják, hogy megmutassa a profilját, egyelőre csak papírokat olvastak – jegyezte meg a német kormányprogramról. Emmanuel Macronról azt mondta, hogy a V4-ek együtt akarnak működni minden uniós vezetővel, és a nukleáris energia kérdésében például egy platformra kerültek a francia elnökkel.

A kerítésnek nincs alternatívája

Érdekes közjáték volt, amikor a BBC tudósítója azt hitte, hogy amikor Orbán arról beszélt, hogy nincs kolbászból a kerítés, az a határvédelemre vonatkozott. Miután a kormányfő angolul elmagyarázta a magyar mondás értelmét, megerősítette: a kerítésnek nincsen alternatívája. Hangsúlyozta: csak idén több mint százezer illegális bevándorlót állított meg a magyar kerítés, amivel nemcsak hazánkat, hanem Európát is megvédtük.

Ha megnézi a történelmet, ez a magyarok küldetése – jegyezte meg Orbán Viktor.

Szerinte az uniós főáramlat egy ideologikus szemüvegen keresztül nézi a migrációt, ami egy legitim álláspont, de ezzel mi nem értünk egyet. – Brüsszel olyan szabályokat akar elérni, amik teljesen idegenek a realitásoktól, mi nem fogunk változtatni az álláspontunkon – tette egyértelművé a kormányfő.

Háborús logika szerint készülünk

Varga Judit felelőssége nem merült fel Völner Pál ügyében – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, az államtitkár ügyéről akkor értesült, amikor a legfőbb ügyészség kitette a honlapjára.

– A kormány által vett tesztek kórházi ellátáshoz szükséges tesztek, az emberek mostanság a gyorstesztekben bíznak, ezeket vásárolják – mondta Orbán Viktor egy koronavírus elleni tesztelés bővítését feszegető kérdésre válaszolva.

Gulyás Gergely, Orbán Viktor és Kovács Zoltán. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Amikor a vírus felütötte a fejét, akkor annyit láttunk, hogy a legrosszabbra kell felkészülni – mondta a lélegeztetőgépekről a miniszterelnök. Az RTL riportere szerint túl drágán vette meg a gépeket a magyar kormány más nyugati országokhoz képest. Ez a tény Orbán Viktor szerint sincs rendben, ki kell vizsgálni, de amikor emberéletekről volt szó, nem lehetett ezzel foglalkozni.

A háborús logika szerint készült a kormány a vírus elleni védekezésre – árulta el a miniszterelnök.

A kormány intézkedései állandóak, béremelések, nyugdíjemelés és 13. havi nyugdíj – sorolta Orbán Viktor az RTL újabb kérdésére válaszolva. A német csatorna riportere szerint ugyanis a kormány juttatásai egyszeriek és nem segítenek.

Támogatjuk Ukrajna függetlenségét

A Financial Times kérdésére az ukrán helyzetről Orbán Viktor elmondta: két igazodási pont van az ügyben, első a V4-ek és azon belül Lengyelország, a másik az EU-s miniszterelnökök tanácsának álláspontja. Az unió semmilyen biztatást nem adott Ukrajnának a NATO-tagsággal kapcsolatban – tette hozzá. Mint mondta, jó a kapcsolat az orosz vezetéssel, ugyanakkor a magyar kormány támogatja Ukrajna függetlenségét.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Oroszország mindig leszállítja a megrendelt gázt, a kötelezettségeit mindig teljesíti, a baj azzal van, hogy az LNG-gázt nem szállítják le.

„A főnök mindig a legerősebb koalíciós párt elnöke”

– A főnök mindig a legerősebb koalíciós párt elnöke – mondta el egy Márki-Zay Péterről szóló kérdésre válaszolva a miniszterelnök. Orbán felidézte, ő maga is vezetett négypárti koalíció által támogatott kormányt. – Irreleváns a jelölt személye addig, amíg tudjuk, hogy ki a főnök – tette hozzá.

– A Fidesz frakciója mindig kiadja az ügyészségnek a képviselőt, ha gyanúsítják – válaszolta egy újabb Völner Pálra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor.

A költségvetési biztonság a legfontosabb

Nem jó a lapjárásom a nemzetközi politikában, mert a barátaim külföldön vereségeket szenvedtek – mondta egy arra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor, hogy kért-e már találkozót az új német kancellártól. A kormányfő felidézte, hogy Angela Merkellel is sikerült jó viszonyt fenntartaniuk tizenegy éven keresztül.

Hol kerék, hol talp – idézte Csurka Istvánt a miniszterelnök.

Az ország költségvetési biztonsága a legfontosabb – mondta Orbán Viktor arról, hogy el kellett halasztani a budapesti repülőtér visszavásárlását.

A jogszabályok mindenkire vonatkoznak

Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy az új német kormánnyal egyelőre nem történt hivatalos kapcsolatfelvétel, ugyanakkor a boszniai szerbek szankcionálását célzó német álláspontot meg kell akadályozni. – A Nyugat-Balkánt segíteni, felzárkóztatni kell, ez Európa érdeke – mondta.

Szabó Tímea esetleges CIA-kapcsolatáról a kormányfő annyit mondott: nem az ő dolga megmondani, hogy a nemzetbiztonsági bizottság mivel foglalkozzon. Hozzátette: Magyarország geopolitikai helyzete miatt mindenki tudni akarja, hogy mi történik a Kárpát-medencében, a felfokozott érdeklődés, legyen az akár titkosszolgálati, természetes. Ráadásul Magyarország a föderalista birodalomépítést nem támogatja – tette hozzá. Orbán Viktor közölte: az országnak jól felépített önvédelmi rendszere van, a magyar szolgálatok képesek megvédeni az országot.

Arról, hogy a Városháza-botrány miatt Karácsony Gergelynek le kell-e mondania, a kormányfő azt mondta: a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, és ha ennek nem szereznek érvényt, akkor az közbizalomvesztéshez vezethet, ami ráadásul Magyarország gazdasági teljesítményét is leronthatja.

Politikai testületként viselkedik a bizottság

Nem állnak jól a csillagok az unió bővítése szempontjából – mondta Orbán Viktor egy vonatkozó kérdésre válaszolva. Felidézte, hogy annak idején Horvátország beléptetéséért is sok energiát kellett felszabadítani, amikor magyar elnöksége volt az EU-nak. – A terület stabilitását összeurópai érdekké kell tenni, ha ez sikerül, akkor a nagyok is a bővítés mellé állnak – foglalta össze a kormányfő, aki szerint, ha erre nem hajlandóak az uniós vezetők, akkor is hídként kell állnia Magyarországnak a két térség között.

Gulyás Gergely, Orbán Viktor és Kovács Zoltán a Kormányinfón. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

– Az uniós helyreállítási alap hitel, amit a tagállamok együtt vettek fel, emiatt senkinek nincs jogalapja azt mondani, hogy a közös felelősséggel felvett pénzt Magyarországnak nem adják oda – tisztázta a Mandiner kérdésére Orbán Viktor a jelenlegi helyzetet, az Európai Bizottság (EB) kontra Magyarország ügyét.

A miniszterelnök kijelentette, hogy a bizottság szétveri az EU-t, és ezek után nem fogják támogatni a törekvéseiket.

– Az EB politikai játszmát játszik, azt szeretnék, ha nem ez a kormány maradna a választások után. Nekik olyan kormány lenne a jó, ami nem nemzeti alapokon áll – fogalmazott Orbán Viktor. Felidézte, hogy jelen volt akkor is, amikor Juncker bizottsági elnökként kijelentette, hogy politikai testületet akar csinálni az EB-ből.

Karanténnal nem, csak oltással lehet megfogni a vírust – erősítette meg a kormányfő. Elmondása szerint idén még nem reális, hogy újabb szigorításokra lenne szükség, ugyanakkor ha a helyzet romlik, jövőre a harmadik oltáshoz köthetik a védettségi igazolást.

Az uniós országokban a földvásárlásra versenyszabályzat van érvényben, ezek alapján lehet vásárolni. A magyar állam Szlovákiába tervezett vásárlását az ottani miniszterelnök kifogásolta, amit Orbán Viktor elfogadott.

Az alkotmányos rend az első

Arról, hogy a baloldalon akár feles felhatalmazással alkotmányoznának és megváltoztatnák a kétharmados törvényeket, Orbán Viktor úgy fogalmazott: ez egy politikai blöff, amit nem lehet komolyan venni,

visszaadom a diplomámat, ha ebből egy szó is igaz – jelentette ki.

– Magyarországon szilárd alkotmányos rend van. Nem lehet egy-egy szabályt kihúzogatni, változtatni. Ez nem egy kóceráj, nem egy sufni, ez egy alkotmányos rendszer – mondta a miniszterelnök.

Százezer határátlépési kísérletről beszélünk, amikor a déli határról van szó, Ausztria 30 ezer migránst tart számon, akik Magyarországról mentek be az országba. Ehhez jön hozzá a Brüsszel által kommunikált számítás, amely 50 ezer migránsról beszél, fejtette ki egy kérdésre a válaszolva Orbán Viktor.

– 2010 óta nem volt jogellenes megfigyelés Magyarországon – idézte Pintér Sándort a miniszterelnök arra a kérdésre, ami a lehallgatásokról szólt. Orbán Viktor tisztázta, minden esetleges lehallgatást a Belügyminisztérium kezdeményez.

– A kormányzat nem áll a közmédia fölött. A magyar média pluralista, a nyugati viszont hegemonista. Nagyjából 50-50 százalékot tesz ki a médiában a jobb és baloldali tömb, és ezeknek minden árnyalata – fogalmazott a médiaviszonyokról a miniszterelnök. Szerinte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság dolga, hogy a sajtót szabályozza.

– Brüsszelben azzal már mindenki egyetért, hogy a migránsokat valahogyan meg kell állítani. Az uniós jog békeidőben született, ez alapján a migrációs válságot kezelni nem lehet. Magyarország ennek az áldozata, minket ez alapján ítélnek el. Az európai azilum szabályait módosítani kell – válaszolta egy újabb újságírói kérdésre a miniszterelnök.

Legkésőbb ötven nappal a választás előtt a Fidesz választási listája nyilvános lesz – közölte kérdésre válaszolva Orbán Viktor.

„Vendéget fogadunk, jön Gyuri bácsi”

– Brüsszelben azzal már mindenki egyetért, hogy a migránsokat valahogyan meg kell állítani. Az uniós jog békeidőben született, ez alapján a migrációs válságot kezelni nem lehet. Magyarország ennek az áldozata, minket ez alapján ítélnek el. Az európai Azilum szabályait módosítani kell – válaszolta egy újabb újságírói kérdésre a miniszterelnök.

A kormány milyen külföldi beavatkozástól tart? – kérdezte a Pestisrácok utalva arra, hogy október 23-i beszédében Orbán Viktor azt mondta: az Egyesült Államokban is mozgolódnak a magyar választás miatt.

„Ezt a szót felejtsük el!” – válaszolta a miniszterelnök. Közölte: a kormány nem tart senkitől, meg fogják védeni azt, ami Magyarországé. – Vendéget fogadunk, jön Gyuri bácsi. Hozza az összes barátját, mind itt lesznek – fogalmazott a kormányfő a várható külföldi beavatkozásról.

– Az operatív törzs döntése, hogy mikortól fogják a harmadik oltáshoz kötni a védettségi igazolványok érvényességét – válaszolta az Inforádiónak a miniszterelnök. Orbán Viktor bízik abban, hogy a harmadik oltás elegendő lesz az omikron ellen.

Orbán Viktor kérdésre azt mondta, a harmadik oltás az omikron ellen is jó, de hogy az újabb variánsokra a különböző vakcinák milyen mértékben lesznek hatásosak, egyelőre nem tudni. A miniszterelnök kulcskérdésnek nevezte, hogy a harmadik oltás működjön, mert mint fogalmazott: a negyedikért már ő is nehezen menne. Az unió új vakcinabeszerzést indított az omikron ellen kifejlesztett Pfizer-vakcinára, ebben vesz részt Magyarország – tisztázta Orbán Viktor az Euronews kérdésére.

Több fontos kérdésben jó lenne, ha alkotmányos védelemről egyeznénk meg, de a választások előtt nem lenne ízléses, ha ez megtörténne – mondta Orbán Viktor arról, hogy a rezsicsökkentést vagy a gyermekvédelmi törvényt ilyen módon védenék.

Nem csökkentek az ügyeleti díjak

– Ha csak egyetlen ágyat is kiürítünk, és fenntartjuk koronavírusos betegeknek, úgy, hogy arra más is rászorulna, az nem fér bele – mondta el Orbán Viktor, aki ezt a dilemmát a legnehezebbnek nevezte azok közül, amikkel a vírus kapcsán találkozott. A miniszterelnök szerint a vezénylési rend biztosíthatja, hogy kitartson az egészségügy akkor is, ha több a fertőzött.

A Magyar Orvosi Kamarával kötött megállapodásnak köszönhetően akkora orvosbéremelés lesz, amilyen még nem volt Magyarországon – idézte fel egy kérdésre válaszolva a miniszterelnök. A 24.hu munkatársa szerint azért nem vállalnak hétvégi és ünnepnapi ügyeletet az orvosok és ápolók, mert csökkentek az ügyeleti díjat. Gulyás Gergely elmondta, hogy csak az emelt fizetésekhez képest alacsonyabbak a díjak, de nem csökkentették őket.

A baloldalon az üzletemberek is csinálnak politikát, míg a jobboldalon nem ez a szokás – válaszolta a TV2-nek Orbán Viktor.

A visegrádi országok közül hármunknak van saját jegybankja és valutája, Szlovákia pedig az eurózóna tagja – válaszolta a 444 feltett kérdésére a miniszterelnök. A labdarúgó akadémiák helyzetéről is kérdezte a kormányfőt a baloldali portál, a témáról Orbán Viktor elmondta, hogy most már nem pénz, hanem minőség kérdése a fejlődés.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfón. (Magyar Nemzet/Bach Máté)