Itt a dátum: ekkor tartja a kongresszusát a Fidesz + videó

„A Fidesz Magyarország, sőt Európa egyik legerősebb, legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel” – írja Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója közösségi oldalán, aki az is elárulta: január 10-én tartják a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Kongresszusát.

Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig azt mondta, a győzelmi terv már készen van, most pedig következik az utolsó, döntő asszó.