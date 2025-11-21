Kubatov Gábor: Januárban tartja kongresszusát a Fidesz + videó

A Fidesz, Magyarország, sőt talán Európa egyik legerősebb és legjobban szervezett politikai közössége – erről beszélt a közösségi oldalán közzétett videójában Kubatov Gábor. A nagyobbik kormánypárt alelnöke hangsúlyozta: mindez egy erős vezetőnek és egy egységes politikai közösségnek köszönhető.
Kubatov Gábor a videóban bejelentette, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség január 10-én tartja kongresszusát.
„2010 óta minden országos választást megnyertünk” – emlékeztetett. Mint fogalmazott, pontosan tudják, mit kell tenni Magyarországért, és a választók újra és újra bizalmat szavaztak nekik.
„Ezt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen”
– tette hozzá.
Kubatov bejegyzését úgy zárta: „Hajrá, magyarok! Hajrá, Fidesz!”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!