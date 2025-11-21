Kubatov GáborFidesz – Magyar Polgári Szövetségkongresszus

Kubatov Gábor: Januárban tartja kongresszusát a Fidesz + videó

Kubatov Gábor szerint a Fidesz 2010 óta minden országos választáson bizonyított, és a magyarok ismétlődő bizalma azt mutatja, hogy a párt pontosan tudja, mit kell tennie az országért.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 18:20
Kubatov Gábor Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fidesz, Magyarország, sőt talán Európa egyik legerősebb és legjobban szervezett politikai közössége – erről beszélt a közösségi oldalán közzétett videójában Kubatov Gábor. A nagyobbik kormánypárt alelnöke hangsúlyozta: mindez egy erős vezetőnek és egy egységes politikai közösségnek köszönhető.

Kubatov Gábor a videóban bejelentette, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség január 10-én tartja kongresszusát.

„2010 óta minden országos választást megnyertünk” – emlékeztetett. Mint fogalmazott, pontosan tudják, mit kell tenni Magyarországért, és a választók újra és újra bizalmat szavaztak nekik. 

„Ezt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen” 

– tette hozzá.

Kubatov bejegyzését úgy zárta: „Hajrá, magyarok! Hajrá, Fidesz!”

Borítókép: Kubatov Gábor (Forrás: Facebook) 

                     
        
        
        

            További játékainkhoz kattintson ide!         

    

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu