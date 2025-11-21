Magyar PéterTisza PártTiszás jelöltállítás

Tiszás jelöltállítás: Magyar Péter vagy hazudott, vagy nem megy neki a matek + videó

Rendkívül kínos bakira hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője videójában bemutatta, Magyar Péter a Tisza Párt jelöltállítása kapcsán vagy hazudott, vagy nagyon nem megy neki a matek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 17:29
Magyar Péterről bebizonyosodott, igencsak hadban áll a számokkal. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában bejátszott egy felvételt, amelyen Magyar Péter a Tisza Párt jelöltállításáról beszél. – Tízezer jelentkező volt, fél éve zajlik a meghallgatások sora, nagyjából én magam is legalább egy órát beszéltem mindenkivel, volt, akivel többször – fogalmazott a pártelnök.

Magyar Péter vagy hazudott a tiszás jelöltállítás kapcsán, vagy nagyon nem megy neki a matek (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté videójában azonban egy kis matekozásra hívta a felhasználókat. Magyar Péter azt állítja: 180 nap alatt leült beszélgetni mind a tízezer fővel legalább egy órára. Vagyis fél év alatt tízezer órán keresztül interjúztatott. Azonban még egy közepesen kipihent középiskolásnak is feltűnhet, hogy itt valami nem stimmel: ha a tízezret elosztjuk 180-nal, 55,5-öt kapunk – tehát Magyar Péter vagy hazudott, vagy nagyon nem megy neki a matek.

Gyurcsányista háttéremberektől hemzseg a Tisza jelöltlistája

Egyébként a pártelnöknek az utóbbi napokban a jelöltaspiráns-lista miatt lehetnek feszült pillanatai, ugyanis állításának, miszerint nincsenek a baloldalhoz köthető emberek a jelöltaspiránsok között, a tények ellentmondanak. Deák Dániel például arról posztolt: sorra kapja az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, melyben követői azt írják: 

a jelöltaspiráns-lista tele van gyurcsányista háttéremberrel, MSZP-s kötődésűekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen Magyar Péter saját EP-stábjának embereivel.

A XXI. Század Intézet elemzője hozzátette: az az érzése, sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a baloldal térne vissza. „Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg” – fogalmazott. Emlékeztetett: a közösségi médiában például a baloldali garnitúra segíti a Tiszát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


