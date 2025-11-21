Fekete-Győr AndrásTisza PártMagyar Péter

Fekete-Győr András szintet lépett, már újságírókat fenyeget

– Fekete-Győr András és a tiszások módszere a legrosszabb időket idézi – jelentette ki a közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet, hogy Fekete-Győr András újságírókat fenyegetett meg azért, mert kérdezni mernek Magyar Péter jelöltjeitől. A szakértő leszögezte, az embereknek igenis joguk van tudni, hogy mire készülnek a tiszás politikusok.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 12:54
Újságírókat fenyegetett meg Fekete-Győr András azért, mert kérdezni mernek a tiszás jelöltektől – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI.Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta: – Nehogy már egy politikus számon kérjen és fenyegessen egy újságírót azért, mert egy politikust kérdez a terveiről.

– A magyaroknak igenis joguk van tudni például arról, hogy a tiszás politikusok adókat akarnak emelni, sorkatonaságot vezetnének be, Soros Györgyöt éltetik a születésnapján, pride-os profilképük van a közösségi oldalaikon vagy MSZP-s, DK-s és momentumos politikusok – mutatott rá.

Úgy véli, Magyar Péter mindezt érthető módon megpróbálja eltitkolni, ezért nem engedi nyilatkozni őket. Emlékeztetett Tarr Zoltán beismerésére, miszerint majd a választás után bármit lehet, de ha most elmondanák a terveiket, akkor abba belebuknának.

„Felháborító és megengedhetetlen, hogy mindezt megpróbálják eltitkolni, ráadásul elkezdik fenyegetni azokat az újságírókat, akik kérdeznek a tiszás politikusoktól! Fekete-Győr András és a tiszások módszere a legrosszabb időket idézi” – zárta a bejegyzését a vezető elemző.

 

Borítókép: Fekete-Győr András (Forrás: YouTube)

 

