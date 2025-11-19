Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Jámbor AndrásTisza PártbaloldalMagyar Péter

A szélsőbaloldali Jámbor András azt próbálja bizonygatni, hogy nem is baloldaliak a tiszás jelöltek

A szélsőbaloldali Jámbor András közösségi oldalán próbálta cáfolni, hogy baloldali politikusok szerepelnének a Tisza Párt jelöltaspiráns-listáján. Ha azonban alaposabban megnézzük a Tisza Párt eddig bemutatott jelöltjeit, illetve Jámbor András politikai pályafutását, jól látszik: az emlékezőtehetsége jelentősen megcsappant azóta, hogy Magyar Péterék szekerét tolja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 17:48
Jámbor András a legutóbbi Facebook-posztjában magabiztosan azt állította, hogy a kormány „béna vádakkal” támadja a Tisza Pártot. A korábbi párbeszédes parlamenti képviselő szerint a kritika arra épül, hogy a párt jelöltaspiráns-listája tele van ugyanazokkal a baloldali politikusokkal, akik 2022-ben is a kormányváltás reményében fogtak össze – ám a vádak izzadságszagúak és valóságtartalmuk kétséges. Nézzük a tényeket: vajon a kormányoldalnak van igaza, vagy annak a szélsőbaloldali Jámbor Andrásnak, aki a pálfordulása után az elsők között töltötte le az adatbotrányba keveredett Tisza Világ applikációt?

A Tisza Párt vezetői (Fotó: Máté Krisztián)

A Tisza kampányát a régi baloldali garnitúra is támogatja : a közösségi médiában Jámbor Andráson kívül Fekete-Győr András és Hadházy Ákos is részt vesz a tiszás kampányban. Emellett a 2022-ben Márki-Zay Péter mögé álló balliberális sajtó most Magyar Pétert támogatja, és a régi baloldali szakértők – például Kéri László, Petschnig Mária Zita és Surányi György – is feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.

Az ellenzéki aktivisták is a jelöltlistán

A Tisza Párt jelöltlistáján több olyan név is feltűnik, akik aktív szereplői az ellenzéki mozgalmaknak. Bács-Kiskun 1.-ben Ugrai Miklós indulna jelöltnek, aki a nyáron még LMBTQ-szervezetekkel és Hadházy Ákossal tüntetett a „sajtószabadságért”. Hajdú-Bihar 4.-ben Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák vezetője kapott helyet; szervezetük Brüsszelből is kapott támogatást, és rendszeresen tiltakoznak nagyberuházások ellen. Zala 2.-ben Fatér Balázs versenyez, aki tavaly DK-s polgármesterjelöltként próbált bekerülni a zalaszentgróti testületbe.

Gyurcsány-közeli arcok is visszatértek

Magyar Péterék jelöltaspiráns-listáján több olyan személy is feltűnik, aki a Gyurcsány-kormány idején vagy ahhoz kötődő körökben dolgozott. Baranya 1.-ben például Járosi Péter versenyez, aki korábban, a Gyurcsány-időkben gazdasági igazgató volt a később a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőbe olvadt Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál. Csongrád 1.-ben Stumpf Péter politológus már egyetemistaként is hívő gyurcsányistaként volt ismert, Csongrád 3.-ban pedig Bocskay István indul, aki a szentesi önkormányzat ipari parkjáért felelt, és a sajtó „Zsebes” gúnynéven emlegeti.

Magyar Péter, Tisza Párt, Gyurcsány
Fotó: MW

DK-s aktivistát is bevetnek Vas vármegyében

A Tisza Párt hétfőn, nagy zűrzavar közepette hozta nyilvánosságra jelöltaspiránsait. Az eddig ismert nevek alapján úgy tűnik, a párt az új baloldalt képviseli: Vas vármegyében például egy DK-s aktivistát is harcba állítanak. Horváth Nándor Zsolt Körmenden indul, bár jelenleg a szombathelyi Tisza-sziget vezetője. 2022 előtt a DK tagja volt, és a Gyurcsány Ferenc elítélt ügyvédjeként ismert Czeglédy Csaba által alapított Nyugat.hu-nál is dolgozott.

Horváth Nándor Zsolt szemlátomást jól összemelegedett a baloldal új megváltójával, kérdés, hogy vajon mikor fogja őt is faképnél hagyni? (Forrás: Facebook)

A szocialisták nem vesznek el, csak „tiszásodnak”

A Tisza Párt jelöltlistáján több olyan név is feltűnik, akik szocialista kötődésű családi vagy politikai háttérrel rendelkeznek. Ilyen például Ruzsa Diána Baranya 1.-ben, akinek testvére Pécs szocialista alpolgármestere, vagy Rózsahegyi Áron Baranya 3.-ban, aki Mohácson baloldali kötődésű civil szervezetben lett önkormányzati képviselő. Diószegi Judit Győr-Moson-Sopron 1.-ben és Jelencsik József Pest 1.-ben szintén korábban baloldali vezetésű önkormányzatokhoz kötődött.

A Tisza Pártban a kommunista elit hagyatéka is tovább él

A Tisza Párt körül számos baloldali-kommunista családi háttérrel rendelkező politikus és régi szocialista szakértő tűnik fel. Forsthoffer Ágnes, a párt alelnöke gazdag balatonfüredi családból származik, Bóna Szabolcs családja pedig a kommunista időszakban épített ki befolyást.

A múlt köti össze őket: Tarr Zoltán, Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk kommunista családi háttérrel rendelkeznek (Forrás: Facebook)

Tarr Zoltán alelnök édesapját korábban ügynökvádakkal is összefüggésbe hozták, később a Magyar Bibliatanács főtitkáraként dolgozott.
Radnai Márk alelnök családja szintén kommunista múltú; édesapja a Chemolimpexnél kezdte pályafutását, később multinacionális cégeknél dolgozott, a rendszerváltás után pedig gazdag vállalkozóként és politikai háttéremberként jelent meg az SZDSZ, majd a Jobbik környezetében.

A múlt árnyéka

Ahogy a jelöltek sora is mutatja, a Tisza Párt nem az „új arcok” pártja: a lista tele van baloldali, DK-s és Gyurcsány-közeli politikusokkal, aktív ellenzéki aktivistákkal, szocialista kötődésű családokkal és régi kommunista elit örököseivel. Bár Jámbor András a Facebook-posztjában magabiztosan cáfol, a tényekkel szemben tehetetlen: a Tisza mögött továbbra is a régi baloldali hálózat és a múlt kapcsolatai állnak.

Az alábbi poszt jól mutatja, hogy a Tisza támogatói is felháborodtak a jelöltek baloldalisága miatt, ami láthatóan idegesíti Magyar Pétert.

Forrás: Facebook

Borítókép: Jámbor András, a Párbeszéd vezérszónoka (Fotó: MTI)

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

