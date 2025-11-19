A szélsőbaloldali Jámbor András azt próbálja bizonygatni, hogy nem is baloldaliak a tiszás jelöltek

Jámbor András a legutóbbi Facebook-posztjában magabiztosan azt állította, hogy a kormány „béna vádakkal” támadja a Tisza Pártot. A korábbi párbeszédes parlamenti képviselő szerint a kritika arra épül, hogy a párt jelöltaspiráns-listája tele van ugyanazokkal a baloldali politikusokkal, akik 2022-ben is a kormányváltás reményében fogtak össze – ám a vádak izzadságszagúak és valóságtartalmuk kétséges. Nézzük a tényeket: vajon a kormányoldalnak van igaza, vagy annak a szélsőbaloldali Jámbor Andrásnak, aki a pálfordulása után az elsők között töltötte le az adatbotrányba keveredett Tisza Világ applikációt?

A Tisza Párt vezetői (Fotó: Máté Krisztián)

A Tisza kampányát a régi baloldali garnitúra is támogatja : a közösségi médiában Jámbor Andráson kívül Fekete-Győr András és Hadházy Ákos is részt vesz a tiszás kampányban. Emellett a 2022-ben Márki-Zay Péter mögé álló balliberális sajtó most Magyar Pétert támogatja, és a régi baloldali szakértők – például Kéri László, Petschnig Mária Zita és Surányi György – is feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.

Az ellenzéki aktivisták is a jelöltlistán

A Tisza Párt jelöltlistáján több olyan név is feltűnik, akik aktív szereplői az ellenzéki mozgalmaknak. Bács-Kiskun 1.-ben Ugrai Miklós indulna jelöltnek, aki a nyáron még LMBTQ-szervezetekkel és Hadházy Ákossal tüntetett a „sajtószabadságért”. Hajdú-Bihar 4.-ben Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák vezetője kapott helyet; szervezetük Brüsszelből is kapott támogatást, és rendszeresen tiltakoznak nagyberuházások ellen. Zala 2.-ben Fatér Balázs versenyez, aki tavaly DK-s polgármesterjelöltként próbált bekerülni a zalaszentgróti testületbe.

Gyurcsány-közeli arcok is visszatértek

Magyar Péterék jelöltaspiráns-listáján több olyan személy is feltűnik, aki a Gyurcsány-kormány idején vagy ahhoz kötődő körökben dolgozott. Baranya 1.-ben például Járosi Péter versenyez, aki korábban, a Gyurcsány-időkben gazdasági igazgató volt a később a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőbe olvadt Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál. Csongrád 1.-ben Stumpf Péter politológus már egyetemistaként is hívő gyurcsányistaként volt ismert, Csongrád 3.-ban pedig Bocskay István indul, aki a szentesi önkormányzat ipari parkjáért felelt, és a sajtó „Zsebes” gúnynéven emlegeti.