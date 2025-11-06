Tombol a hatalmi harc: Magyar Péter és alelnökei egymás ellen dolgoznak

Egyre inkább éleződik a Tisza Párt elnökségén belül a feszültség, köszönhetően az adatszivárgással kapcsolatos botrányoknak – állítja a párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk.

Tarr Zoltán, Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

Forrásunk kiemelte:

Magyar Péter hétről hétre paranoiásabb, és folyamatosan terrorizálja az alelnököket. Mindeközben pedig az elnökség többi része nyilvánvalóan nem tekinti a csapat részének az elnököt, inkább pajzsként használják, így elkerülve az ellenük induló támadásokat.

Informátorunk szerint az elnökség komoly munkát fektet abba, hogy a Tisza Párt identitását erősítsék, és a képletből minél inkább kivonják Magyar Pétert.

– Egyértelmű cél, hogy a Tisza Párt a választásokra ne egyszemélyes párt legyen, a szavazók pedig ne Pétert kövessék, hanem legyen tiszás identitásuk – jelentette ki az informátor. Hozzátette: ezt a tevékenységet ugyanakkor Magyar Péter nem nézi jó szemmel, ugyanis ő a saját érdekének tartja, hogy minden szem rá szegeződjön.

Amint lehetősége van rá, Péter mindenkit leszorít a pályáról. Így pedig a feszültség csak nő, gyakorlatilag az elnök és az alelnökök egymás ellen dolgoznak

– emelte ki a forrásunk.