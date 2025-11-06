kontrollmániásTarr ZoltánTisza PártválasztáselnökségkampányfőnökMagyar Péter

Tombol a hatalmi harc: Magyar Péter és alelnökei egymás ellen dolgoznak

A sorozatos botrányok után egyre inkább kiéleződnek a Tisza Párton belüli ellentétek.

2025. 11. 06. 4:50
Egyre inkább éleződik a Tisza Párt elnökségén belül a feszültség, köszönhetően az adatszivárgással kapcsolatos botrányoknak – állítja a párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk.

A múlt köti össze őket: Tarr Zoltán, Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk kommunista családi háttérrel rendelkeznek
Tarr Zoltán, Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

Forrásunk kiemelte:

Magyar Péter hétről hétre paranoiásabb, és folyamatosan terrorizálja az alelnököket. Mindeközben pedig az elnökség többi része nyilvánvalóan nem tekinti a csapat részének az elnököt, inkább pajzsként használják, így elkerülve az ellenük induló támadásokat.

Informátorunk szerint az elnökség komoly munkát fektet abba, hogy a Tisza Párt identitását erősítsék, és a képletből minél inkább kivonják Magyar Pétert.

– Egyértelmű cél, hogy a Tisza Párt a választásokra ne egyszemélyes párt legyen, a szavazók pedig ne Pétert kövessék, hanem legyen tiszás identitásuk – jelentette ki az informátor. Hozzátette: ezt a tevékenységet ugyanakkor Magyar Péter nem nézi jó szemmel, ugyanis ő a saját érdekének tartja, hogy minden szem rá szegeződjön.

Amint lehetősége van rá, Péter mindenkit leszorít a pályáról. Így pedig a feszültség csak nő, gyakorlatilag az elnök és az alelnökök egymás ellen dolgoznak

– emelte ki a forrásunk.

Mint arról már beszámoltunk, a Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott információk szerint egyre feszültebb a légkör, miután komoly konfliktus alakult ki Magyar Péter és kampányfőnöke, Tóth Péter között.

Az év elején sokakat meglepett, amikor kiderült: Tóth Péter, a XIII. kerületi szocialista polgármester, Tóth József fia lett a Tisza Párt kampányfőnöke. Tóth korábban több politikai kampányban is szerepet vállalt – többek között édesapja mellett, illetve Kész Zoltán független jelölt kampányát is ő vezette.

A Nyugati Fény információi szerint azonban a jó együttműködés nem tartott sokáig. A Tisza Párt kampányában dolgozók közül többen úgy látják, hogy Magyar Péter az utóbbi időben egyre kiszámíthatatlanabbá vált, és sorra hozza a hibás döntéseket.

Sokan érzik úgy, hogy Magyar egyszemélyes pártként vezeti a Tiszát, nem engedi érvényesülni a körülötte dolgozókat, és nem hallgat a tanácsadóira

– fogalmazott a baloldali portál egyik forrása.

Magyar Péter kontrollmániás vezetőként mindent személyesen akar irányítani, ami feszült légkört teremtett a kampánycsapatban.

A konfliktusok középpontjába mostanra Tóth Péter kampányfőnök került, aki több alkalommal is összetűzésbe keveredett a pártelnökkel, mi több,

az utóbbi időben már rendkívül durva viták is voltak köztük.

A belső források szerint Tóth egyre ritkábban jelenik meg a párt irodájában, amit sokan úgy értelmeznek, hogy hamarosan távozhat a kampány éléről. A pártban többek szerint ő és Tarr Zoltán is egyre kritikusabb Magyar Péter vezetői stílusával szemben.

Tarr Zoltán helyzete is feszültség forrása a párton belül: korábbi kijelentései – miszerint „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – után Magyar Péter állítólag letiltotta őt minden nyilvános szereplésről.

A párton belüli elégedetlenség tehát egyre nő, a kampányidőszak közepén pedig már sokan gondolják, hogy a Tisza belső válsága komoly következményekkel járhat a jövő tavaszi választásokra nézve.

Borítókép: A Tisza Párt vezetői (Fotó: Máté Krisztián)

