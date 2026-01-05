Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Teljes a zűrzavar a baloldali fejekben a Venezuelában történtekkel kapcsolatban. Egyesek már a palesztin zászlót is lecserélik épp a Redditen a venezuelaira, mások viszont, bár gyűlölik Trumpot, és legszívesebben leírnák, hogy skandalum, amit az amerikai elnök egy »demokratikus diktátor« ellen elkövetett, mégis kénytelenek legitimnek tekinteni az akciót, ugyanis azt remélik, hogy a magyar miniszterelnök is hasonló sorsra juthat. A többiek meg simán csak szakértők lettek, és az olajtartalékokra gyanakszanak mint indítékra; az eszükbe sem jut, hogy akár komplexebb politikai folyamatok, érdekek is állhatnak a háttérben. Mert a baloldal világa amúgy rendkívül egyszerű. Vannak »ők«, akik mindig mások, és vannak azok, akik nem »ők«, de azok mindig azok, akiket éppen az aktuális »őknek« pillanatnyi politikai érdekből utálni kell. Nem zavarják össze magukat olyan bagatell dolgokkal, mint a következetesség, az elvhűség, esetleg a diplomácia vagy a hosszú távú stratégia – Venezuela kapcsán sem. Ami a rendkívül lineáris gondolkodásukat bonyolulttá teszi, az csupán az, hogy mindig más irányba lineáris. Akár egy héten belül is változhat többször.”