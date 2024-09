Tizenötmillió magyar dala a Nélküled +videó

– A 25 éves jubileum összegzésre is készteti az embert. Honnan indultak és hol tartanak most?

– Úgy indultunk, hogy senki sem ismert minket. Amikor gondolkodó zenekarrá váltunk, amely reflektál az élet dolgaira, alig négy-öt ember lézengett egy-egy koncerten. A Stexas után sikerült eljutnunk a viszonylag ismert zenekartól a teljesen ignorált és mellőzött társaságig. Akkor már elmondtam az Egy a hazánk című dal végén a Wass Albert-versrészletet, ennek is volt köszönhető a közönségcsere. Ma pedig bárhová megyünk a Kárpát-medencébe vagy a nagyvilágba, mindenhol tudják, hogy az Ismerős Arcok a Nélküled zenekara. A szomorúság az, hogy lassan tényleg úgy tűnik, mintha „egyszámos” zenekar lennénk, miközben jóval több albumot adtunk ki, mint amennyit ismernek tőlünk. Ezeken legalább olyan értékes dalok vannak, mint a Nélküled, de ne panaszkodjunk, ha van egy olyan dalunk, amit tizenötmillió magyar ember fúj. Majd csak megismernek lassan.

Az Ismerős Arcok a Nélküled révén lett ismert együttes. Fotó: Grépály András Zoltán

Az Ismerős Arcok jelene és jövője

– Hol volt a fordulópont, amikor kezdtek ismertté válni?

– Ez a Nélküled című dalnak köszönhető természetesen, de érdekes módon nem a születésekor, 2009-ben történt mindez, hanem évekkel később a DAC, a dunaszerdahelyi futballklub tette ismertté. Mivel nagyon jól szerepeltek akkoriban nemzetközi bajnokságokon, az összes meccsüket közvetítette a magyar televízió is, sőt a környező országokban is lehetett követni. Sokat játszottunk Felvidéken, és a törzsszurkolóiknak támadt az az ötlete, hogy a hatezres lelátóban mindenkinek kiosszák a Nélküled szövegét és egy helyi barátjuk elénekelje a meccs előtt. A közönség pedig próbálta vele énekelni. Ennek olyan sikere lett, hogy hagyománnyá vált a nemzetközi meccsek előtt. A közvetítéseket pedig mindenki látta országszerte és a Kárpát-medencében is.

– Önt is felkérték, hogy énekelje el a csapat szurkolói himnuszának számító dalt Dunaszerdahelyen.

– A lelátó hivatalos átadójára hívtak és akkor énekeltem el a Nélküledet. Rengetegen megnézték azt a felvételt, sőt a miniszterelnök úr is megosztotta. Hatalmas ribillió lett belőle, hogy egy szélsőséges zenekar dalát publikálta. Elkövették azt a hibát – aminek mi csak örültünk –, hogy mindenhová belinkelték magát a dalt is, így még többen lettek kíváncsiak rá. Ez a megtekintés több mint hatvanmilliónál jár ma. Most készül egy dokumentumfilm a 120 éves dunaszerdahelyi futballklubról, amit a Blokád rendezője, Tősér Ádám rendez. Abban is szerepel majd a zenekar.

– Korábban a dalok témái miatt voltak kevésbé kedveltek bizonyos körökben.

– Igen, de ez ma is megtörténik olykor. Van olyan médium, ahol kijelentették, nem jelenhet meg híradás a koncertünkről. Miközben az egyik oldalon elismernek, a másik oldalon még mindig beleütközünk ilyenekbe.

Aki ismeri a dalainkat, pontosan tudja, hogy szélsőség vagy olyan téma, amitől el kellene határolódni, nincs a szövegeinkben. Sokkal inkább a közösség értéke az, amit a zászlónkra tűztünk. Ha gondolkodó emberként élek a hétköznapokban, van, ami tetszik és van, ami nem. Szövegíróként pedig reflektálok ezekre. Itt ütközik időnként a véleményem bizonyos műsorok szerkesztőinek véleményével. Ez eddig is kísérte a zenekar pályáját, valószínű, hogy nem is fog megváltozni.

Annyival könnyebb most a helyzetünk, hogy sok olyan fórum van, ahol szeretnek minket és megjelentetik a zenekarral kapcsolatos híreket.

Az Ismerős Arcok együttes. Fotó: Grépály András Zoltán

– Az Ismerős Arcok következő jubileumi programja a 25 éves születésnapi koncert a Barba Negrában szeptember 21-én. Mivel készülnek erre?

– Két fantasztikus vendéget hívtunk.

Egyikük egy ikon, aki nekünk mindig is példaképünk volt, Tátrai Tibor. Vele eljátszunk egy olyan dalt, amit még soha, kísérünk egy Tátrai Band nótát. Majd előadjuk a Tiszta szívvel című híres Orszáczky Miklós szerzeményt, amit az összes lemezükön megjelentettek. Másik vendégünk László Evelin, A dal győztese lesz, aki bemelegíti a közönséget és közös dallal is készülünk.

A koncerten egy válogatás mellett előadjuk az egyik nagyon régi dalunkat is, ami egy utat is kijelölt a zenekarnak, de nem jelent meg soha lemezen. Igyekszünk zeneileg színessé tenni a műsort olyan zenei betétekkel, fény- és látványtechnikával, ami kevésbé jellemző a koncertjeinkre. Úgy fog kinézni, mint egy rendes rockkoncert.

– Van más tervük még erre az évre?

– Szeretnénk kijönni egy közös dallal és videóklippel a Republik zenekarral. A dalt már felvettük, a klip forgatása azonban egyelőre akadályokba ütközik. Készülünk még egy átfogó, hanganyaggal ellátott kiadvánnyal is, amelyben olyan fotók és történetek lesznek, amivel eddig nem találkozhatott a közönség. Benne lesz például a Kongresszusi Központban tartott szimfonikus koncertünk, teljes egészében. Novembertől jövő év tavaszáig egy nagyjából tizenöt állomásos, akusztikus turnét tervezünk vonósnégyes kísérettel a Kárpát-medence különböző településein és ezzel zárjuk le a jubileumi évet.

Hamarosan elkezdünk próbálni egy színházi produkciót, amit februárban mutatunk majd be. Megkeresett minket Kárai Borbála koreográfus a csákvári Rátonyi Róbert Színházból. Annyira tetszettek neki a dalaink, hogy írt egy darabot, amiben mi is szerepelünk. Csákváron lesz a bemutató, de szeretnénk elvinni majd több helyre a Kárpát-medencében is.

– Hogy látja az Ismerős Arcok jövőjét?

– Felkérést kaptunk 2026-ra egy Aréna-koncertre, és elvállaltuk. A jövő év azzal fog telni, hogy ezt készítjük elő. Nekünk ez a koncert lesz az eddigi tevékenységünk csúcspontja. Ez olyan rangot jelet, amiről korábban csak álmodozhattunk. További lemezeket is szeretnénk kiadni és addig játszani, amíg az egészségünk bírja. Mindannyian azért dolgozunk a zenekarban, hogy minél tovább együtt zenélhessünk.