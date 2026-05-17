Venezuela kiadta az Egyesült Államoknak Maduro szövetségesét

A venezuelai hatóságok kiadták az Egyesült Államoknak Alex Saab kolumbiai üzletembert és volt venezuelai minisztert, aki Nicolás Maduro leváltott venezuelai elnök közeli szövetségesének számít – közölte X-üzenetben a venezuelai bevándorlási hivatal.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 11:40
Fotó: FEDERICO PARRA Forrás: AFP
A venezuelai hatóságok hangsúlyozták, hogy Saab kolumbiai állampolgár. Az 54 éves üzletembert februárban Caracasban vették őrizetbe, egy amerikai és venezuelai hatóságok által közösen végrehajtott művelet során. Letartóztatása egy hónappal azután történt, hogy amerikai különleges erők elfogták Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest Caracasban. 

A házaspárt New Yorkba szállították, ahol – egyebek mellett – narkoterrorizmushoz és kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó vádakkal kell szembenézniük. 

Maduro tagadja az ellene felhozott vádakat. A Maduro bukása után ügyvivő államfőként hivatalba lépett Delcy Rodríguez kormánya azóta látványosan együttműködik Washingtonnal a bűnüldözési ügyekben. Saab korábban is került már amerikai őrizetbe: 2020-ban a Zöld-foki Köztársaságban tartóztatták le, amikor Iránba tartó magángépe tankolás miatt leszállt. Egy évvel később kiadták az Egyesült Államoknak, ahol százmillió dolláros nagyságrendű pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos ügyekben vizsgálták. A Joe Biden vezette amerikai adminisztráció azonban 2023-ban kegyelemben részesítette, miután Caracas több Venezuelában fogva tartott amerikai állampolgárt szabadon engedett egy fogolycserében.

Washington régóta azzal vádolja Saabot, hogy segített a venezuelai vezetésnek kijátszani az amerikai szankciókat, valamint részt vett pénzmosási és egyéb illegális pénzügyi műveletekben. 

Amerikai nyomozók szerint az üzletember fontos információkkal rendelkezhet Maduro családja és magas rangú venezuelai tisztségviselők feltételezett illegális üzleteiről. Saab 2024-től Venezuela ipari és nemzeti termelési minisztere, valamint a Nemzetközi Termelő Beruházási Központ vezetője volt, tisztségét idén januárban hagyta el.

 

Borítókép: Nicolas Maduro és Alex Saab (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
