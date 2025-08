Otthon start: kiadható lesz a megvett lakás

A Bankmonitor Otthon start kalkulátorát használók 60 százaléka lakásvásárlásra, 40 százalékuk családi házra fordítaná a hitelt. Ez a megoszlás jól mutatja, hogy bár a városi életforma továbbra is népszerű, sokan vágynak saját házra, jellemzően az agglomerációban vagy vidéken.

Az összegigénylésre vonatkozó terveket az is indokolja, hogy Budapesten egy használt garzonlakás ára elérheti az ötvenmillió forintot, míg a külső, dél-pesti kerületek lakótelepein már negyvenmillió forint körül is kapható az összegkeretbe beleférő ingatlan. Ezenkívül a tendenciát erősíti az is, hogy a nagyvárosok kínálnak többféle és változatosabb munkalehetőséget, ha pedig a munkahelyhez minél közelebb sikerül megoldania lakhatást, azzal valamelyest az ingázók száma is mérséklődhet. Szintén írtuk, a programmal az ingatlanpiacon megfizethetőbbnek számító nagyvárosok is jól járhatnak.

Pénzügyi szempontból pedig a maximális hitelösszeg iránti kiugró érdeklődés részben arra utalhat, hogy sokan minimális önerővel számolnak, másrészt arra is, hogy a kedvező, legfeljebb évi 3 százalékos kamat miatt még azok is inkább hitelből finanszíroznák a vásárlást, akiknek lenne több megtakarításuk. A hitelképesség azonban nem csak az elért jövedelemtől függ: a bankok figyelembe veszik az adós meglévő tartozásait és a megélhetési költségeket is. A jövedelemarányos törlesztési korlátok miatt például 600 ezer forint alatti jövedelemnél a törlesztőrészlet nem haladhatja meg a jövedelem felét.