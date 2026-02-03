Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

havazás BKK Budapest

Elesett a főváros, teljes a káosz a közlekedésben a havazás miatt + galéria

Sokat kell állniuk az utasoknak a hóesésben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 13:45
Budapest havazás Ladóczi Balázs
A reggel óta tartó hóesés ismét váratlanul érte a főváros közlekedésszervezését. Bár időközben némileg javult a helyzet a korábbi állapotokhoz képest, de a BKK Info alapján még mindig sok járat terelve, több megállót nem érintve vagy megállók áthelyezésével közlekedik. Sőt van olyan járat, amely egyáltalán nem közlekedik.

Fotó: Ladóczi  Balázs

Hogy néhány példát említsünk, a 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz mindkét irányban, illetve a 100E autóbusz a Deák Ferenc tér felé az Astoria M megállóban a közúton, az éjszakai autóbuszok megállójában áll meg.

A 110-es autóbusz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a a Pagony utca és a Thomán István utca közötti megállókat, valamint Rákospatak utca / Csömöri út felé a Thomán István utca és az Apor Vilmos tér közötti megállókat sem.

A 112-es autóbusz pedig a Pagony utca és a Thomán István utca között nem közlekedik.

Emellett a 105-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Agárdi út megállót.

Áthelyezték a 7-es, a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok megállóját is,

a Móricz Zsigmond körtéren a Bartók Béla úton a villamospótló autóbusz megállójában állnak meg.

De az 5-ös busszal utazóknak is megállóáthelyezésre kell számítaniuk, ugyanis a járat a Nagy Lajos király útja/Czobor utca megállónál az Erzsébet királyné útján a villamospótló autóbusz megállójában áll meg.

Míg a 106-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kadosa utca és a Római úti lakótelep, Varsa utca megállót.

Ahogy a 29-es autóbuszt is terelik, nem érinti a Csalit utca és az Ürömi utca közötti megállókat.

Akik pedig a 149-es vagy a 219-es járattal utaznának, hiába állnak be a megállóba, ezek a járatok nem közlekednek a teljes vonalukon.

Ahogy a libegő sem üzemel a hóesés miatt.

Továbbá a 128-as autóbusz terelve, a vonal nagy részét kihagyva közlekedik, nem érinti a Regőczi István tér és a Szent János Kórház közötti megállókat.

Megállóáthelyezés volt még a 85-ös autóbusz esetében is, ugyanis az Élessarok megállónál a Kőrösi Csoma Sándor úton a villamospótló autóbusz megállójában áll meg a járat.

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz pedig a Margit híd, budai hídfő H megállónál a Nyugati pályaudvar M felé a Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában áll meg.

A 22-es és a 22A, a 98-as, a 98E, a 198-as, a 95-ös, a 195-ös, a 29-es, valamint a 31-es és 131-es vonalakon megnövekedett menetidőre kell számítani.

A városvezetést ismét meglepetésként érte a havazás,

a takarítási munkálatok lassan haladnak a folyamatos hóesésben, ezért általános a késés, hosszabb menetidő bármelyik felszíni vonalon előfordulhat.

Bár a budapesti közlekedés még mindig sok problémával küzd, korábban még nagyobb volt a káosz.

A 12-es és a 14-es villamos helyett egy szakaszon pótlóbuszoknak kellett közlekedniük. Ugyanez volt a helyzet az 56A és a 61-es villamosok esetében is, míg a 47-es villamosra pályahiba miatt nem a kijelölt megállóban szállhattak fel az utasok.

Borítókép: Szakad a hó Budapesten (Fotó: Ladóczi  Balázs)

