Felborult autók, 10 kilométeres dugó az M0-son – rengeteg a baleset

Az M0-s autóút keleti szektorában, a M5-ös autópálya felé tartó oldalon több gépkocsi ütközött egy kamionnal – közölte az Útinform.

Fotó: Dinya Magdolna / MW

A 33-as kilométernél, Gyál térségében egy sávon megy a forgalom.

A torlódás meghaladja a 10 kilométert.

Szintén az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a déli szektorban Szigetszentmiklós térségében egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A 19-es kilométernél a leállósávon halad a forgalom. A torlódás meghaladja a három kilométert.

Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komárom térségében, a 86-os kilométernél baleset történt. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az M7-es autópályán Székesfehérvár térségében, a Budapest felé vezető oldalon két személygépjármű összeütközött. A 64-es kilométernél a belső sávot lezárták.

Egy kamion keresztbe fordult az M7-es autópályán

a főváros felé vezető oldalon, Siófok közelében. A gépjármű a teljes pályát elfoglalja. A forgalmat megállították a 97-es kilométernél.

A 44-es főúton Nyárlőrinc térségében egy kistehergépjármű és egy személygépjármű összeütközött. Egy ember beszorult az egyik járműbe, a Kecskemétről érkező hivatásos és a nyárlőrinci önkéntes tűzoltóknak kellett feszítővágóval kiszabadítani. A mentőket is kihívták. A 19-es kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni Szentkirály felé lehet.

Felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó a 8113-as úton, Szár határában, a 7-es kilométernél. A járműben ketten utaztak, hozzájuk mentőt riasztottak. A műszaki mentésre Tatabányáról érkeztek hivatásos tűzoltók.

Lesodródott az útról, majd a szántóföldön felborult egy személyautó a 7345-ös úton, Kisapáti közelében, a 3. kilométernél. A járműben egy ember utazott, aki saját erejéből el tudta hagyni az autót. A műszaki mentést a Badacsonytomajról érkező hivatásos tűzoltók végezték, akik áramtalanították a gépkocsit.

Raklapokat szállító nyerges vontató ütközött személyautóval Görcsönyön, a Dózsa György utcában. A kocsiban hárman utaztak, a kamionban csak a sofőr tartózkodott. A helyszínre a Pécsről érkező hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az 5801-es út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, az úttestre törmelék szóródott.