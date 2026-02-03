Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

műszaki mentésbalesettűzoltók

Felborult autók, 10 kilométeres dugó az M0-son – rengeteg a baleset

Több közlekedési balesetről is beszámolt az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság: egymást érik a balesetek: több autó felborult, volt, ahol beszorult sérültet kellett kimenteni, máshol teljes útzár mellett zajlott a mentés.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az M0-s autóút keleti szektorában, a M5-ös autópálya felé tartó oldalon több gépkocsi ütközött egy kamionnal – közölte az Útinform.

20260126 Gyomaendrőd Tehergépkocsi ütközött személyautóval a 46-os főúton. Fotó: Dinya Magdolna DM Békés Megyei Hírlap Képen: Suzuki Vitara rendőrautó
Fotó: Dinya Magdolna / MW

A 33-as kilométernél, Gyál térségében egy sávon megy a forgalom. 

A torlódás meghaladja a 10 kilométert.

Szintén az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a déli szektorban Szigetszentmiklós térségében egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A 19-es kilométernél a leállósávon halad a forgalom. A torlódás meghaladja a három kilométert.

Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komárom térségében, a 86-os kilométernél baleset történt. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az M7-es autópályán Székesfehérvár térségében, a Budapest felé vezető oldalon két személygépjármű összeütközött. A 64-es kilométernél a belső sávot lezárták.

Egy kamion keresztbe fordult az M7-es autópályán

a főváros felé vezető oldalon, Siófok közelében. A gépjármű a teljes pályát elfoglalja. A forgalmat megállították a 97-es kilométernél.

A 44-es főúton Nyárlőrinc térségében egy kistehergépjármű és egy személygépjármű összeütközött. Egy ember beszorult az egyik járműbe, a Kecskemétről érkező hivatásos és a nyárlőrinci önkéntes tűzoltóknak kellett feszítővágóval kiszabadítani. A mentőket is kihívták. A 19-es kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni Szentkirály felé lehet.

Felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó a 8113-as úton, Szár határában, a 7-es kilométernél. A járműben ketten utaztak, hozzájuk mentőt riasztottak. A műszaki mentésre Tatabányáról érkeztek hivatásos tűzoltók.

Lesodródott az útról, majd a szántóföldön felborult egy személyautó a 7345-ös úton, Kisapáti közelében, a 3. kilométernél. A járműben egy ember utazott, aki saját erejéből el tudta hagyni az autót. A műszaki mentést a Badacsonytomajról érkező hivatásos tűzoltók végezték, akik áramtalanították a gépkocsit.

Raklapokat szállító nyerges vontató ütközött személyautóval Görcsönyön, a Dózsa György utcában. A kocsiban hárman utaztak, a kamionban csak a sofőr tartózkodott. A helyszínre a Pécsről érkező hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az 5801-es út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, az úttestre törmelék szóródott.

Szalagkorlátnak csapódott, majd

árokba borult egy személyautó az M5-ös autópályán

Szeged irányába Ócsa térségében, a 30-as kilométernél. A járművet a Dabasról érkező hivatásos tűzoltók áramtalanították. Mentő is érkezett a helyszínre, az érintett szakaszon forgalmi akadály nehezíti a közlekedést.

Baleset történt a 445-ös főúton, Kecskeméttől északra a 8-as kilométernél. Egy személykocsi és egy teherautó ütközött össze, a járművek akadályozzák a forgalmat. A helyszínre mentő is érkezett. A főút érintett szakaszát félpályán lezárták.

Árokba csúszott egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Szűr közelében. Egy ember nem tudott kiszállni a járműből. A műszaki mentést végző véméndi hivatásos tűzoltók kiemelték, és áramtalanítják a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Letért az útról és árokba borult egy személykocsi Ballószög határában, a Bem utcában. Az autó vezetője ki tudott szállni a járműből. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyet egy arra járó mezőgazdasági jármű segítségével kerekeire állítottak és kivontattak az árokból.

Egymásnak ütközött egy kamion és három autó az 52-es főúton Izsák közelében, a 27. és a 28. kilométer között. Ráfutásos baleset történt, amelyhez a szabadszállási önkormányzati tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet.

Karambolozott két személyautó Budapest X. kerületében az Üllői úton,

a Liszt Ferenc Repülőtér felé vezető felüljárónál. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely akadályozza a forgalmat. Az érintett útszakaszon váltakozó irányban, egy sávon haladnak a járművek.

Letért az úttestről és árokba hajtott egy személykocsi az 51-es főúton, Csátalja közelében. A járműben csak a sofőr utazott, ki tudott szállni az autóból. A nagybaracskai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, a helyszínre mentő is érkezett. A főút érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu