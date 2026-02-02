Gázolt a vonat Budapesten, hosszabb menetidőre számítson, aki mostanában tervez vonatra szállni

Mint írták, a Nyugati pályaudvarról Vácra közlekedő S70-es vonat Rákospalota-Újpest után, Káposztásmegyer területén, a Töltés utcai vasúti átjáróban elgázolt egy embert hétfő délután, a helyszínelés miatt a vonatok Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között csak egy vágányon közlekedhetnek. A baleset miatt nem közlekednek az S70-es vonatok, a G70-es és a Z70-es vonatok pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.