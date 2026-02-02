helyszínelésbudapesthosszabb menetidő

Gázolt a vonat Budapesten, hosszabb menetidőre számítson, aki mostanában tervez vonatra szállni

Készítse fel a lelkét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 02. 15:28
illusztráció Fotó: MTI/Hegedüs Róbert Forrás: MTI
Gázolás miatt hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon hétfő délután – közölte a Mávinform a honlapján.

Mint írták, a Nyugati pályaudvarról Vácra közlekedő S70-es vonat Rákospalota-Újpest után, Káposztásmegyer területén, a Töltés utcai vasúti átjáróban elgázolt egy embert hétfő délután, a helyszínelés miatt a vonatok Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között csak egy vágányon közlekedhetnek. A baleset miatt nem közlekednek az S70-es vonatok, a G70-es és a Z70-es vonatok pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A balesetben érintett vonat utasait átszállították egy másik vonatra. A helyszínelés idejére lezárták a Töltés utcai átjárót, nem lehet rajta gépjárművel áthajtani. A katasztrófavédelem azt közölte, tűzoltók segítenek szerelvény utasainak átszállni a mentesítő járatra. A közösségi oldalán a Mávinform azt írja, a helyszínelés befejeződött, elindulhattak a vonatok. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

