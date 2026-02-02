havazásextrém fordulatfordulathideg

Extrém fordulatot hoz az időjárás, úgy törik ketté a hét, mint egy tábla csoki

Ez már valami!

Magyar Nemzet
Forrás: Köpönyeg2026. 02. 02. 14:18
illusztráció Fotó: Szakony Attila Forrás: Zalai Hírlap
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a hét havazással indul, szerdán helyenként akár már 13 fokot is mérhetünk. Komolyabb havazásra sem kell már számítani a héten. Hétfő délutántól, különösen naplemente után, egyre több helyen felszakadozhat a felhőtakaró. 

A Köpönyeg szerint  az éjszaka már mindenhol fagypont alá csökken a hőmérséklet, miközben délnyugat felől újabb nedves légtömeg érkezik. Ez sokfelé újabb havazást hozhat, különösen igaz ez kedd délelőtt, ekkorra figyelmeztetést adott ki a HungaroMet tíz megyére. 

Fotó: met.hu

 

Hozzáfűzik, egyes területeken 5-10 centiméter friss hó is összegyűlik, főleg ott, ahol a hideg levegő tovább kitart. Szerdára aztán extrém fordulat köszönt ránk. 

A déli országrészben ugyanis akár 13 fokos maximumok is lehetnek.

Északon, északkeleten hidegebb, délen pedig enyhébb lesz az idő. Napközben viszont jobb, ha számít arra is, hogy több területen is eshet az eső. A hétvégére már tízfokos maximumokat várnak. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekusa

Cápa Kapitány, az emberarcú olajügynök

Békés Bence avatarja

Kecskére káposztát? Oroszlánra bárányokat? Olajügynökre rezsicsökkentést? A Tisza Pártnak meredeken más a válasza a kérdésekre, mint minden normális, józanul gondolkodó embernek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu