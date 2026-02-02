Bár a hét havazással indul, szerdán helyenként akár már 13 fokot is mérhetünk. Komolyabb havazásra sem kell már számítani a héten. Hétfő délutántól, különösen naplemente után, egyre több helyen felszakadozhat a felhőtakaró.
Extrém fordulatot hoz az időjárás, úgy törik ketté a hét, mint egy tábla csoki
Ez már valami!
A Köpönyeg szerint az éjszaka már mindenhol fagypont alá csökken a hőmérséklet, miközben délnyugat felől újabb nedves légtömeg érkezik. Ez sokfelé újabb havazást hozhat, különösen igaz ez kedd délelőtt, ekkorra figyelmeztetést adott ki a HungaroMet tíz megyére.
Hozzáfűzik, egyes területeken 5-10 centiméter friss hó is összegyűlik, főleg ott, ahol a hideg levegő tovább kitart. Szerdára aztán extrém fordulat köszönt ránk.
A déli országrészben ugyanis akár 13 fokos maximumok is lehetnek.
Északon, északkeleten hidegebb, délen pedig enyhébb lesz az idő. Napközben viszont jobb, ha számít arra is, hogy több területen is eshet az eső. A hétvégére már tízfokos maximumokat várnak.
