Extrém fordulatot hoz az időjárás, úgy törik ketté a hét, mint egy tábla csoki

A Köpönyeg szerint az éjszaka már mindenhol fagypont alá csökken a hőmérséklet, miközben délnyugat felől újabb nedves légtömeg érkezik. Ez sokfelé újabb havazást hozhat, különösen igaz ez kedd délelőtt, ekkorra figyelmeztetést adott ki a HungaroMet tíz megyére.

Fotó: met.hu

Hozzáfűzik, egyes területeken 5-10 centiméter friss hó is összegyűlik, főleg ott, ahol a hideg levegő tovább kitart. Szerdára aztán extrém fordulat köszönt ránk.