Komoly bajba került a hajdúsági horroranya, ezt nem valószínű, hogy megússza

A testvérén, egy kilenc hónapos kislányon is találtak külsérelmi nyomokat. A portál azt írja, előfordult, hogy a gyermekek öltöztetése vagy fésülése közben a vádlott indulatos lett és bántalmazta is a gyermekeket, volt, hogy az etetőszékbe is beledobta őket. A rémségekről ide kattintva, a Haon cikkében még többet olvashat.

A nőt a Debreceni Törvényszék bűnösnek mondta ki két rendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntettében, ezért őt három év hat hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte, valamint négy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.