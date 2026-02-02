gyermekkomoly baj

Komoly bajba került a hajdúsági horroranya, ezt nem valószínű, hogy megússza

Hihetetlen, hogy ilyen megtörténhet.

Magyar Nemzet
Forrás: Haon2026. 02. 02. 12:52
Több csontja is el volt törve egy kétéves gyermeknek, amikor kórházba került 2021-ben. Így derült ki, hogy a nevelőanyja súlyosan bántalmazza őt, és az akkor kilenc hónapos testvérét – írja a Haon. A gyermek emellett ekkor súlyosan alultáplált is volt. A teste tele volt karmolásnyomokkal.

A testvérén, egy kilenc hónapos kislányon is találtak külsérelmi nyomokat. A portál azt írja, előfordult, hogy a gyermekek öltöztetése vagy fésülése közben a vádlott indulatos lett és bántalmazta is a gyermekeket, volt, hogy az etetőszékbe is beledobta őket. A rémségekről ide kattintva, a Haon cikkében még többet olvashat. 

A nőt a Debreceni Törvényszék bűnösnek mondta ki két rendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntettében, ezért őt három év hat hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte, valamint négy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

A törvényszék döntése azonban nem jogerős. Ellene az ügyészség téves jogi minősítés miatt a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik. A bíróság a nő bűnügyi felügyeletét megszüntette, de a végzés ellen az ügyészség fellebbezett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

