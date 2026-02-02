Itt a válasz a tavaszváró rejtélyre: kiderült, hogy meglátták-e a medvék az árnyékukat

Gyorsan megkapta a választ minden kíváncsiskodó a nap, vagy akár a hét kérdésére, amely sokaknak idegtépő lehetett, és alább olvashatja:
Gyorsan megkapta a választ minden kíváncsiskodó a nap, vagy akár a hét kérdésére, amely sokaknak idegtépő lehetett, és alább olvashatja:
Meglátja-e a medve az árnyékát?
A helyzet ugyanis az, és ezt a rutinos tavaszvárók már jól tudják, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, vagyis február 2-a régóta fontos dátum a népi időjóslásban. A hagyomány szerint ilyenkor a medve előbújik a barlangjából, és viselkedése alapján következtethetünk arra, hogy meddig tart még a tél – részletezi cikkében a Veol. Ha a napos idő miatt meglátja az árnyékát a medve, megriad és visszahúzódik a barlangjába, jelezve, hogy a hideg hónapok még nem értek véget. Ha viszont borús az ég, és nincs árnyéka, kint marad, ami arra utal, hogy hamarosan megérkezik a tavasz.
A Veszprémi Állatkertben idén is megrendezték a szokásos medvelest, így nem maradt sokáig titok, hogy mire számíthatunk, legalábbis az időjárást tekintve. Ki is derült gyorsan, hogy
a fekete medvék nem találkoztak az árnyékukkal.
Mindez arra utal, hogy azok könnyebbülhetnek meg, akik már nagyon várják a tavaszt. Azért ha nem muszáj, ne dobjon el mindent örömében, ugyanis emlékeztetnek, a tavasz nem egy adott naphoz kötődik, hanem egy fokozatos folyamat, amelyet a tartósan 5–10 fok feletti napi középhőmérséklet, a fagyos éjszakák ritkulása és a növényzet megindulása jelez, ami azért februárban nem olyan sűrű jelenség.
Ugyanakkor, a Magyar Nemzet már beszámolt arról, hogy szerdán extrém időjárási fordulat jön idehaza, szóval lehet, mégsem kell majd olyan sokat várni a tavaszra. Alább ezt részletesebben is kifejtettük.
