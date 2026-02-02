Itt a válasz a tavaszváró rejtélyre: kiderült, hogy meglátták-e a medvék az árnyékukat

A Veszprémi Állatkertben idén is megrendezték a szokásos medvelest, így nem maradt sokáig titok, hogy mire számíthatunk, legalábbis az időjárást tekintve. Ki is derült gyorsan, hogy

a fekete medvék nem találkoztak az árnyékukkal.

Mindez arra utal, hogy azok könnyebbülhetnek meg, akik már nagyon várják a tavaszt. Azért ha nem muszáj, ne dobjon el mindent örömében, ugyanis emlékeztetnek, a tavasz nem egy adott naphoz kötődik, hanem egy fokozatos folyamat, amelyet a tartósan 5–10 fok feletti napi középhőmérséklet, a fagyos éjszakák ritkulása és a növényzet megindulása jelez, ami azért februárban nem olyan sűrű jelenség.