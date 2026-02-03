Nagyot akart menteni a figyelmetlen vezető, katasztrófa lett belőle + videó

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly következményekkel járhat – jegyzi meg a Pest vármegyei rendőrség egy Szentendre közelében történt baleset kapcsán. Nem lehet tudni, hogy a kisteherautó vezetője csak elbambult-e, vagy a telefonjával foglalatoskodott, mindenesetre későn vette észre, hogy a külső sávban előtte (a jobbra lekanyarodók miatt) feltorlódott a sor. Esélye sem volt lefékezni az álló autók mögött, ezért menteni a menthetőt, a belső sáv felé rántotta el a kormányt, és előtte bizonyára tükörbe nézni sem maradt már ideje. Akár meg is úszhatta volna a manővert, ám éppen ott érkezett – meglehetősen párás szélvédővel - a kamerás autó, és nagy baleset történt, amit a rendőrség beszámolója szerint a vezetők és utasaik megúsztak súlyos sérülések nélkül.