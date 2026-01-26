Csak egy lámpája világított hátul az autónak, végzetes hibának bizonyult + videó

Ez a friss MKIF-videó is bizonyítja, hogy miért fontos a járművek megfelelő kivilágítása. A helyszín Nyugat-Magyarország, az M86-os autóút, Beled közelében. Az útkezelő által közzé tett videón balról érkezik egy autó, amelynek a bal hátsó lámpája nem világít. Mögötte közelít egy másik autó kivilágítva, a felvételek alapján jóval nagyobb sebességgel.

Utóbbi sofőrje későn veszi észre az előtte haladó, nem megfelelően kivilágított járművet, majd megpróbálja menteni a helyzetet, de a hirtelen kormánymozdulat miatt megcsúszik, és szalagkorlátnak ütközik. Sőt pörgés közben eltalálja az egyetlen hátsó világító lámpával közlekedő, részben vétkes sofőr kocsiját is. A balesetben személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.