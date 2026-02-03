Még mindig nincs főpolgármester-helyettes, bírósághoz fordul a kormányhivatal + videó

– Másfél év alatt sem sikerült a Karácsony–Tisza-koalíciónak főpolgármester-helyettest választania. Ez nem technikai részlet, hanem felelősség kérdése. Ezért nem várhatunk tovább, ismét bírósághoz fordulunk és a budapestiek érdekében helyreállítjuk a főváros törvényes működését – jelentette be Sára Botond főispán. Budapest kormányhivatalának vezetője közölte: kénytelenek újabb jogi lépést tenni, hogy helyreállítsák Budapest törvényes működését.

Sára Botond Fotó: Máthé Zoltán / MTI

– Mintegy másfél éve nincsen Budapestnek főpolgármester-helyettese, így törvénytelenül működik. A kormányhivatal, majd később a törvényszék és az ítélőtábla is kötelezte a főpolgármestert és a közgyűlést, hogy ennek tegyen eleget. Ez a mai napig nem történt meg. A város törvényes működését azért kell helyreállítani, mert a jogszabályokban foglalt rendelkezések garantálják, hogy a város biztonságosan tud működni, a közszolgáltatásokat el lehet végezni. A konkrét esetben a törvénytelen állapot azt jelenti, hogy

nincs főpolgármester-helyettes, hogy amennyiben a főpolgármester tartósan akadályoztatva van, nincs még egy olyan felhatalmazott ember, aki a várost irányítani tudná, a napi szükséges döntéseket meghozná

– hangsúlyozta Sára Botond. A főispán hozzátette: a törvényes működés helyreállítása érdekében kénytelen megtenni az utolsó jogi lépést is.

– Egy úgynevezett teljesítés kikényszerítése iránti eljárást fogunk kezdeményezni a törvényszék előtt, amely ennek az eljárásnak a keretében még egyszer utoljára felhívja a főpolgármestert és a közgyűlést, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és a közgyűlés tagjai közül válassza meg a főpolgármester-helyettest. Bízunk benne, hogy ez meg fog történni, hiszen a város biztonságos működése érdekében ez a budapestiek jogos elvárása – jelentette ki Sára Botond.