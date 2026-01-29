tisza pártkdnpsimicskó istvánlatorcai csaba

Latorcai Csaba: Gyűlölettel, erőszakkal nem lehet országot irányítani

Miskolcon folytatódott a KDNP országjárása, ahol Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke és Simicskó István frakcióvezető is reagált a Tisza Párt újabb botrányára. Mint ismert, egy tiszás politikus rituálisan elégette Rétvári Bence karácsonyi üdvözletét.

2026. 01. 29. 20:00
A KDNP országjárásának miskolci állomása
Forrás: KDNP
– Képviselőtársunk, Rétvári Bence államtitkár fotójának rituális elégetése is rámutat arra, mennyire nem alkalmas a Tisza Párt az ország vezetésére. Gyűlölettel, erőszakkal nem lehet egy országot irányítani, ahhoz stratégiai nyugalomra van szükség, és ezt jelenleg a Fidesz–KDNP tudja biztosítani – fogalmazott Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a párt országjárásának miskolci állomásán. Mint ismert, a Tisza Párt sződligeti vezetője rituálisan elégette a KDNP-s Rétvári Bence karácsonyi üdvözletét, rajta az államtitkár fotójával.

– Önmérsékletre, nyugalomra, szakmai vitákra van szükség, nem gyűlölködésre kell építeni a kampányt – figyelmeztetett Simicskó István az országjáráson. 

A KDNP frakcióvezetője is kitért Rétvári Bence ügyére, megállapítva: 

Ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre durvábbá válik a kampány. 

A frakcióvezető ugyanakkor mindenkit arra kért, őrizze meg a nyugalmát.

A tiszások részéről tapasztalt agresszív viselkedés nem fér bele abba a keresztény kultúrkörbe, amiben élünk

– hangsúlyozta Simicskó István. 

Kijelentette: a KDNP mindig is egy kiszámítható, kiegyensúlyozott párt volt. – Normális hangnemben politizálunk, komoly eszmeiséggel, a kereszténydemokráciára építve a politikánkat. Ez a jövőben is így lesz – szögezte le a frakcióvezető.

Borítókép: Miskolcon folytatódott a KDNP országjárása (Forrás: KDNP)


