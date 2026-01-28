Nem a mi háborúnk! címmel háborúellenes országjárást indít a Fidelitas – jelentette be a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöke szerdán Szegeden, a kampánysorozat első állomása előtt tartott sajtótájékoztatón.

Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje (b1), Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (b2) és Mihálffy Béla, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (b3) a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán, Szegeden 2026. január 28-án

Fotó: MTI/Oláh Tamás

Mohácsy István ismertette: az országjárás célja az, hogy felemeljék hangjukat Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértőjének kijelentése ellen, miszerint a fiatalokat baj esetén „berántanák” sorkatonának.

A Fidelitas nevében ettől elhatárolódnak és nemet mondanak arra, hogy a magyar fiatalokat egy idegen ország háborújába vezényeljék

– hangsúlyozta.

Felhívta a figyelmet arra: Nyugat-Európában háborús pszichózis uralkodik. A nyugati vezetők folyamatosan arról beszélnek, hogyan tudnák minél inkább támogatni Ukrajnának az Európai Unióba való, gyorsított eljárással történő felvételét, továbbá Brüsszelben folyamatosan arról tanácskoznak, hogyan lehet Ukrajnának minél több fegyvert és pénzt adni.

Ha Ukrajnában a sorozások következtében elfogynak a fiatalok, akkor van arra vonatkozóan Európában, Brüsszelben egy terv, hogy az európai fiatalokat is berántják egy értelmetlen háborúba meghalni

– mondta Mohácsy István.

Hozzátette: a több európai uniós tagország már döntött azzal kapcsolatban, hogy visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot. Példaként megemlítette Horvátországot és Németországot, ahol fokozatosan elkezdődött a sorkatonaság intézményének a visszaállítása. Németországban és Horvátországban tüntetések vannak, a német és horvát fiataloknak fel kellett emelniük a hangjukat ezzel kapcsolatban, hogy az ő politikai elitjük ne akarja őket elküldeni egy értelmetlen háborúban meghalni – közölte a politikus.

Kiemelte:

ezzel szemben Magyarországon a magyar fiatalok szerencsés helyzetben vannak, mivel a patrióta kormányzat nemet mond a háborúra és nemet mond a sorkatonaság intézményére.

A Fidelitas alapvetően a jövőtervezésben érdekelt, és azt szeretné, ha a magyar fiatalok családalapítással és jövőtervezéssel foglalkozhatnának – szögezte le Mohácsy István. Hozzátette: a magyar fiatalok jó helyzetben vannak, mert nem kell olyan intézkedésekkel szembenézniük, mint amilyenek Nyugat-Európában tapasztalhatóak.

Szeged nagy egyetemi város, ahol nagyon sok fiatal él és ahol jók a munkalehetőségek. Ahhoz, hogy a szegedi és minden magyar fiatal meg tudjon maradni a jövőtervezés és a családalapítás oldalán, mindenképpen békére van szükség, amelyben Magyarország patrióta kormányzata eltökélt. A Fidesz–KDNP a biztos választás

– hangsúlyozta a politikus.