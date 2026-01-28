Rendkívüli

A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Háborúellenes országjárást indít a Fidelitas

Háborúellenes országjárást indít Nem a mi háborúnk! címmel a Fidesz ifjúsági szervezete. A hírt és a részleteket a kampánysorozat első állomásán, Szegeden jelentette be a Fidelitas ifjúsági szervezetének elnöke, Mohácsy István.

Forrás: MTI2026. 01. 28. 14:32
Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nem a mi háborúnk! címmel háborúellenes országjárást indít a Fidelitas – jelentette be a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöke szerdán Szegeden, a kampánysorozat első állomása előtt tartott sajtótájékoztatón.

Szeged, 2026. január 28. Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje (b1), Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (b2) és Mihálffy Béla, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (b3) a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán Szegeden 2026. január 28-án. MTI/Oláh Tamás
Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje (b1), Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (b2) és Mihálffy Béla, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (b3) a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán, Szegeden 2026. január 28-án
Fotó: MTI/Oláh Tamás 

Mohácsy István ismertette: az országjárás célja az, hogy felemeljék hangjukat Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértőjének kijelentése ellen, miszerint a fiatalokat baj esetén „berántanák” sorkatonának.

A Fidelitas nevében ettől elhatárolódnak és nemet mondanak arra, hogy a magyar fiatalokat egy idegen ország háborújába vezényeljék

 – hangsúlyozta.

Felhívta a figyelmet arra: Nyugat-Európában háborús pszichózis uralkodik. A nyugati vezetők folyamatosan arról beszélnek, hogyan tudnák minél inkább támogatni Ukrajnának az Európai Unióba való, gyorsított eljárással  történő felvételét, továbbá Brüsszelben folyamatosan arról tanácskoznak, hogyan lehet Ukrajnának minél több fegyvert és pénzt adni. 

Ha Ukrajnában a sorozások következtében elfogynak a fiatalok, akkor van arra vonatkozóan Európában, Brüsszelben egy terv, hogy az európai fiatalokat is berántják egy értelmetlen háborúba meghalni

– mondta Mohácsy István

Hozzátette: a több európai uniós tagország már döntött azzal kapcsolatban, hogy visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot. Példaként megemlítette Horvátországot és Németországot, ahol fokozatosan elkezdődött a sorkatonaság intézményének a visszaállítása. Németországban és Horvátországban tüntetések vannak, a német és horvát fiataloknak fel kellett emelniük a hangjukat ezzel kapcsolatban, hogy az ő politikai elitjük ne akarja őket elküldeni egy értelmetlen háborúban meghalni – közölte a politikus.

Kiemelte: 

ezzel szemben Magyarországon a magyar fiatalok szerencsés helyzetben vannak, mivel a patrióta kormányzat nemet mond a háborúra és nemet mond a sorkatonaság intézményére.

A Fidelitas alapvetően a jövőtervezésben érdekelt, és azt szeretné, ha a magyar fiatalok családalapítással és jövőtervezéssel foglalkozhatnának – szögezte le Mohácsy István. Hozzátette: a magyar fiatalok jó helyzetben vannak, mert nem kell olyan intézkedésekkel szembenézniük, mint amilyenek Nyugat-Európában tapasztalhatóak.

Szeged nagy egyetemi város, ahol nagyon sok fiatal él és ahol jók a munkalehetőségek. Ahhoz, hogy a szegedi és minden magyar fiatal meg tudjon maradni a jövőtervezés és a családalapítás oldalán, mindenképpen békére van szükség, amelyben Magyarország patrióta kormányzata eltökélt. A Fidesz–KDNP a biztos választás 

– hangsúlyozta a politikus.

Mohácsy István ismertette: 

minden vármegyébe el szeretnének jutni az országjárással, terveik szerint húsz állomása lesz a kampánysorozatnak.

Szegedet nem hagyta magára a kormány

Farkas Levente, a kormánypártok Csongrád-Csanád vármegye 1-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, a Fidelitas szegedi szervezetének elnöke elmondta, az ország egyik legjobb és legnagyobb egyeteme található Szegeden, minden évben több ezer egyetemista jön a városba, akik a tervek szerint ott is szeretnének letelepedni.

Annak ellenére, hogy a városnak nem kormánypárti polgármestere van, az elmúlt évtizedekben Szegedet nem hagyta magára a magyar kormány.

Példaként megemlítette a BYD és a Rheinmetall vállalatokat, valamint a Tiszavirág Sportuszodát.

Véleménye szerint ahhoz, hogy a fiatalok helyben maradjanak, olcsó lakhatásra és magas minőségű munkahelyekre van szükség, illetve olyan közösségi terekre, amiket előszeretettel használnak. Kiemelte: ezeket a Fidesz–KDNP tudja megteremteni, hiszen ez a politikai közösség a békében és a fejlődésben hisz.

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (j), mellette Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán tartott sajtótájékoztatón Szegeden 2026. január 28-án (Fotó: MTI/Oláh Tamás)


