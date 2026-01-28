Súlyos következményekkel jár Németország ukránbarát politikája

A probléma jóval túlmutat az energiapolitikai vitákon

A felvetés kapcsán Hortay Olivér, a Századvég Kutatóintézet igazgatója lapunknak arra a kérdésre válaszolt, hogy válságba került-e Németország külpolitikája az ukránbarát elköteleződés miatt.

„Igen, sőt, a helyzet még ennél is komolyabb” – hangsúlyozta a szakértő. Mint kifejtette, az, hogy hivatalossá vált: Ukrajna robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket, nemcsak Németország, hanem az Európai Unió és a NATO szintjén is súlyos kérdéseket vet fel.