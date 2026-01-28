Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, Alice Weidel, az AfD frakcióvezetője és társelnöke kijelentette: pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, valamint visszakérné a Kijevnek nyújtott – általa mintegy 70 milliárd euróra becsült – pénzügyi és katonai támogatást. Weidel szerint Németországnak pedig onnan kellene földgázt és olajat vásárolnia, ahol a legolcsóbb, vagyis Oroszországtól.
Súlyos következményekkel jár Németország ukránbarát politikája
Egyre erősebb a kritika Németországban a berlini kormány ukránbarát külpolitikájával szemben, miközben az AfD előretörése új irányt vetít előre. A párt vezetése az Északi Áramlat felrobbantása miatti kártérítési követelést, valamint a Kijevnek nyújtott pénzügyi és katonai támogatások visszakérését is felvetette. Hortay Olivér mindezek kapcsán fejtette ki véleményét arról, milyen következményekkel jár Németország Ukrajna melletti elköteleződése. A szakértő szerint a probléma Németországon is túlmutat: Ukrajna „minden kétséget kizáróan megsértette az Európai Unióval kötött megállapodást is”.
A probléma jóval túlmutat az energiapolitikai vitákon
A felvetés kapcsán Hortay Olivér, a Századvég Kutatóintézet igazgatója lapunknak arra a kérdésre válaszolt, hogy válságba került-e Németország külpolitikája az ukránbarát elköteleződés miatt.
„Igen, sőt, a helyzet még ennél is komolyabb” – hangsúlyozta a szakértő. Mint kifejtette, az, hogy hivatalossá vált: Ukrajna robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket, nemcsak Németország, hanem az Európai Unió és a NATO szintjén is súlyos kérdéseket vet fel.
Hortay Olivér szerint amennyiben a német legfelsőbb bíróság következtetései helytállóak, úgy
egy NATO-n kívüli ország támadta meg egy tagállam ellátását biztosító kritikus infrastruktúrát, ami az alapszerződés értelmében akár a teljes NATO elleni támadásként is értelmezhető. Ráadásul – tette hozzá – a robbantással Ukrajna „minden kétséget kizáróan megsértette az Európai Unióval kötött társulási megállapodást is, ami kizárja az ország uniós csatlakozását”.
A Századvég Kutatóintézet igazgatója arra is rámutatott: a német politikai vezetésnek választ kellene adnia azokra a kérdésekre, amelyeket – mint fogalmazott – az AfD vezetője is felvetett. Ilyen például, hogy miért vezetnének be sorkatonaságot, miért költöttek eddig mintegy 70 milliárd eurót, és miért terveznek ennél is jelentősen többet fordítani egy olyan ország támogatására, amely felrobbantotta Németország egyik kulcsfontosságú gázvezetékét.
Az új helyzet több olyan ellentmondásra is ráirányítja a figyelmet, amely rendkívül kényelmetlen helyzetbe hozhatja az uniós és a német politikai elitet egyaránt
– fogalmazott Hortay Olivér.
Borítókép: AfD észak-rajna-vesztfáliai választott képviselőinek kongresszusa (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb hírei
Riadót fújtak Németországban, kritikusra csökkent a gáztározók szintje
Történelmi mélyponton van a német gáztározók töltöttsége.
Algéria jelentős reformok időszakát éli
Algéria turisztikai és kulturális gazdagsága, valamint a helyiek vendégszeretete lenyűgözi a látogatókat. De Algéria regionális hatalom is, mind gazdasági, mind biztonsági szempontból – mondta el lapunknak Algéria magyaroroszági nagykövete.
Starmer Kínába látogat, de azt mondja, nem fordít hátat Amerikának + videó
A brit miniszterelnök kijelentette, hogy az Egyesült Királyságnak nem kell választania az Egyesült Államok és Kína között.
Kínai hekkerek évekig figyelhették a brit kormány legbelső köreit
Peking tagad, London hallgat.
