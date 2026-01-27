AusztriatámogatásUkrajnaFPÖ

Európa ébred: Az FPÖ Ukrajna támogatásának megszüntetését követeli

A jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) azonnali hatállyal az Ausztria által Ukrajnának nyújtott valamennyi támogatás megszüntetését követeli. A párt szerint Ukrajna „már régóta feneketlen kúttá vált” Ausztria milliárdjai számára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 9:26
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Az FPÖ politikusa, Michael Schnedlitz úgy nyilatkozott: „Egyetlen eurónak sem szabad tovább kifizetésre kerülnie. Miközben az osztrák családoknak minden fillért meg kell fontolniuk, az idősek a szociális élelmiszerboltokban is nehezen jutnak élelemhez, és az egészségügyi rendszer a túlterheltségtől szenved, addig az úgynevezett külügyminiszter, Meinl-Reisinger az adófizetők pénzét osztja szét egy olyan országnak, amely a korrupciójáról ismert.”

Brüsszel támogatását élvezi Ukrajna. Az FPÖ titkár szerint azonaban egyetlen eurónak sem szabad tovább kifizetésre kerülnie (Fotó: AFP)
Brüsszel támogatását élvezi Ukrajna. Az FPÖ szerint azonban egyetlen eurónak sem szabad tovább kifizetésre kerülnie (Fotó: AFP)

Schnedlitz szerint mindez „példátlan politikai arculcsapás az osztrák lakossággal szemben”. Hozzátette:

elfogadhatatlannak tartja, hogy az osztrákokat anyagilag megterhelik egy olyan külföldi rendszer finanszírozása érdekében, ahol a források korrupt csatornákon keresztül tűnnek el. Úgy fogalmazott: nincs valódi szándék a békére, és nincs helye a kormányban olyan politikusoknak, akiknek a lojalitása inkább Kijevhez kötődik, mint Bécshez.

– számolt be a Brussels Signal.

A főtitkár kijelentette: akik megfeledkeznek a saját népükről, azoknak nincs helyük a politikában. Az FPÖ álláspontja szerint Ausztria, mint semleges ország, milliárdjait az osztrákokra kell fordítani, nem pedig – szavai szerint – egy háborúpárti vezetőre vagy egy kétes ukrajnai hálózatra.

Schnedlitz megszólalása azt követően hangzott el, hogy január 22-én Ausztria liberális külügyminisztere, Beate Meinl-Reisinger bejelentette: tárcája hárommillió euróval növeli az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget az Osztrák Külügyi Katasztrófaalapból. A támogatásból 1-1 millió eurót kap a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC), az UNICEF és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).

A külügyminiszter a bejelentéskor azt mondta: a támogatás célja, hogy Ukrajnában a rászorulók számára a házakat és lakásokat a téli időszakban ismét lakhatóvá tegyék, valamint biztosítsák az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények működéséhez szükséges segítséget.

Meinl-Reisinger kedden az X közösségi oldalon reagált az FPÖ álláspontjára. Bejegyzésében azt írta: mikor vált a teljes kegyetlenség politikai programmá, amikor Ukrajnában emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül, jóval fagypont alatti hőmérsékletben.

Hangsúlyozta: Ausztria hagyományainak megfelelően, lehetőségeihez és költségvetéséhez mérten segíti a közvetlen szomszédságában élő rászorulókat.

A külügyminiszter hozzátette: előbb-utóbb az FPÖ-nek is szembe kell néznie azzal, hogy az ilyen körülmények között élő emberek útnak indulnak. Véleménye szerint, ha valóban hatékonyan akarják kezelni a migrációt, akkor a menekülés kiváltó okait is kezelni kell.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

