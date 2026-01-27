Az FPÖ politikusa, Michael Schnedlitz úgy nyilatkozott: „Egyetlen eurónak sem szabad tovább kifizetésre kerülnie. Miközben az osztrák családoknak minden fillért meg kell fontolniuk, az idősek a szociális élelmiszerboltokban is nehezen jutnak élelemhez, és az egészségügyi rendszer a túlterheltségtől szenved, addig az úgynevezett külügyminiszter, Meinl-Reisinger az adófizetők pénzét osztja szét egy olyan országnak, amely a korrupciójáról ismert.”
Európa ébred: Az FPÖ Ukrajna támogatásának megszüntetését követeli
A jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) azonnali hatállyal az Ausztria által Ukrajnának nyújtott valamennyi támogatás megszüntetését követeli. A párt szerint Ukrajna „már régóta feneketlen kúttá vált” Ausztria milliárdjai számára.
Schnedlitz szerint mindez „példátlan politikai arculcsapás az osztrák lakossággal szemben”. Hozzátette:
elfogadhatatlannak tartja, hogy az osztrákokat anyagilag megterhelik egy olyan külföldi rendszer finanszírozása érdekében, ahol a források korrupt csatornákon keresztül tűnnek el. Úgy fogalmazott: nincs valódi szándék a békére, és nincs helye a kormányban olyan politikusoknak, akiknek a lojalitása inkább Kijevhez kötődik, mint Bécshez.
– számolt be a Brussels Signal.
A főtitkár kijelentette: akik megfeledkeznek a saját népükről, azoknak nincs helyük a politikában. Az FPÖ álláspontja szerint Ausztria, mint semleges ország, milliárdjait az osztrákokra kell fordítani, nem pedig – szavai szerint – egy háborúpárti vezetőre vagy egy kétes ukrajnai hálózatra.
További Külföld híreink
Schnedlitz megszólalása azt követően hangzott el, hogy január 22-én Ausztria liberális külügyminisztere, Beate Meinl-Reisinger bejelentette: tárcája hárommillió euróval növeli az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget az Osztrák Külügyi Katasztrófaalapból. A támogatásból 1-1 millió eurót kap a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC), az UNICEF és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).
A külügyminiszter a bejelentéskor azt mondta: a támogatás célja, hogy Ukrajnában a rászorulók számára a házakat és lakásokat a téli időszakban ismét lakhatóvá tegyék, valamint biztosítsák az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények működéséhez szükséges segítséget.
Meinl-Reisinger kedden az X közösségi oldalon reagált az FPÖ álláspontjára. Bejegyzésében azt írta: mikor vált a teljes kegyetlenség politikai programmá, amikor Ukrajnában emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül, jóval fagypont alatti hőmérsékletben.
További Külföld híreink
Hangsúlyozta: Ausztria hagyományainak megfelelően, lehetőségeihez és költségvetéséhez mérten segíti a közvetlen szomszédságában élő rászorulókat.
A külügyminiszter hozzátette: előbb-utóbb az FPÖ-nek is szembe kell néznie azzal, hogy az ilyen körülmények között élő emberek útnak indulnak. Véleménye szerint, ha valóban hatékonyan akarják kezelni a migrációt, akkor a menekülés kiváltó okait is kezelni kell.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ferenc Viktória: Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján
Ukrajna diktálja a szabályokat Brüsszelnek.
Magyar Péter brüsszeli embere ukrán katonák támogatásával dicsekszik
A szálak a Tisza Párt politikai és médiakörnyezetéhez vezetnek.
Ha nyer a Tisza, Magyarországról mehetnek harci gépek Ukrajnába
Cseh Skyfox gépekkel vadászna drónokra Ukrajna.
Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal
Orbán Viktor már korábban ezt javasolta.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ferenc Viktória: Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján
Ukrajna diktálja a szabályokat Brüsszelnek.
Magyar Péter brüsszeli embere ukrán katonák támogatásával dicsekszik
A szálak a Tisza Párt politikai és médiakörnyezetéhez vezetnek.
Ha nyer a Tisza, Magyarországról mehetnek harci gépek Ukrajnába
Cseh Skyfox gépekkel vadászna drónokra Ukrajna.
Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal
Orbán Viktor már korábban ezt javasolta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!