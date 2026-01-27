Európa ébred: Az FPÖ Ukrajna támogatásának megszüntetését követeli

Schnedlitz megszólalása azt követően hangzott el, hogy január 22-én Ausztria liberális külügyminisztere, Beate Meinl-Reisinger bejelentette: tárcája hárommillió euróval növeli az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget az Osztrák Külügyi Katasztrófaalapból. A támogatásból 1-1 millió eurót kap a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC), az UNICEF és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).

A külügyminiszter a bejelentéskor azt mondta: a támogatás célja, hogy Ukrajnában a rászorulók számára a házakat és lakásokat a téli időszakban ismét lakhatóvá tegyék, valamint biztosítsák az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények működéséhez szükséges segítséget.

Meinl-Reisinger kedden az X közösségi oldalon reagált az FPÖ álláspontjára. Bejegyzésében azt írta: mikor vált a teljes kegyetlenség politikai programmá, amikor Ukrajnában emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül, jóval fagypont alatti hőmérsékletben.