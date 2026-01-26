magyar háztartásbrüsszelVolodimir Zelenszkij

Mennyit kér Zelenszkij a magyar háztartásoktól?

Magyarország a teljes összeg 1,16 százalékát, azaz mintegy 5653 milliárd forintot lenne köteles fizetni az elkövetkező években. Ebből az összegből a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig lehetne finanszírozni.

Magyar Nemzet
Forrás: Századvég2026. 01. 26. 11:15
Egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére egy 800 milliárd dolláros terv készül. A program nem tartalmazza a fegyverkezésre elkülönített összegeket, erre Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata alapján további 700 milliárd dollárt szánna az EU – olvasható a Századvég legújabb elemzésében, amely arra is kitér: a következő évekre vonatkozó, összességében 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagból 

az uniós elosztási elv alapján Magyarországra 5652,9 milliárd forintnyi összeg jutna az elkövetkező években, ami egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1,4 millió forintos terhet jelentene. 

 

Chairwoman of the European Commission, Ursula von der Leyen, and Ukraine's President, Volodymyr Zelensky, as the EU's European leaders and leaders of key European and international institutions meet for an informal political and strategic dialogue at Bella Center in Copenhagen, Denmark, on Thursday, October 2, 2025. Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community, EPC.. (Photo: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix via AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Forrás: Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AFP) 

Egy január 23-án kiszivárgott tervezet szerint az ukrán finanszírozási igényt az EU, az Egyesült Államok, illetve számos nemzetközi szervezet és magánpiaci szereplő elégítené ki. Ugyanakkor a fegyveres konfliktus miatt a magántőke bevonásának lehetősége – a dokumentum készítői szerint – kérdéses, míg a jelenlegi amerikai adminisztráció egyértelműen elzárkózik Ukrajna pénzügyi támogatásától

Ebből fakadóan, a jelen állás szerint az 1500 milliárd dollár kifizetése az Európai Unió országaira hárulna

– mutat rá az elemzés.

Az EU közös költségvetésében használt, bruttó nemzeti jövedelem- (GNI) alapú elosztás szerint Magyarország a teljes összeg 1,16 százalékát, azaz a jelenlegi árfolyamon átszámítva 5652,9 milliárd forintot lenne köteles fizetni az elkövetkező években. 

Ez hazánk számára jelentős megterhelést jelentene, mivel az éves GDP 6,94 százalékának felel meg ez az összeg. A brüsszeli terv egy átlagos magyar háztartás számára 1,386 millió forintos kiadást jelent. Egy négyfős családra lebontva az összeg 2,36 millió forintot tesz ki, egy kétkeresős, átlagkeresettel rendelkező családdal számolva az összeg két és fél havi nettó jövedelemnek felel meg

– összegezte az adatokat az elemzés.

A Századvég hangsúlyozza, a tétel nemzetgazdasági szinten is jelentős: a 2024-es költségvetés zárszámadása alapján a teljes éves áfabevétel 2,72-szerese, valamint az éves kamatkiadások 1,56-szorosa. A magyarok számára létfontosságú közpolitikákhoz hasonlítva is jól látható; a 2024-ben rezsivédelemre költött összeg több mint ötszöröse (5,75), de az Egészségügyi Alap (mely a költségvetés egészségügyhöz kapcsolódó kiadásait fedezi) összegét is 25 százalékkal meghaladja az Ukrajnának juttatandó összeg. 

Ebből látható, hogy a Bizottság által Brüsszelnek szánt összeg a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig tudná finanszírozni. 

Az unió magországai számára is jelentős tehertétel a nyilvánosságra került tervezet, emeli ki a Századvég összegzése, amely azt is pontosítja: az EU-s módszertan alapján a legnagyobb befizető szerepe Németországra eshet, 335,7 milliárd euróval. Ez a hosszú távú gazdaságfejlesztési program részeként tervezett szövetségi infrastruktúra-beruházások mértékét is 12 százalékkal meghaladja – tették hozzá az elemzők.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)


