gyilkosságmagyar péterfidelitasmohácsy istvánbűncselekmény

Egyre erőszakosabbak Magyar Péter hívei, a fideszesek kiirtásától sem riadnának vissza + videó

Feljelentést tett a Fidelitas elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 18:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A gyilkosságra való buzdítás nem vélemény, hanem bűncselekmény. Magyar Péter tudatosan szította ezt a gyűlöletet, ami elárasztotta a magyar közbeszédet – mutatott rá Mohácsy István, a Fidelitas elnöke.

Göd, 2025. június 4. Mohácsy István, a Fidelitas országos elnöke beszédet mond a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott gödi megemlékezésen 2025. június 4-én. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Vannak olyanok, akik szerint a gyilkosság elfogadható. Magyar magyarnak nem lehet ellensége

– jelentette ki az ifjúsági szervezet elnöke.

Mohácsy István beszámolt róla, hogy rendőrségi feljelentést tett, miután a közösségi oldalán az egyik bejegyzése alá olyan komment érkezett, amelyben az állt:

Minden fideszes politikust és propagandistát meg kell gyilkolni családostól.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksvédország

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Bayer Zsolt avatarja

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu