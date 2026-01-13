Egyre erőszakosabbak Magyar Péter hívei, a fideszesek kiirtásától sem riadnának vissza + videó

– A gyilkosságra való buzdítás nem vélemény, hanem bűncselekmény. Magyar Péter tudatosan szította ezt a gyűlöletet, ami elárasztotta a magyar közbeszédet – mutatott rá Mohácsy István, a Fidelitas elnöke.
Vannak olyanok, akik szerint a gyilkosság elfogadható. Magyar magyarnak nem lehet ellensége
– jelentette ki az ifjúsági szervezet elnöke.
Mohácsy István beszámolt róla, hogy rendőrségi feljelentést tett, miután a közösségi oldalán az egyik bejegyzése alá olyan komment érkezett, amelyben az állt:
Minden fideszes politikust és propagandistát meg kell gyilkolni családostól.
