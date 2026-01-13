Rendkívüli felhívást adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ az extrém időjárás miatt

Rendkívüli felhívást küldött az MTI-nek a Kormányzati Tájékoztatási Központ a várható ónos eső miatt. Ebben azt írják, az ország észak-keleti területén, a Győr–Budapest–Szeged sávban ónos eső, fagyott eső hullik az előrejelzés szerint a következő órákban fokozatosan gyengülő intenzitással.