Rendkívüli felhívást küldött az MTI-nek a Kormányzati Tájékoztatási Központ a várható ónos eső miatt. Ebben azt írják, az ország észak-keleti területén, a Győr–Budapest–Szeged sávban ónos eső, fagyott eső hullik az előrejelzés szerint a következő órákban fokozatosan gyengülő intenzitással.
Rendkívüli felhívást adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ az extrém időjárás miatt
Részletek a cikkben.
Figyeljék a meteorológiai szolgálat veszélyjelzéseit, az érintett területre, területen senki ne induljon útnak, a biztonság az első!
– figyelmeztettek. A jelenlegi állás szerint egyébként az extrém időjárási viszonyok miatt szerda éjfélig figyelmeztető előrejelzés van érvényben az ország egész területén, erről bővebben is olvashat ide kattintva.
Ennyi volt, mindenhol visszavonták az ónos eső miatt kiadott másodfokú figyelmeztetéseket
Azért ne száguldozzon, az első fokúak még érvényben vannak. Mutatjuk a térképet.
Életveszélyesek a jegesedő folyók, tavak – tilos a befagyott vizekre lépni + videó
A saját és mások életét is kockáztatja, aki figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetést.
Több mint fél millió magyar nézte a Fidesz-kongresszust + videó
Történelmi nézettséget ért el a Hír TV.
Az országos listát állító pártok megbízottakat küldhetnek a Nemzeti Választási Bizottságba
Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának fenntartása.
Ennyi volt, mindenhol visszavonták az ónos eső miatt kiadott másodfokú figyelmeztetéseket
Azért ne száguldozzon, az első fokúak még érvényben vannak. Mutatjuk a térképet.
Életveszélyesek a jegesedő folyók, tavak – tilos a befagyott vizekre lépni + videó
A saját és mások életét is kockáztatja, aki figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetést.
Több mint fél millió magyar nézte a Fidesz-kongresszust + videó
Történelmi nézettséget ért el a Hír TV.
Az országos listát állító pártok megbízottakat küldhetnek a Nemzeti Választási Bizottságba
Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának fenntartása.
