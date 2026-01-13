Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

kormányzati tájékoztatási központónos esőelőrejelzés

Rendkívüli felhívást adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ az extrém időjárás miatt

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 13. 12:51
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI
Rendkívüli felhívást küldött az MTI-nek a Kormányzati Tájékoztatási Központ a várható ónos eső miatt. Ebben azt írják, az ország észak-keleti területén, a Győr–Budapest–Szeged sávban ónos eső, fagyott eső hullik az előrejelzés szerint a következő órákban fokozatosan gyengülő intenzitással. 

Figyeljék a meteorológiai szolgálat veszélyjelzéseit, az érintett területre, területen senki ne induljon útnak, a biztonság az első!

– figyelmeztettek. A jelenlegi állás szerint egyébként az extrém időjárási viszonyok miatt szerda éjfélig figyelmeztető előrejelzés van érvényben az ország egész területén, erről bővebben is olvashat ide kattintva

1/31 Havazás Nyíregyházán

 

