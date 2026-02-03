Kátyúk és látszatpolitizálás: egyre nő az elégedetlenség Karácsony vezetése alatt

Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője a Facebook-oldalán arról írt, hogy miközben Karácsony Gergely főpolgármester ismét a pride megrendezéséért kapott díjjal dicsekszik, a fővárosban a kátyúk miatt sok helyen már közlekedni sem lehet.

Karácsony Gergely. Fotó: Ladóczki Balázs

Bejegyzésében hangsúlyozta: a folyamatos szlalomozás nemcsak idegesítő, hanem balesetveszélyes és az autókat is rongálja. Hozzátette, hogy egy főváros működésének alapja a járható úthálózat lenne, ezzel szemben Karácsony Gergelyék az elmúlt években a tizedére csökkentették az útfelújításra fordítható keretet. Az elemző felidézte:

míg 2020-ban bruttó 3,3 milliárd forintot, 2021-ben bruttó 2,2 milliárd forintot, 2022-ben pedig bruttó 3,2 milliárd forintot költött a főváros az utak állapotának javítására, addig 2023-ban már mindössze bruttó 281 millió forint jutott erre a célra.

Összehasonlításképpen megjegyezte: Tarlós István főpolgármestersége idején volt olyan év, amikor Budapest egyetlen esztendő alatt 25 milliárd forintot fordított út- és hídfelújításokra.

Borbély Beáta kitért arra is, hogy

a Budapest Közút már 2023-ban több mint 3200 útburkolati hibát tartott nyilván, ez a szám pedig azóta folyamatosan növekszik, jelenleg akár 12 ezer is lehet az ilyen úthibák száma.

Mindeközben egyre nagyobb a felháborodás az autósok körében.

Bejegyzését azzal zárta: a budapestiek hat év Karácsony-vezetés után két dolgot szeretnének: kevesebb látszatpolitizálást és több valódi eredményt.