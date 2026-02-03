Egyre nagyobb bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz

A lőfegyverek és lőszerekre vonatkozó törvény alapján nem kaphatja vissza az engedélyét, illetve nem hosszabbítható meg az engedélye annak, aki ellen garázdaság bűntette miatt zajlik eljárás – jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya kapcsán Budai Gyula. A miniszteri biztos Facebookra feltöltött videójában arról is beszélt, hogy ezek szerint Magyar Péter bizalmasa ellen már nem garázdaság vétsége, hanem garázdaság bűntette miatt folyik a nyomozás, hiszen Ruszin-Szendinek nem adták vissza a fegyverét.

Ezért a bűncselekményért három év börtön jár és a volt vezérkari főnöknek nincs mentelmi joga, mint Magyar Péternek

– hangsúlyozta Budai Gyula.

Ahogy arról már sokszor beszámoltunk, a garázdasági ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek“, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást“.

Mindez nyilvánvalóan nem igaz, ez kiderül a felvételekből. Tavaly ősszel Ruszin-Szendit garázdasággal gyanúsították meg. Magyar Péter bizalmasára ugyanakkor vár még egy folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás az ügyben.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét nem a fenti ügy, hanem több szabálysértési eljárás keretében foglalta le a hatóság, miután kiderült, több fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. A szabálysértési eljárásokat ugyan megszüntették, ám a Nemzeti Nyomozó Iroda a fegyverbotrányban továbbra is nyomoz.