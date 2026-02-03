LMBTQ-díjat kapott Karácsony Gergely Stockholmban

„Tiszteletbeli díjat vehettem át hétfőn este Stockholmban, a QX-Galan ünnepélyes díjátadójának keretében. Az esemény Svédországban kiemelt kulturális és közösségi rendezvénynek számít, és hagyományosan nagy figyelmet kap. A gálán a svéd királyi család is képviselteti magát, a korábbi díjazottak között volt Viktória hercegnő is” – írja Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Karácsony Gergely főpolgármester. Fotó: Hatlaczki Balázs

„A rendezvény keretében különböző kategóriákban díjakat adnak át olyan személyeknek, közösségi szereplőknek és kultúrához kötődő alkotásoknak, akik és amelyek fontos szerepet játszottak az LMBTQ-közösség életében” – teszi hozzá.