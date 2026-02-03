főpolgármesterdíjKarácsony GergelyStockholm

LMBTQ-díjat kapott Karácsony Gergely Stockholmban

Tiszteletbeli díjat vehetett át hétfő este Stockholmban Karácsony Gergely a QX-Galan díjátadón, amely a svéd LMBTQ-közösség egyik kiemelt kulturális eseménye. A főpolgármester szerint az elismerés valójában a Budapest Pride-nak és az uniós alapértékek melletti kiállásnak szól. Eközben azonban Budapest Főváros Kormányhivatala újabb jogi lépéseket tesz, mivel a főváros másfél éve főpolgármester-helyettes nélkül működik, ami törvénysértő állapotot eredményez.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 16:03
Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere Fotó: Ladóczki Balázs
„Tiszteletbeli díjat vehettem át hétfőn este Stockholmban, a QX-Galan ünnepélyes díjátadójának keretében. Az esemény Svédországban kiemelt kulturális és közösségi rendezvénynek számít, és hagyományosan nagy figyelmet kap. A gálán a svéd királyi család is képviselteti magát, a korábbi díjazottak között volt Viktória hercegnő is” – írja Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Karácsony Gergely főpolgármester
Karácsony Gergely főpolgármester. Fotó: Hatlaczki Balázs

„A rendezvény keretében különböző kategóriákban díjakat adnak át olyan személyeknek, közösségi szereplőknek és kultúrához kötődő alkotásoknak, akik és amelyek fontos szerepet játszottak az LMBTQ-közösség életében” – teszi hozzá.

A tiszteletbeli díj persze a csodálatos Budapest Pride elismerése: az indoklás szerint a határozott kiállásért az Európai Unió alapvető értékei – mint a demokrácia, a szólásszabadság, valamint az LMBTQ-emberek szabad és biztonságos élethez való joga – mellett. Kommentben olvashatjátok a Stockholmban elmondott köszönőbeszédemet

 – zárja.

Eközben újabb jogi lépéseket tesz Budapest Főváros Kormányhivatala, mert Karácsony Gergely főpolgármesternek másfél év után sem lett helyettese. Így a fővárosi önkormányzat törvénytelenül működik.

 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Ladóczki Balázs)

