Újabb inkasszó a főváros számláján, Karácsonyék megint nem fizették be a szolidaritási hozzájárulást

A főváros elmulasztotta a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részének befizetését, ezért a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 19:10
Karácsony Gergely főpolgármester
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a főváros 2026. január 26-án nem teljesítette a szolidaritási hozzájárulás januárra esedékes befizetését. 

A miniszter hangsúlyozta: 

a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, ezért a kötelezettségeket mindenkinek teljesítenie kell.

A tájékoztatás szerint 

a mulasztás miatt a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be. 

Nagy Márton emlékeztetett arra is, hogy a bíróság döntése értelmében az adók és a szolidaritási hozzájárulás befizetése kötelező. Kiemelte: a főváros sem áll a törvények felett, a jogszabályok betartása minden önkormányzatra kötelező.

