Újabb inkasszó a főváros számláján, Karácsonyék megint nem fizették be a szolidaritási hozzájárulást

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a főváros 2026. január 26-án nem teljesítette a szolidaritási hozzájárulás januárra esedékes befizetését.
A miniszter hangsúlyozta:
a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, ezért a kötelezettségeket mindenkinek teljesítenie kell.
A tájékoztatás szerint
a mulasztás miatt a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be.
Nagy Márton emlékeztetett arra is, hogy a bíróság döntése értelmében az adók és a szolidaritási hozzájárulás befizetése kötelező. Kiemelte: a főváros sem áll a törvények felett, a jogszabályok betartása minden önkormányzatra kötelező.
