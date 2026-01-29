Újabb inkasszó a főváros számláján, Karácsonyék megint nem fizették be a szolidaritási hozzájárulást

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a főváros 2026. január 26-án nem teljesítette a szolidaritási hozzájárulás januárra esedékes befizetését.

A miniszter hangsúlyozta:

a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, ezért a kötelezettségeket mindenkinek teljesítenie kell.

A tájékoztatás szerint

a mulasztás miatt a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be.

Nagy Márton emlékeztetett arra is, hogy a bíróság döntése értelmében az adók és a szolidaritási hozzájárulás befizetése kötelező. Kiemelte: a főváros sem áll a törvények felett, a jogszabályok betartása minden önkormányzatra kötelező.