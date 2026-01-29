menczer tamástiszakapitány istván

Menczer Tamás: A Tisza külföldi energiacégek érdekeit képviseli a magyarokkal szemben + videó

A Tisza vezetésében feltűnő szereplők nem a magyar érdekeket, hanem korábbi nyugati energiacégeik üzleti szempontjait képviselik – jelentette ki Menczer Tamás, aki szerint mindez súlyos következményekkel járna a rezsi és az üzemanyagárak szempontjából.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 18:21
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Menczer Tamás videójában arról beszélt, hogy nem véletlenül kerülnek nyugati energiacégek vezető pozícióiból érkező emberek a Tisza párt vezetésébe. Mint a kormánypártok kommunikációs igazgatója fogalmazott, Kapitány István és Orbán Anita esetében is ugyanaz a minta figyelhető meg: nem a magyar nemzeti érdekeket képviselik, hanem azokat a külföldi tőkés köröket és energiacégeket, ahol korábban dolgoztak.

A politikus szerint ez magyarázza azt is, miért utasítja el a Tisza az orosz energiahordozókat. Véleménye szerint nem a függetlenség vagy a biztonság vezérli őket, hanem az a szándék, hogy azokból a forrásokból vásároljanak, amelyekhez személyes és üzleti kötődésük van. Ez azonban – hangsúlyozta – 

nem a magyar érdek, hanem kizárólag multinacionális energiacégek profitérdeke.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: más dolog egy céget vezetni, és egészen más egy ország irányításáért felelősséget vállalni.

Súlyos problémának nevezte, ha valaki politikusi szerepben is megmarad cégvezetőnek, és nem tud elszakadni a korábbi üzleti logikától.

A politikus szerint a Tisza energiapolitikája a magyar családok számára ezerforintos benzinárat és akár háromszoros rezsiköltségeket jelentene. Ezzel szemben 

a kormány álláspontja az, hogy Magyarország minden elérhető forrásból és minden létező útvonalon kíván energiát vásárolni.

Mint mondta, a magyar érdek az ellátásbiztonság és a lehető legalacsonyabb ár, amit csak a beszerzési források diverzifikálásával lehet elérni. Hozzátette: ez a különbség a két megközelítés között április 12-én is világosan az asztalon lesz.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


