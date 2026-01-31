Gazdasági összeomlással riogatnak, mégis állampapírt vesznek a Tisza politikusai

A Tisza Párt előszeretettel bírálja a kormány gazdaságpolitikáját, s gyakorlatilag azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha bajban lenne az állam. Ennek fényében figyelemre méltó, hogy több fővárosi képviselőjük friss vagyonnyilatkozata arról tanúskodik: stabilnak és kiszámíthatónak tartják az ország gazdasági helyzetét.

Tudják, hogy stabil a gazdaság

Így például a Bajnai Gordon köreiből érkező Orbán Árpád is szívesen fektet a magyar államba, ugyanis több mint 27 millió forint értékű állampapírral rendelkezik. Ezenfelül magánnyugdíjpénzárba helyezett 11,7 millió forintot.

Márpedig Orbán Árpádról feltételezhető, hogy ért a pénzügyekhez: 2002 és 2010 között a Duna Takarék Bank ügyvezető igazgatója volt, de megfordult a Takarék Brókernél, a Polgári Banknál, valamint az OTP-nél is vezető pozícióban. Felesége, Orbán-Tamás Ildikó pedig nemrég még a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzathoz tartozó Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. főkönyvelője, majd gazdasági igazgatója volt.

Visszakanyarodva a tiszás képviselő vagyonnyilatkozatához, közel 13 millió forint pénzintézeti számlakövetelés is szerepel benne, lakásbérbeadásból havi 280 ezer forint jövedelmet vallott be. Orbán Árpád 1989 óta tulajdonosa egy 98 négyzetméteres XIII. kerületi lakásnak, majd 2006-ban, szintén Angyalföldön vásárolt egy 40 négyzetméteres lakást. Ezenkívül van egy 61 négyzetméteres XV. kerületi lakása is. Öröklés révén jutott egy 75 négyzetméteres kiskunhalasi lakóház résztulajdonához.

Orbán Árpádnak továbbra is két cégben van érdekeltsége: a Malamala 2006. Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.-ben és az E-Generáció XXI. Kft.-ben is felerészben tulajdonos.

Az államba fektetnek

Ironikus, hogy miközben a Tisza gazdasági szakértője, Porcher Áron azt hangoztatta, hogy a kormányváltás után nehéz évek jönnek, ő is szívesen fekteti pénzét a magyar államba: egymillió forint értékű Diszkont Kincstárjeggyel és 1,9 millió forint értékű Magyar Állampapírral rendelkezik. Érdekesség, hogy képviselői jussa mellett a Tisza Párt szakpolitikai vezetőjeként jelenleg havi bruttó 500 ezer forintot kap, holott korábban 1,5 millió forint is volt a juttatása.