kátyúKarácsony GergelySzentkirályi AlexandraBudapest

Sosem voltak még ilyen rosszak a fővárosi utak

Karácsony Gergely az elmúlt hat évben elhanyagolta az utakat – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 15:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak: lépten-nyomon defektes kocsikat és autóban káromkodó embereket látni – állapította meg Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte: 10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.

Debrecen, 2019. január 15. Vízzel teli kátyú az úttesten a debreceni Déli soron 2019. január 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ez a probléma azért lett most ennyire súlyos, mert

Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat.

Így a nagy fagyok szabadon pusztíthattak az amúgy is hibás útfelületeken – mutatott rá a fővárosi frakcióvezető. Majd hangsúlyozta: a főpolgármester a pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg a Donbászban is kevesebb a kátyú, mint Budapesten.

Szentkirályi Alexandra megnézte Szepesfalvy Annával a XVI. kerületi György utcát, miután Kovács Péter kerületi polgármester levélben fordult hozzá és Karácsony Gergelyhez is. Ebben azonnali intézkedést követel a fővárostól, az ott élők már egyszerűen nem tudnak közlekedni az utcában, a főváros mégis magasról tesz kötelező feladatára – mutatott rá a frakcióvezető.

Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető azt is elmondta, hogy sok telefont kapott az elmúlt napokban a külvárosi polgármesterektől, akik azt mondták, hogy még az is felmerül bennük, hogy ha a főváros ennyire képtelen a saját feladatát ellátni, se a hóeltakarításban, se az útfelújításban nem nagyon jeleskednek, akkor egy-egy fontosabb utat akár ők még hajlandók is átvenni az erre szánt forrással együtt.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu