Sosem voltak még ilyen rosszak a fővárosi utak

A fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak: lépten-nyomon defektes kocsikat és autóban káromkodó embereket látni – állapította meg Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte: 10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ez a probléma azért lett most ennyire súlyos, mert

Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat.

Így a nagy fagyok szabadon pusztíthattak az amúgy is hibás útfelületeken – mutatott rá a fővárosi frakcióvezető. Majd hangsúlyozta: a főpolgármester a pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg a Donbászban is kevesebb a kátyú, mint Budapesten.

Szentkirályi Alexandra megnézte Szepesfalvy Annával a XVI. kerületi György utcát, miután Kovács Péter kerületi polgármester levélben fordult hozzá és Karácsony Gergelyhez is. Ebben azonnali intézkedést követel a fővárostól, az ott élők már egyszerűen nem tudnak közlekedni az utcában, a főváros mégis magasról tesz kötelező feladatára – mutatott rá a frakcióvezető.

Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető azt is elmondta, hogy sok telefont kapott az elmúlt napokban a külvárosi polgármesterektől, akik azt mondták, hogy még az is felmerül bennük, hogy ha a főváros ennyire képtelen a saját feladatát ellátni, se a hóeltakarításban, se az útfelújításban nem nagyon jeleskednek, akkor egy-egy fontosabb utat akár ők még hajlandók is átvenni az erre szánt forrással együtt.