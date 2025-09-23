Európai Parlament Jogi BizottságaOrbán ViktorellenzékMagyar Péter

Orbán Viktor a mentelmi döntésről: Szégyen és gyalázat!

Bebizonyosodott: az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 12:05
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy 

az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere”

 – reagált Orbán Viktor arra, hogy az Európai Parlament Jogi Bizottsága kedden zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát. A miniszterelnök leszögezte, ez szégyen, gyalázat. 

„Ilyen a rendszerváltás óta nem volt.  Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz”

 – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Ismert, a Tisza Párt elnökének ügye 2024 júniusában kezdődött, amikor Magyar Péter a budapesti Ötkertben összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót rögzített róla. Az érintett férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta

Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával eljárást kezdett, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel az európai parlamenti képviselőt mentelmi jog illeti meg. 

2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan az Európai Parlamenthez fordult, kérve a politikus mentelmi jogának felfüggesztését a nyomozás folytatásához.

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága január 23-án csak dokumentumismertetést tartott, és nem született döntés Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. A testület zárt ülésen vizsgálta a Tisza Párt vezetőjének ügyét, ráadásul többször is, mivel több külön indítvány érkezett az EP-hez. A Tisza elnökének mentelmi jogát az előzmények ellenére ma sem függesztették fel, legalábbis ezt javasolja az EP szakbizottsága. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

