Szalah régi harcostársa óriási botrány főszereplője lett, alig bírták megvédeni a bírót + videó

Mohamed Szalah kétségkívül a nyári labdarúgó-világbajnokságra készülő egyiptomi válogatott legnagyobb sztárja, s az arab országban talán nem is bánják, ha a Liverpoolnál utolsó heteit töltő támadó a közeljövőben is néhány meccsen a padon ragad, ahogy az a héten, a PSG elleni BL-meccsen történt. Szalah ezúttal nem robbantott ki balhét a mellőzés miatt – az idény korábbi szakaszában volt példa hasonlóra –, egy másik rutinos egyiptomi labdarúgónak viszont elgurult a héten a gyógyszere egy végigpadozott meccs végén. Mohamed el-Senavi kapus az egyiptomi bajnoki lefújása után rátámadt a bíróra.

Mosztafa Sobir az al-Ahli és az egyiptomi válogatott kapujába is bejátszhatja magát, Mohamed el-Senavi helyett talán ő hallgathatja majd Mohamed Szalah mellett a himnuszt a vb-meccseken.

Nem, nem csak arról volt szó, hogy üvöltve reklamált.

El-Senavi szó szerint rátámadt a játékvezetőre, úgy is sikerült meglöknie Mahmud Vafát, hogy a sípmester körül védőgyűrűt alkottak a biztonsági emberek.

Az al-Ahli 37 éves kapusa a hosszabbításban elmaradt tizenegyest kért számon a játékvezetőn, de nyilvánvaló, hogy túlment a határon, a négymeccses eltiltás és a mellé kapott 50 ezer egyiptomi fontos (kb. 300 ezer forintnak megfelelő) pénzbírság még enyhe következménynek mondható.

Szalah és az eltiltott el-Senavi közös múltja

El-Senavi ugyanúgy az egyik legjobbja volt az egyiptomi válogatottnak a csapat legutóbbi, 2018-as vb-részvétele alkalmával, mint Mohamed Szalah. Akkor a Liverpool támadója az első meccset még kihagyta a Real Madrid elleni BL-döntőn elszenvedett sérülése miatt, annak az Uruguay elleni találkozónak el-Senavi lett a legjobbja, annak ellenére is, hogy Egyiptom 1-0-ra kikapott.