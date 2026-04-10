Szalah régi harcostársa óriási botrány főszereplője lett, alig bírták megvédeni a bírót + videó

Egyiptom az idei labdarúgó-világbajnokságon végre meccset nyerne, ez eddig nem sikerült sem Mohamed Szalahéknak, sem a korábbi generációknak. Szalah a Liverpool kispadján is nyugodtan várhatja a vb-t, régi válogatottbeli harcostársa, Mohamed el-Senavi kapus viszont súlyos balhéba keveredett: bíróra támadt az egyiptomi bajnokságban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 20:38
Mohamed el-Senavy (középen) és Mohamed Szalah (jobbra) is évek óta az egyiptomi válogatott alapemberei közé tartozik, de a kapus pozíciója megingott a vb közeledtével Fotó: NurPhoto via AFP/Ayman Aref
Mohamed Szalah kétségkívül a nyári labdarúgó-világbajnokságra készülő egyiptomi válogatott legnagyobb sztárja, s az arab országban talán nem is bánják, ha a Liverpoolnál utolsó heteit töltő támadó a közeljövőben is néhány meccsen a padon ragad, ahogy az a héten, a PSG elleni BL-meccsen történt. Szalah ezúttal nem robbantott ki balhét a mellőzés miatt – az idény korábbi szakaszában volt példa hasonlóra –, egy másik rutinos egyiptomi labdarúgónak viszont elgurult a héten a gyógyszere egy végigpadozott meccs végén. Mohamed el-Senavi kapus az egyiptomi bajnoki lefújása után rátámadt a bíróra.

Mosztafa Sobir az al-Ahli és az egyiptomi válogatott kapujába is bejátszhatja magát, Mohamed el-Senavi helyett talán ő hallgathatja majd Mohamed Szalah mellett a himnuszt a vb-meccseken. Fotó: NurPhoto via AFP/Ahmed Mosaad

Nem, nem csak arról volt szó, hogy üvöltve reklamált.

El-Senavi szó szerint rátámadt a játékvezetőre, úgy is sikerült meglöknie Mahmud Vafát, hogy a sípmester körül védőgyűrűt alkottak a biztonsági emberek.

Az al-Ahli 37 éves kapusa a hosszabbításban elmaradt tizenegyest kért számon a játékvezetőn, de nyilvánvaló, hogy túlment a határon, a négymeccses eltiltás és a mellé kapott 50 ezer egyiptomi fontos (kb. 300 ezer forintnak megfelelő) pénzbírság még enyhe következménynek mondható.

Szalah és az eltiltott el-Senavi közös múltja

El-Senavi ugyanúgy az egyik legjobbja volt az egyiptomi válogatottnak a csapat legutóbbi, 2018-as vb-részvétele alkalmával, mint Mohamed Szalah. Akkor a Liverpool támadója az első meccset még kihagyta a Real Madrid elleni BL-döntőn elszenvedett sérülése miatt, annak az Uruguay elleni találkozónak el-Senavi lett a legjobbja, annak ellenére is, hogy Egyiptom 1-0-ra kikapott.

El-Senavi azóta is az egyiptomi válogatott első számú kapusának számított, Szalahhal például egy híján ötven alkalommal szerepelt együtt a nemzeti tizenegyben.

Amíg viszont Szalah liverpooli padozása semmiféle veszélyt nem jelent a válogatottbeli helyére, el-Senavi klubbeli posztriválisa, a rutinos kapus őszi sérülése óta több fontos meccsre is a kapuban ragadt Mosztafa Sobir tavasszal az egyiptomi válogatott két felkészülési meccsén, Szaúd-Arábia és Spanyolország ellen is kezdett.

S ha sokan azt is gondolják, hogy a felkészülési találkozók nem sokat számítanak, el-Senavi biztosan nincs köztük: nyolc éve éppen ő lett a rutinosabb Esszam el-Hadari előtt az első számú kapus a vb-re, annak ellenére, hogy addig csak három barátságos meccsen védte az egyiptomi válogatott kapuját.

Érhető tehát, ha el-Senavi frusztrált, ugyanakkor a balhéjával elérte, hogy a szintén reklamáló, de csak sárgát kapott Sobir biztosan új meccseken kapjon az al-Ahli kapujában.

Egyiptom első vb-n aratott győzelme lehet Szalah és társai célja

A világbajnokságon Egyiptom a G csoportban szerepel Belgium, Új-Zéland és elvileg Irán társaságában, bár utóbbi részvétele körül rengeteg a kérdőjel. Ez lesz az ország negyedik vb-je, s miután az első három fellépés alkalmával nem jött össze egy győzelem sem, ebben a négyesben jó esélye nyílhat Szalahéknak a történelmi sikerre. El-Senavi pedig azt nem a padról szeretné figyelni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
