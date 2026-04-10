Kerkez egyetlen szóval búcsúzott a liverpooli legendától, aki a nehéz időkben is mellette volt

Csütörtök este a Liverpool újabb korszakos legendája, Andy Robertson jelentette be, hogy az idény végén, kilenc év után távozik a klubtól. Mindez kevésbé volt meglepőbb, mint korábban Mohamed Szalah távozásának a híre , hiszen a skót balhátvéd szerződése lejár az idény végeztével, és mostanra Kerkez Milos mögött már csak második számú játékos lett a saját posztján.

Andy Robertson szerdán csereként állt be a PSG ellen a Liverpool színeiben, Kerkez Milost váltotta Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Andy Robertson legendaként távozik Liverpoolból

A 32 éves játékos története páratlan: 2017-ben a Liverpool mindössze kilencmillió euróért igazolta le a Hull Citytől, amely éppen akkor esett ki a Premier League-ből. Robertson Jürgen Klopp csapatában gyorsan meghatározó játékos lett. Felfutásaival, beadásaival elképesztő fegyvert jelentett, a túloldalt Trent Alexander-Arnolddal elképesztő párost alkottak – nem is véletlen, hogy a már Real Madridot erősítő angol egy közös képpel, amelyen a Premier League-trófeát fogják, búcsúzik tőle.

Roberton a Liverpoolnak hosszabb interjút adott a távozása kapcsán. – Az elmúlt hetekben és hónapokban az volt a legnehezebb, hogy néhány, hozzám közel álló ember az edzőközpontban sem tudta mi lesz, és ami még fontosabb, a szurkolók sem. Ahogy közeledett az idő, egyre több kérdést kaptam – kezdte a skót. – Soha nem könnyű elhagyni egy olyan klubot, mint a Liverpool. Az elmúlt kilenc évben az életem hatalmas része volt a klub, akárcsak a családom számára. De a futballban a játékosok és emberek jönnek-mennek – ami állandó, az a klub és a szurkolók. Hihetetlen kilenc évet töltöttem itt. Az elmúlt egy évben is voltak lehetőségeim távozni, de nem éltem velük, mert annyira nehéz itt hagyni ezt a klubot. Az, hogy így döntöttem, utólag sem változtatnám meg.

A skót arra utalt, hogy miután most már jobbára a padot koptatja, télen a Tottenham kereste őt meg, de végül maradt Liverpoolban. Robertson rendkívül szerény, amikor arról kérdezték, hogy a szurkolók szemében ő egy legenda, mindent megnyert már a klubbal, ő minderre csak annyit mondott: