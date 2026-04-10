Kerkez egyetlen szóval búcsúzott a liverpooli legendától, aki a nehéz időkben is mellette volt

A 32 éves balhátvéd, Andy Robertson csütörtökön jelentette be, hogy az idény végén távozik a Liverpooltól. A skót játékos még 2017-ben, mindössze kilencmillió euróért érkezett a Hull Citytől, azóta mindent megnyert a Liverpoollal. Robertson a mostani idényben már csak másodhegedűs volt Kerkez Milos mögött, de ezt el is fogadta. Most Kerkez is búcsúzik a Liverpool legendájától, akinek sokat köszönhet.

2026. 04. 10. 6:53
Kerkez Milos csak egy idényig futballozhatott együtt Andy Robertsonnal, viszont így is rengeteget köszönhet neki
Fotó: JULIEN DE ROSA Forrás: AFP
Csütörtök este a Liverpool újabb korszakos legendája, Andy Robertson jelentette be, hogy az idény végén, kilenc év után távozik a klubtól. Mindez kevésbé volt meglepőbb, mint korábban Mohamed Szalah távozásának a híre , hiszen a skót balhátvéd szerződése lejár az idény végeztével, és mostanra Kerkez Milos mögött már csak második számú játékos lett a saját posztján. 

Andy Robertson szerdán csereként állt be a PSG ellen a Liverpool színeiben, Kerkez Milost váltotta
Andy Robertson szerdán csereként állt be a PSG ellen a Liverpool színeiben, Kerkez Milost váltotta  Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Andy Robertson legendaként távozik Liverpoolból

A 32 éves játékos története páratlan: 2017-ben a Liverpool mindössze kilencmillió euróért igazolta le a Hull Citytől, amely éppen akkor esett ki a Premier League-ből. Robertson Jürgen Klopp csapatában gyorsan meghatározó játékos lett. Felfutásaival, beadásaival elképesztő fegyvert jelentett, a túloldalt Trent Alexander-Arnolddal elképesztő párost alkottak – nem is véletlen, hogy a már Real Madridot erősítő angol egy közös képpel, amelyen a Premier League-trófeát fogják, búcsúzik tőle.

Roberton a Liverpoolnak hosszabb interjút adott a távozása kapcsán. – Az elmúlt hetekben és hónapokban az volt a legnehezebb, hogy néhány, hozzám közel álló ember az edzőközpontban sem tudta mi lesz, és ami még fontosabb, a szurkolók sem. Ahogy közeledett az idő, egyre több kérdést kaptam – kezdte a skót. – Soha nem könnyű elhagyni egy olyan klubot, mint a Liverpool. Az elmúlt kilenc évben az életem hatalmas része volt a klub, akárcsak a családom számára. De a futballban a játékosok és emberek jönnek-mennek – ami állandó, az a klub és a szurkolók. Hihetetlen kilenc évet töltöttem itt. Az elmúlt egy évben is voltak lehetőségeim távozni, de nem éltem velük, mert annyira nehéz itt hagyni ezt a klubot. Az, hogy így döntöttem, utólag sem változtatnám meg.

A skót arra utalt, hogy miután most már jobbára a padot koptatja, télen a Tottenham kereste őt meg, de végül maradt Liverpoolban. Robertson rendkívül szerény, amikor arról kérdezték, hogy a szurkolók szemében ő egy legenda, mindent megnyert már a klubbal, ő minderre csak annyit mondott: 

majd mások eldöntik, hogy legenda vagyok-e – engem ismersz, én sosem fogom magam annak vallani.”

Kerkez Milos búcsúja Robertsontól

Amikor a magyar balhátvéd a nyáron megérkezett a Liverpoolhoz, kezdetben sok kritikát kapott a szurkolóktól, Robertson azonban az elsők között volt, aki megvédte őt a nyílvánosságban. Még a Burnley elleni bajnoki után történt szeptemberben, ahol Arne Slot már az első félidőben lecserélte Kerkezt. – Ő lesz a balhátvéd a jövőben a Liverpool kezdőcsapatában, és most rajtam áll, hogy most nyomást helyezzek rá, ösztönözzem őt, így segítve a fejlődését. Fantasztikus jövő áll előtte, ám tovább kell dolgoznia, és nem hagyni, hogy a vasárnapi történések hatással legyenek rá. De nem is lesznek, mert magabiztos srácról van szó. Amennyire tudok, segíteni fogom őt – mondta akkoriban a csapatkapitány-helyettes.

Mindezek után nem is meglepő, hogy Kerkez Milos Robertson búcsúzó Instagram-posztjához mit is kommentelt.

Legenda

– szól Kerkez üzenete, mellette pedig egy szív emoji.

A két legenda, akik együtt távoznak Liverpoolból

Ennél egy kicsit hosszabban búcsúzott Mohamed Szalah Robertsontól, akiket az Anfield közönsége májusban együtt fog búcsúztatni. – Ezek a képek is mutatják, hogy milyen kötelék van köztünk, szóval úgy érzem, nem úszhatom meg anélkül, hogy ne írjak a távozásodról. Megtiszteltetés a csapattársadnak és a barátodnak lenni. Mindent megnyertél, és legendaként távozol. Biztos vagyok benne, hogy még találkozunk.

Kit fog a Liverpool Robertson helyére hozni?

Az Origo írta meg, hogy a mostani idényt kölcsönben az AS Románál töltő Kosztasz Cimikasz nyáron visszatér Liverpoolba, vélhetően ő lesz Kerkez Milos mögött a második számú balbekk. Cimikasz márciusban már találkozott Kerkezzel és Szoboszlai Dominikkal a magyar–görög felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
