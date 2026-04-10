Ez már a kőkemény krízis Liverpoolban – Slot menesztése aligha oldja meg

Mégis mi történik a Liverpoolnál? Ez a kérdés egyre gyakrabban merül fel a szurkolók körében, ugyanis a Liverpool a hétvégén az FA-kupából kiesett, szerdán pedig Premier League-címvédőhöz – nem túlzás – méltatlan játékkal kapott ki 2-0-ra Párizsban a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben. A szerdai mérkőzés tökéletesen megmutatta, hogy identitásválság van a Mersey-parton, Arne Slot, mint egy kaméleon, úgy alkalmazkodik az ellenfelekhez, még akkor is, ha ezzel saját magának mond ellent. Mindeközben a szurkolók a vezetőség ellen fognak tüntetni, akik jelen helyzetben emelték meg a jegyárakat a következő idénytől kezdődően – erre szokták mondani: ez csak olaj volt a tűzre.

Perlai Bálint
2026. 04. 10. 4:45
Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
0-4, majd 0-2. Ezek a Liverpool elmúlt két meccsének eredményei. Arne Slot együttese előbb a Manchester City otthonában esett ki az FA-kupából, majd szerdán a Bajnokok Ligájában a címvédő Paris Saint-Germain nyert tükörsimán az angol csapat ellen. Az egyre kilátástalanabb játékért, a mérkőzések közben rossz cserékért – vagy éppen azok hiányáért, lásd Mohamed Szalah esetét, aki szerdán be sem állt a PSG ellen – Slot okolható. Ugyanakkor naiv feltételezés lenne azt mondani, hogy mindenért a holland a hibás. Válságban a Liverpool, a szurkolók hétvégén tüntetésbe kezdenek a Fulham elleni hazai Premier League-mérkőzésen, és mindenki egy kérdésre keresi a választ: hova lett a Liverpool identitása, ami Jürgen Klopp távozásával mintha eltűnt volna?

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

A Liverpool vezetőségének döntésére kemény válasz érkezett

A Liverpoolt tulajdonoló Fenway Sports Group (FSG) nemrég hozta meg a döntést, hogy a következő idényben három százalékkal növeli a jegyárakat, majd inflációkövetően teszi mindezt a következő két évadban. Tehát a 2026/27-es idényben a felnőtt belépők ára – amely jelenleg 39 és 61 font között mozog – mérkőzésenként 1,25–1,75 fonttal fog emelkedni. A felnőtt bérletek – jelenleg 713 és 904 font között – pedig 21,50 és 27 font közötti értékkel drágulnak majd. Gondolhatnánk, hogy ez az emelés manapság nem is olyan sok, de itt ennél többről van szó. 

A Liverpool az elmúlt tíz idényéből nyolcszor is befagyasztotta a jegyárak növelését, most azonban vezetőség azzal indokolta a döntését, hogy az Anfield működtetési költségei 2016/17-es évad óta 85 százalékkal emelkedtek, az elmúlt négy évben pedig a rezsiköltségek 107, az üzleti adók 286, míg a bérek (a játékosfizetések nélkül) 73 százalékkal nőttek.

A legnagyobb liverpooli szurkolói csoport, a Spirit of Shankly közleményben reagált a héten erre, és csalódottságának adott hangot. A kapu mögötti legendás szektor, a liverpooliak törzshelye, a The Kop jegyárai 2010 után fognak először emelkedni.

„Ha a klub többet akar kérni a szurkolóktól, akkor a szurkolók kevesebbet adhatnak vissza. Arra kérjük a drukkereket, hogy lehetőség szerint ne költsenek pénzt a stadionon belül, inkább az Anfield környéki helyi, független vállalkozásoknál költsék el a pénzüket. Ez apró lépés, de ha elegen megteszik, egyértelmű üzenetet küld. Javasoljuk, hogy a bérletek megújítását halasszák a határidő végéig. Egyetlen más Premier League-klub sem teszi ezt. Ha ez ellen nem lépünk fel, precedenst teremt – nemcsak a Liverpoolnál, hanem az egész futballban. A jegyárak 70 font felé közelítenek, a bérletek ára meghaladja az 1000 fontot. De miért? Egy rekordbevételt termelő klub még többet akar, és úgy döntött, hogy ezt a szurkolókkal fizetteti meg. Ez nem csak az árakról szól, arról is, milyen klub akar lenni a Liverpool. Olyan, amely a szurkolóira épít, vagy olyan, amely bevételi forrásként tekint rájuk” – olvasható a közleményből, amelyből most számunkra az utolsó mondatok az igazán fontosak. 

Mégis mit üzen mindez a Liverpool-szurkolóknak, a mostani rendkívül nehéz idény alatt, amikor sokan abszolút nem tudnak kötődni Slot Liverpooljához, hogy a vezetőség még az árakat is emeli? Sok jót biztosan nem. A szurkolói testület a jegyárak kétévés befagyasztását szorgalmazta volna, az FSG-nek az egyeztetések végén erre volt a kőkemény válasza az emelés.

A szurkolók emelik a tétet

Csütörtökön aztán jött az újabb bejegyzés a testülettől:

a szurkolók drasztikus lépésre szánták el magukat, és a zászlókat nem viszik be a stadionokba.

S természetesen ez sem egy mérkőzésre szól, a közlemény szerint az idény végéig minimum így lesz.

Zászlók biztosan nem lesznek a magasba a Liverpool következő hazai mérkőzésein
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mi is a Liverpool identitása jelenleg?

Fogós kérdés, amíg Jürgen Klopp és segítője, Pepijn Lijnders ült a kispadon, rávághattuk volna, hogy az intenzitás, most viszont ez már nincs így. Arne Slot szerdán a PSG ellen vezényelte ki csapatát, ami abból a szempontból volt érdekes, hogy a holland az elmúlt egy évben számtalanszor emlékezett vissza a két csapat tavalyi egymás elleni párharcára a BL-nyolcaddöntőben, Slot imádja a PSG-t, ezt nem is rejtette véka alá. Slot mindig ezt a párharcot emlegette, amikor a szórakoztató, eseménydús futballt akarta definiálni.

Mindezek után a Liverpool szerdán öt védővel betolta a buszt, vagyis mély védelmi vonallal állt fel, mint egy igazi kis csapat. Ellentmondásos döntés, hiszen Slot sokszor panaszkodott arra, hogy az ellenfelek nem akarnak focizni a Liverpool ellen, csak visszaállnak védekezni. Most ugyanezt csinálta a Liverpool, az a csapat, amely nyáron 450 millió eurót költött a piacon.

Ha visszagondolunk az egy évvel ezelőtti párharcra, akkor is ez történt egyébként, a párizsi odavágón túlélésére játszott a Pool. Csak ott a franciák mindent kihagytak, a vendégek pedig a hosszabbításban megnyerték a meccset – most nem ez történt. Slot a mostani idényben megmutatta, ő itt nem fogja a tempót diktálni, sokkal inkább alkalmazkodik az adott helyzethez. Mindez persze nem bűn, de Klopp Liverpoolja után nagyon erős váltás – talán túlságosan is.

A Liverpoolnak olyan edzőt kell találnia, akinek konkrét elképzelése van, a szurkolók tudnak hozzá és a játékosokhoz újra kötődni. Xabi Alonso mint a klub korábbi játékosa talán bele is illik a képbe.

Megoldódik minden, ha kirúgják Arne Slotot?

Noha a klubhoz közeli sajtó már-már propagandisztikusan azt terjeszti, hogy a holland élvezi a vezetőség bizalmát, ezt egy ilyen hét után már talán senki nem hiszi el. Annak, hogy Slot a nyáron távozik a Liverpooltól, magától értetődőnek kellene lennie. De ilyen visszaesés után mindent az edzőre tolni nem lenne igazságos. Azt valószínűleg sosem fogjuk megtudni, hogy Slot 2025 nyarán azt kérte-e, 

  • hogy igazoljanak neki két csatárt – Alexander Isakot és Hugo Ekitikét –, 
  • a világ egyik legkreatívabb játékosát – Florian Wirtz, 
  • két támadó szellemű szélső hátvédet – Kerkez Milos és Jeremie Frimpong –, 
  • mindeközben a védekező középpályás poszton és a bal szélen óriási gondok vannak Luis Díaz távozása óta

Nyáron a Liverpoolnak újra nagybevásárlást kell tartania, hiszen a toldozás-foldozás kezdődhet elölről, mindezt valószínűleg még Richard Hughes sportigazgató és Michael Edwards levezényli, de hogy utána is maradnak-e a klubnál, azt lehet, hogy még ők sem tudják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

