Ez már a kőkemény krízis Liverpoolban – Slot menesztése aligha oldja meg

0-4, majd 0-2. Ezek a Liverpool elmúlt két meccsének eredményei. Arne Slot együttese előbb a Manchester City otthonában esett ki az FA-kupából, majd szerdán a Bajnokok Ligájában a címvédő Paris Saint-Germain nyert tükörsimán az angol csapat ellen. Az egyre kilátástalanabb játékért, a mérkőzések közben rossz cserékért – vagy éppen azok hiányáért, lásd Mohamed Szalah esetét, aki szerdán be sem állt a PSG ellen – Slot okolható. Ugyanakkor naiv feltételezés lenne azt mondani, hogy mindenért a holland a hibás. Válságban a Liverpool, a szurkolók hétvégén tüntetésbe kezdenek a Fulham elleni hazai Premier League-mérkőzésen, és mindenki egy kérdésre keresi a választ: hova lett a Liverpool identitása, ami Jürgen Klopp távozásával mintha eltűnt volna?

Arne Slot napjai megvannak számlálva a Liverpool élén, a meccsterveivel magának is ellentmond Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

A Liverpool vezetőségének döntésére kemény válasz érkezett

A Liverpoolt tulajdonoló Fenway Sports Group (FSG) nemrég hozta meg a döntést, hogy a következő idényben három százalékkal növeli a jegyárakat, majd inflációkövetően teszi mindezt a következő két évadban. Tehát a 2026/27-es idényben a felnőtt belépők ára – amely jelenleg 39 és 61 font között mozog – mérkőzésenként 1,25–1,75 fonttal fog emelkedni. A felnőtt bérletek – jelenleg 713 és 904 font között – pedig 21,50 és 27 font közötti értékkel drágulnak majd. Gondolhatnánk, hogy ez az emelés manapság nem is olyan sok, de itt ennél többről van szó.

A Liverpool az elmúlt tíz idényéből nyolcszor is befagyasztotta a jegyárak növelését, most azonban vezetőség azzal indokolta a döntését, hogy az Anfield működtetési költségei 2016/17-es évad óta 85 százalékkal emelkedtek, az elmúlt négy évben pedig a rezsiköltségek 107, az üzleti adók 286, míg a bérek (a játékosfizetések nélkül) 73 százalékkal nőttek.

A legnagyobb liverpooli szurkolói csoport, a Spirit of Shankly közleményben reagált a héten erre, és csalódottságának adott hangot. A kapu mögötti legendás szektor, a liverpooliak törzshelye, a The Kop jegyárai 2010 után fognak először emelkedni.

„Ha a klub többet akar kérni a szurkolóktól, akkor a szurkolók kevesebbet adhatnak vissza. Arra kérjük a drukkereket, hogy lehetőség szerint ne költsenek pénzt a stadionon belül, inkább az Anfield környéki helyi, független vállalkozásoknál költsék el a pénzüket. Ez apró lépés, de ha elegen megteszik, egyértelmű üzenetet küld. Javasoljuk, hogy a bérletek megújítását halasszák a határidő végéig. Egyetlen más Premier League-klub sem teszi ezt. Ha ez ellen nem lépünk fel, precedenst teremt – nemcsak a Liverpoolnál, hanem az egész futballban. A jegyárak 70 font felé közelítenek, a bérletek ára meghaladja az 1000 fontot. De miért? Egy rekordbevételt termelő klub még többet akar, és úgy döntött, hogy ezt a szurkolókkal fizetteti meg. Ez nem csak az árakról szól, arról is, milyen klub akar lenni a Liverpool. Olyan, amely a szurkolóira épít, vagy olyan, amely bevételi forrásként tekint rájuk” – olvasható a közleményből, amelyből most számunkra az utolsó mondatok az igazán fontosak.