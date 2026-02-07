A Liverpoolt eláruló edző lökte a távozás szélére Guardiolát, akinek a céljai még mindig nem világosak

Pep Guardiola csapataira korábban elképzelhetetlen volt leírni, hogy a kontrollmániás spanyol tréner együttese elveszíti a mérkőzések irányítását. Nos, a 2025/26-os idényben a Manchester City egyik nagy problémája éppen ez. Guardiola stábjába nyáron érkezett az a Pepijn Lijnders, aki korábban Jürgen Klopp liverpooli stábjában húzott le éveket, a sikerkorszak alatt a Vörösöket erősítette (2015-től 2024 májusáig mindössze egy idényt nem töltött a Liverpoolnál, a 2017/18-asat, amikor Hollandiában edzősködött). Lijnders vasárnap először tér vissza az Anfieldre, mint a nagy rivális alkalmazottja, aki Guardiola focijára is nagy hatással van az idényben.

Pepijn Lijnders a Manchester City stábjában dolgozik 2025 nyara óta Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Manchester City: Lijnders és Guardiola közös munkája egyelőre nem tökéletes

A 43 éves hollandot januárban kérdezték az új munkájáról. Lijnders elmondta, Klopp-pal is beszélt, mielőtt igent mondott volna a City ajánlatára, a német pedig nem hazudtolta meg önmagát.

Amikor Jürgennel beszéltem, nagyon egyértelműen fogalmazott: »Ha nem vállalod el, akkor én töltöm be az asszisztensi állást«

– kezdte nevetve Lijnders, aki ezután kitért arra is, hogy a Liverpool után milyen érzés annál a klubnál dolgozni, amellyel ádáz harcot vívtak közel egy évtizeden át. – Nem lehet ilyen könnyen félretenni a Liverpoolnál töltött 10 évet, de nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ekkora klubhoz kerültem, amely az elmúlt 10 évben olyan sikeres volt, és amelynek menedzsere meghatározta a futballt.

Amikor a Liverpool korábbi másodedzője a 2024/25-ös idényben a Salzburgnál mindössze 28 meccs után megbukott, akkor valószínűleg kevesen mondták volna, hogy fél évvel később már Guardiola mellett fog a kispadon ülni a Manchester Citynél. Nyáron végül ez megtörtént, Lijnders Juanma Lillót pótolta a stábban, amely a Cityvel 2016 óta már mindent megnyert Guardiolától is beletörődés volt: meg kell újulnia, hogy az egyre inkább változó futballban is sikeres legyen.