Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

Manchester CityPepijn LijndersPep GuardiolaPremier League

A Liverpoolt eláruló edző lökte a távozás szélére Guardiolát, akinek a céljai még mindig nem világosak

Pep Guardiola minden idők egyik legjobb edzője, akinek a futballra mért óriási hatása nem vitatott. Az viszont már annál inkább, ami a Manchester Citynél történik a 2025/26-os idényben. Sokan már akkor felhúzták a szemöldöküket, amikor a kispadra nyáron leült az a Pepijn Lijnders, aki korábban éppen a nagy rivális Liverpoolnál dolgozott együtt Jürgen Klopp-pal. Lijnders újítást hozott Guardiola focijába, mindez azonban egyelőre nem úgy sül el, ahogy azt sokan elképzelték. Elemzés a Manchester Cityről, benne Guardioláról és a botrányos második félidőkről.

Perlai Bálint
2026. 02. 07. 6:54
Pepijn Lijnders (balra) és Pep Guardiola kupaktanácsa a Manchester City meccsén
Pepijn Lijnders (balra) és Pep Guardiola kupaktanácsa a Manchester City meccsén Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pep Guardiola csapataira korábban elképzelhetetlen volt leírni, hogy a kontrollmániás spanyol tréner együttese elveszíti a mérkőzések irányítását. Nos, a 2025/26-os idényben a Manchester City egyik nagy problémája éppen ez. Guardiola stábjába nyáron érkezett az a Pepijn Lijnders, aki korábban Jürgen Klopp liverpooli stábjában húzott le éveket, a sikerkorszak alatt a Vörösöket erősítette (2015-től 2024 májusáig mindössze egy idényt nem töltött a Liverpoolnál, a 2017/18-asat, amikor Hollandiában edzősködött). Lijnders vasárnap először tér vissza az Anfieldre, mint a nagy rivális alkalmazottja, aki Guardiola focijára is nagy hatással van az idényben.

Pepijn Lijnders a Manchester City stábjában dolgozik 2025 nyara óta
Pepijn Lijnders a Manchester City stábjában dolgozik 2025 nyara óta  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Manchester City: Lijnders és Guardiola közös munkája egyelőre nem tökéletes

 A 43 éves hollandot januárban kérdezték az új munkájáról. Lijnders elmondta, Klopp-pal is beszélt, mielőtt igent mondott volna a City ajánlatára, a német pedig nem hazudtolta meg önmagát. 

Amikor Jürgennel beszéltem, nagyon egyértelműen fogalmazott: »Ha nem vállalod el, akkor én töltöm be az asszisztensi állást«

– kezdte nevetve Lijnders, aki ezután kitért arra is, hogy a Liverpool után milyen érzés annál a klubnál dolgozni, amellyel ádáz harcot vívtak közel egy évtizeden át. – Nem lehet ilyen könnyen félretenni a Liverpoolnál töltött 10 évet, de nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ekkora klubhoz kerültem, amely az elmúlt 10 évben olyan sikeres volt, és amelynek menedzsere meghatározta a futballt.

Amikor a Liverpool korábbi másodedzője a 2024/25-ös idényben a Salzburgnál mindössze 28 meccs után megbukott, akkor valószínűleg kevesen mondták volna, hogy fél évvel később már Guardiola mellett fog a kispadon ülni a Manchester Citynél. Nyáron végül ez megtörtént, Lijnders Juanma Lillót pótolta a stábban, amely a Cityvel 2016 óta már mindent megnyert Guardiolától is beletörődés volt: meg kell újulnia, hogy az egyre inkább változó futballban is sikeres legyen. 

Míg a spanyol sikeredző sokkal inkább a labdával szeretet védekezni – minél többet van nálunk a labda, az ellenfélnek annál kevesebb lehetősége lesz gólt szerezni, vallja Guardiola –, addig Lijnders a sokkal intenzívebb, letámadásokra, átmenetekre épülő játékot preferálja. Kis túlzással két szélsőségről beszélünk, a 2025/26-os City pedig ennek a kettőnek a keveréke. 

Csúcson a Liverpool ellen, fájó pofon a városi riválistól

A 2023-ban BL-győztesnek ősszel több kiemelkedő meccse is volt – Liverpool elleni 3-0-s PL-győzelem és a Real Madrid idegenbeli 2-1-es legyőzése vitte a prímet –, ugyanakkor pofonokból sem volt hiány – a BL-ben vereség a Leverkusentől otthon, a Bodö/Glimttől idegenben, a bajnokságban pedig a legutóbbi hat meccséből csak egyet nyert meg, ezalatt a városi rivális Manchester Unitedtől elszenvedett 2-0-s vereség volt az igazi mélyütés Guardiolának.

Tragédiának persze nem lehet a City mostani idényét nevezni: a bajnokságban másodikok hat ponttal lemaradva az Arsenaltól, a BL-ben az utolsó pillanatban becsúsztak az első nyolcba, míg a héten a Ligakupa-döntőbe is megváltották a jegyüket a Newcastle ellen.

Ennek ellenére Angliában kongatják a vészharangot, Guardiola szerződéséből még 18 hónap van hátra, de a katalán edzőzseni nyáron könnyen lehet, hogy távozik. 

Nehezen indul az év a Manchester Citynek, a Tottenham kétgólos hátrányban állt fel a múlt hétvégén
Nehezen indul az év a Manchester Citynek, a Tottenham kétgólos hátrányban állt fel a múlt hétvégén  Fotó: BEN STANSALL / AFP

A The Athletic szakírója , Sam Lee a Tottenham elleni 2-2-es döntetlen után írta meg, a Citynek a mostani idényben két nagy gondja van, ez pedig hétről hétre kicsúcsosodik. Lee rávilágít, hogy a City egész egyszerűen képtelen a mérkőzéseket tartós idáig kontrollálni, a Tottenham és az MU ellen is rengeteg második labdát nyert meg az ellenfél, Guardiola csapata pedig csak sodródott az árral. A menedzser is belátta ezt a döntetlen után, ugyanakkor védelmébe felhozta, hogy rengeteg az új játékosuk, a télen érkező páros –Antoine Semenyo és Marc Guéhi – egyből a kezdőben találta magát. Az már persze másik kérdés, hogy ha a középpályán olyan játékosok játszanak, mint Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, akkor valaha meglesz-e az a fizikalitás, ami a kontrollhoz szükséges, világít rá a cikk. Mindez pedig felveti a kérdést: Lijnders rendkívül fizikális játékfelfogása mennyire ültethető t ebbe a Citybe, vagy mindez csak Guardiola távozásának ágyaz be a rossz eredmények miatt?

Mi történik a második félidőben?

Ha a mérkőzéseket az első félidő után lefújnák, akkor a City utcahosszal vezetné a bajnokságot az Arsenal előtt. Csakhogy van még 45 perc a találkozókból, amikor a már említett kontrollvesztés rengeteg pontvesztéshez vezet. 

Döbbenetes statisztika: a PL-ben egyetlen csapat sincs, amely többször vezetett volna a félidőben, s mindössze egy csapat, a kiesőjelölt Burnley vesztett több pontot a második félidőben, mint a City.

Durva kettősség. A manchesteriek 16-szor vezettek a szünetben, ebből 11 pontot bukott már el – mindeközben az éllovas Arsenal 11-szer vezetett a szünetben, s ezeket meg is nyerte egytől-egyig. Mi állhat mögötte? A Manchester City az első félidőket rendre megnyomja, az ellenfelek olykor levegőhöz sem jutnak – átlagosan három lövés –, mindez a második félidőre eltűnik, az ellenfelek ekkor már átlagosan több mint hat lövésig jutnak el. Minderről Guardiolát is megkérdezték az egyik sajtótájékoztatón: – Igen, igazad van – mondta a menedzser szűkszavúan. Érdemes lesz figyelni, hogy mindezen mennyit tud javulni a City tavasszal, ugyanis ez kulcskérdés, ha Guardiola a 19. trófeáját is szeretné begyűjteni a klubbal – lehet az utolsó idényében.

Mi állhat Pep Guardiola kiakadás cunamija mögött?

A City hullámzó teljesítményénél azonban mostanság sokkal inkább Guardiola meghökkentő nyilatkozatai kerülnek címlapra. 

  • Január 13-án a Newcastle otthonában nyert 2-0-ra a csapat a ligakupa-elődöntőjének első felvonásán, Guardiola azonban páros lábbal belerúgott a komplett játékvezetői csapatba, amiért szerinte töketlenkedtek az egyik góljuknál, amit végül les miatt el is vettek.
  • Egy héttel ezután a már említett Bodö/Glimt elleni vereség után arról beszélt, hogy minden és mindenki ellenük van, és így különösen nehéz lesz bármit is elérniük. 
  • Majd a „csúcspont” a Tottenham elleni 2-2 után következett: Guardiola kihangsúlyozta, hogy ő a játékvezetőkkel sosem foglalkozik, mert tiszteli a munkájukat, de mégis megfosztották őket a győzelemtől. A katalán reakciói úgy tűnik, a játékosokra is hatással van, ezen meccs után Rodri kimondta, hogy csalnak ellenük és nem akarják, hogy győzzenek.

Pár hét leforgása alatt három érdekes nyilatkozat, melynek céljai a mai napig nem világosak Guardiola részéről. A 2016 óta Angliában dolgozó menedzser korábban is kiakadt már, de ez a gyakoriság azért nála sem megszokott. Mindezzel persze elterelheti a csapata hullámzó teljesítményéről a figyelmet, vagy már tudja, hogy ez már az utolsó idénye itt, ezért mindent megtehet. Mindez persze csak spekuláció. 

Vasárnap 17.30-kor jön a Liverpool–Manchester City rangadó a Premier League-ben, ami Lijnders visszatérése miatt különlegesnek ígérkezik, meg persze Guardiola-nyilatkozata miatt is, ha csapata ismét nem nyerne. Márpedig a Liverpool otthonába idáig mindössze egyszer, még 2021-ben – zárt kapuk mögött – tudott nyerni a Manchester City edzőjeként. 

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekreformátus egyházak világközösség

Református szakítópróba

Faggyas Sándor avatarja

A magyar reformátusok hűségesek és ragaszkodnak a hitükhöz és hagyományaikhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu