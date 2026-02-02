Manchester CityRodriPep GuardiolaTottenhamPremier League

Guardiola nem hitt a fülének, ugrott az újságíró provokációjára + videó

Nem is kérdés, hogy a Tottenham Hotspur a Manchester City mumusa a Premier League-ben, vasárnap kétgólos vezetést nem bírt megtartani a londoniak otthonában az égszínkék gárda, 2-2-vel ért véget a mérkőzés. Rodri szerint ez nem az ő számlájukra írható, de a City vezetőedzője, Pep Guardiola is láthatóan nehezen viselte a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 14:01
Nem úgy alakult Guardiola délutánja, ahogy szerette volna Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A vasárnapit megelőző, Manchester City elleni öt tétmérkőzésből hármat a szebb napokat is látott Tottenham Hotspur nyert meg, a legutóbbit még idegenben is 2-0-val hozta. Úgy tűnt, ezúttal megoldja a számára mindig oly nehéz feladatot a Guardiola-legénység, tegnap Londonban 2-0-ra vezetett, és az irányítása alatt tartotta a Premier League-mérkőzést, de Dominic Solanke duplájával a szünet után egyenlített és pontot szerzett a Spurs.

Rodri szerint senki sem akarja, hogy a Guardiola-legénység újra győzzön
Rodri szerint senki sem akarja, hogy a Guardiola-legénység újra győzzön. Fotó: AFP/Ben Stansall

Rodri kiakadt, mindenki a Manchester City vesztét akarja

A második félidőben sokat változott a játék képe, és ebben a manchesteriek szerint az angol támadó első gólja nagyban közrejátszott, pedig valójában meg sem kellett volna adni azt, tekintve, hogy Solanke szabálytalan volt a friss City-igazolás, Marc Guéhivel szemben. A vendégek aranylabdása, Rodri nem fogta vissza magát, amikor az esetről kérdezték:

Tudom, hogy túl sokat nyertünk, és az emberek nem akarják, hogy győzzünk, de a játékvezetőnek semlegesnek kell lennie, és őszintén mondom, hogy szerintem ez így nem fair. Nem, mert keményen dolgozunk ezekben a helyzetekben, aztán ilyen döntéseket hoznak. Tovább kell lépnünk. Természetesen akkor folytatnunk kellett, de amikor már mindennek vége lett, frusztráltak voltunk, mert annyira egyértelmű volt a szabálytalanság. Megrúgta a lábát

– mutatott rá a spanyol középpályás. – Oda kell figyelnünk ezekre az apró dolgokra, különben mindenkinek nehéz lesz, mert ez a bajnokság ilyen – a kis részletekről szól, és minden számít, ezért szerintem a mai nap ebből a szempontból nagyon kemény volt nekünk.

Rodri felidézte, nem ez volt az első eset, hogy vitatható döntéseket hoztak a Manchester Cityvel szemben, a Spurs ellenit megelőző három meccs mindegyikén akadt ilyen: elmaradt tizenegyest, piros lapot kértek számon, illetve meg nem adott gól miatt panaszkodtak Pep Guardiola játékosai.

– Ezek az apró részletek jelentik a különbséget. Igyekszünk a legjobbunkat nyújtani, de ez volt az első góljuk, és lehet, hogy ha ezt nem lövik be, akkor megnyerjük a mérkőzést. Az egyik ilyen meccs a másik után következik, ez egyszerűen nem fordulhat elő. Én sosem beszélek a bírókról, tisztelem a munkájukat, de ezekre a dolgokra oda kell figyelniük. Megrúgta a lábát. Ez teljesen egyértelmű.

Még a Tottenham Hotspurt vezető Thomas Frank sem tagadta, hogy a manchesterieknek igazuk van, szerinte Solanke egyértelműen eltalálta az ellenfelet. – Világosabb szabályokra van szükség. Értem, hogy ez egy szürke zóna. Ha megnézzük a Liverpool gólját (a Spurs ellen – a szerk.), Hugo Ekitiké két kézzel löki Romero hátát. Örülök, hogy most ez nekünk jött be, megérdemeltük.

Guardiola nem mond le a Premier League megnyeréséről

Pep Guardiola nem akart nyilvánosan bírózni, ugyanakkor amikor az újságírók rákérdeztek nála, elégedetten nyugtázta, hogy a sajtó munkatársai szabálytalannak látták a Tottenham Hotspur gólját. A katalán menedzser megállapította, ez a gól volt a meccs fordulópontja, ezzel a Spurs elkapta a fonalat, de ő a korábbiakkal ellentétben most elégedett volt a csapata játékával. Az elhullajtott két pont láthatóan megviselte, feszült hangulatú interjút adott a lefújást követően, egy pillanatban ott is akarta hagyni az egészet.

– Már megint… Látta, mi történt? Semmi – mondta faarccal Guardiola, és már szedte is volna a sátorfáját, de az újságíró megismételt kérdésére visszatért: – Megint ugyanaz történt. Mit mondhatnék? Marcnál volt a labda, aztán hátulról megrúgták, és gól lett belőle. Ez semmi? Szóval mit mondhatnék? Egy újabb ilyen eset.

Később, egy másik interjúban megjegyezte: 

Ha ezt egy csatár ellen követik el, abból büntető lesz. Én nem vagyok játékvezető, mindenesetre lenyűgöző a Premier League

ironizált a tréner.

Az újabb pontvesztés azt jelenti, hogy a Manchester City a legutóbbi hat bajnoki mérkőzéséből csak egyet nyert meg. Bár az Arsenal a közelmúltban adott volna esélyt az üldözőknek a felzárkózásra, nem tudtak élni vele, és jelenleg már hat ponttal vezetnek az Ágyúsok. A City a Premier League-et is beleértve négy trófeáért van versenyben. Guardiolának a sajtótájékoztatón felvetették, talán érdemes lenne a többire koncentrálni a PL helyett. A sikeredző nem hitt a fülének.

– Szóval azt mondod nekem, hogy el kellene engednünk a Premier League-et? Még tizennégy mérkőzés van hátra. Sérüléseink voltak, egy hónappal ezelőtt különösen sok, kilenc-tíz játékosunk nem volt egészséges. Tudjuk ezt, de itt vagyunk, és folytatjuk. A naptár ilyen, és most jön a kupaelődöntőnk (Angol Ligakupa – a szerk.), aztán a liverpooli túra. Amíg van esély, addig él a remény.

 

