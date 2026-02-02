Guardiola nem hitt a fülének, ugrott az újságíró provokációjára + videó

A vasárnapit megelőző, Manchester City elleni öt tétmérkőzésből hármat a szebb napokat is látott Tottenham Hotspur nyert meg, a legutóbbit még idegenben is 2-0-val hozta. Úgy tűnt, ezúttal megoldja a számára mindig oly nehéz feladatot a Guardiola-legénység, tegnap Londonban 2-0-ra vezetett, és az irányítása alatt tartotta a Premier League-mérkőzést, de Dominic Solanke duplájával a szünet után egyenlített és pontot szerzett a Spurs.

Rodri szerint senki sem akarja, hogy a Guardiola-legénység újra győzzön. Fotó: AFP/Ben Stansall

Rodri kiakadt, mindenki a Manchester City vesztét akarja

A második félidőben sokat változott a játék képe, és ebben a manchesteriek szerint az angol támadó első gólja nagyban közrejátszott, pedig valójában meg sem kellett volna adni azt, tekintve, hogy Solanke szabálytalan volt a friss City-igazolás, Marc Guéhivel szemben. A vendégek aranylabdása, Rodri nem fogta vissza magát, amikor az esetről kérdezték:

Tudom, hogy túl sokat nyertünk, és az emberek nem akarják, hogy győzzünk, de a játékvezetőnek semlegesnek kell lennie, és őszintén mondom, hogy szerintem ez így nem fair. Nem, mert keményen dolgozunk ezekben a helyzetekben, aztán ilyen döntéseket hoznak. Tovább kell lépnünk. Természetesen akkor folytatnunk kellett, de amikor már mindennek vége lett, frusztráltak voltunk, mert annyira egyértelmű volt a szabálytalanság. Megrúgta a lábát

– mutatott rá a spanyol középpályás. – Oda kell figyelnünk ezekre az apró dolgokra, különben mindenkinek nehéz lesz, mert ez a bajnokság ilyen – a kis részletekről szól, és minden számít, ezért szerintem a mai nap ebből a szempontból nagyon kemény volt nekünk.

Rodri felidézte, nem ez volt az első eset, hogy vitatható döntéseket hoztak a Manchester Cityvel szemben, a Spurs ellenit megelőző három meccs mindegyikén akadt ilyen: elmaradt tizenegyest, piros lapot kértek számon, illetve meg nem adott gól miatt panaszkodtak Pep Guardiola játékosai.

– Ezek az apró részletek jelentik a különbséget. Igyekszünk a legjobbunkat nyújtani, de ez volt az első góljuk, és lehet, hogy ha ezt nem lövik be, akkor megnyerjük a mérkőzést. Az egyik ilyen meccs a másik után következik, ez egyszerűen nem fordulhat elő. Én sosem beszélek a bírókról, tisztelem a munkájukat, de ezekre a dolgokra oda kell figyelniük. Megrúgta a lábát. Ez teljesen egyértelmű.