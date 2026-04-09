Óriási ellentmondás Wirtz kapcsán Liverpoolban a PSG elleni vereség után

A Liverpool még örülhetett, hogy megúszta 2-0-s vereséggel a címvédő PSG otthonában a BL-negyeddöntő első felvonását. Arne Slot edző mindkét magyar játékosát a 78. percben cserélte, és Szoboszlai Dominik, illetve Kerkez Milos teljesítményét hasonlóan látta a liverpooli sajtó két ismert lapja is. Florian Wirtz esetében viszont egészen ritka ellentmondás látott napvilágot.

Florian Wirtz a legjobb és a legrosszabb volt egyszerre a PSG–Liverpool BL-meccsen Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

A Liverpool Echo szerint a német volt a Liverpool egyik legjobbja a PSG ellen, hiszen 7-es osztályzatot kapott, aminél jobbat senki sem, csupán a védelemből Joe Gomez és a kapus Giorgi Mamardasvili kapott ugyanennyit, mindenki más rosszabbat. Eközben a This is Anfieldnél Wirtz mindössze 3-as értékelést kapott, amivel ő lett a leggyengébb liverpooli Hugo Ekitike mellett.

Wirtz veszélyes volt, Wirtz le volt nullázva – ki érti ezt?

A Liverpool Echo így látta Wirtz teljesítményét (7):

Az első félidőben időszakosan jól tartotta meg a labdát, de néhány passznál több pontosságra lett volna szükség. A szünet után mélyről megindulva veszélyesnek tűnt, és volt egy kapura tartó lövése, amit blokkoltak.

Ezzel szemben a This is Anfield a következő szöveggel húzta le őt (3):

„Az elején nagyrészt hatástalanították, és Luis Enrique utasítására szorosan őrizték, de megvillantotta a klasszisát egy finom, ívelt emeléssel a védelem mögé Frimpong számára. A második félidőben többet birtokolta a labdát, de nem tudott vele igazán veszélyt teremteni, így a lecserélése egyre inkább várhatónak tűnt. Az ilyen nagy meccseken ennél sokkal többet kell nyújtania.”

Az egyik lap szerint veszélyes volt, a másik szerint a PSG lenullázta. De volt, amiben egyetértettek: Szoboszlai és Ekitike…

Szoboszlai alulmaradt, Ekitikét a földbe dögölték Liverpoolban

A két liverpooli lap abban egyetértett, hogy a lecserélt Szoboszlai Dominik nem nyújtott jó teljesítményt. Ahogy korábban megírtuk, a Liverpool Echo neki adta Hugo Ekitike mellett holtversenyben a leggyengébb, 5-ös osztályzatot. A This is Anfield ugyanúgy 5-öst adott neki, és felemlegette, hogy legutóbb a Manchester City ellen a szurkolóknak mutogatott, ami után nem nézett ki jól a mostani játéka.

Nagy hatást kellett volna tennie, különösen a múlt hétvégén, az Etihadban a maradék szurkolók felé tett furcsa gesztusai után. A szokásos munkabírását hozta, de rendre alulmaradt a nála mintegy öt évvel fiatalabb Zaire-Emeryvel szemben. Ez nem mutatott jól

– írta liverpooli lap Szoboszlairól.