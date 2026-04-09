Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szoboszlai DominikPSGBajnokok LigájaArne SlotLiverpool FC

Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta

A címvédő Paris Saint-Germain magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán szerda este. Arne Slot edző ritkán dönt úgy, hogy lecseréli Szoboszlai Dominiket, de ezúttal megtette, ráadásul a magyar középpályás kapta holtversenyben a leggyengébb osztályzatot a liverpooli sajtóban. Szoboszlai kritikusan nyilatkozott a PSG elleni vereség után: szerinte nem elég pozitívan látni a dolgokat, ha közben nem változik semmi.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 6:37
Szoboszlai Dominik a PSG elleni vereség után sem adja fel, szerinte a Liverpool hazai pályán még visszajöhet a BL-ben Fotó: HERVIO JEAN-MARIE Forrás: KMSP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem sok esélyt adott a PSG a Liverpoolnak a BL-negyeddöntő első meccsén Párizsban: Luis Enrique csapata fölényben játszva nyert 2-0-ra , és az angolok még örülhettek, hogy megúszták ennyivel. Arne Slot mindkét magyarját a kezdőben vetette be, de a 78. percben végrehajtott négyes cseréjekor Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lejött a pályáról.

Szoboszlai Domini küzdött a PSG ellen, de Slot ezúttal lecserélte őt, Liverpoolban pedig lehúzták
Szoboszlai Domini küzdött a PSG ellen, de Slot ezúttal lecserélte őt, Liverpoolban pedig lehúzták Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ez ebben az idényben nem sokszor esett meg Szoboszlaival, Slot eddig csupán kétszer cserélte le őt, és egyszer sem igazi téthelyzetben: decemberben a Brighton elleni bajnokin a 83. percben 2-0-s előnynél, valamint a Qarabag elleni BL-mérkőzés 75. percében 5-0-s előnynél. Mindkét esetben Szoboszlai volt Slot utolsó cseréje a meccsen, amivel inkább csak lehetőséget akart adni másnak is, most viszont érdemben akart változtatni a lehozásával.

Slot döntését a cseréről a liverpooli sajtó helyesnek látta

Liverpool helyi lapja, a Liverpool Echo a PSG elleni játékosértékelésben egyetértett Szoboszlai lecserélésével, akinek Slot játékosai közül a leggyengébb, 5-ös osztályzatot adta Hugo Ekitikével holtversenyben.

Sok munkát végzett, de nem tudott igazán nagy hatást gyakorolni a játékra, és kissé elveszettnek tűnt a szerepkörében, gyakran csak úgy senkinek továbbpöccintve a labdát

írta a Liverpool Echo Szoboszlairól.

A lap Kerkez Milos teljesítményt 6-osra értékelte: „Baloldali szárnyvédőként játszott, az első félidőben vegyes teljesítményt nyújtott: kitartó védekezését időnként lerontotta azzal, hogy könnyelműen elveszítette a labdát. A szünet után visszafogottabb volt.”

Szoboszlai megszólalt: Mindent bele fogunk adni, együtt küzdünk

A mérkőzés után Szoboszlai a beIN SPORTS kamerája előtt nyilatkozott.

– Nagyon nehéz meccs volt, egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de kilencven perc még hátravan, a saját szurkolóinak előtt foguk játszani, és továbbra is bízunk benne, hogy fordíthatunk – bizakodott Szoboszlai. – Mindenki nevében mondhatom, beleértve a társaimat, a vezetőedzőt, a szurkolókat, hogy megyünk tovább és mindent bele fogunk adni.

Kissé kritikusan hozzátette:

Mindig arról beszélünk, hogy a dolgok pozitív oldalát kell nézni, de amikor állandóan azt mondjuk, hogy csak pozitívan, de nem változik semmi, az nehéz. Azonban ezekben az időkben kell igazán összetartanunk, küzdeni egymásért és menni tovább.

Legközelebb szombaton a Fulham ellen a Premier League-ben lép pályára a Liverpool, arról a találkozóról így fogalmazott:

– Az teljesen más meccs lesz. Teljesen más meccstervvel, más csapattal, másik stadionban, másik atmoszférával. Mindenki velünk lesz, nemcsak tizenegyen leszünk a pályán, tele lesz a stadion a szurkolóinkkal. Mindenki tudja, hogy az Anfielden bármi megtörténhet. Ezek a srácok párszor már megmutatták, hogy képesek visszajönni, szeretném én is megmutatni ezúttal, velük együtt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekrobbantás

Aljas és szimbolikus húsvéti üzenet

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Volt mit mesélni J. D. Vance-nek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.