Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta

Nem sok esélyt adott a PSG a Liverpoolnak a BL-negyeddöntő első meccsén Párizsban: Luis Enrique csapata fölényben játszva nyert 2-0-ra , és az angolok még örülhettek, hogy megúszták ennyivel. Arne Slot mindkét magyarját a kezdőben vetette be, de a 78. percben végrehajtott négyes cseréjekor Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lejött a pályáról.

Szoboszlai Domini küzdött a PSG ellen, de Slot ezúttal lecserélte őt, Liverpoolban pedig lehúzták Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ez ebben az idényben nem sokszor esett meg Szoboszlaival, Slot eddig csupán kétszer cserélte le őt, és egyszer sem igazi téthelyzetben: decemberben a Brighton elleni bajnokin a 83. percben 2-0-s előnynél, valamint a Qarabag elleni BL-mérkőzés 75. percében 5-0-s előnynél. Mindkét esetben Szoboszlai volt Slot utolsó cseréje a meccsen, amivel inkább csak lehetőséget akart adni másnak is, most viszont érdemben akart változtatni a lehozásával.

Slot döntését a cseréről a liverpooli sajtó helyesnek látta

Liverpool helyi lapja, a Liverpool Echo a PSG elleni játékosértékelésben egyetértett Szoboszlai lecserélésével, akinek Slot játékosai közül a leggyengébb, 5-ös osztályzatot adta Hugo Ekitikével holtversenyben.

Sok munkát végzett, de nem tudott igazán nagy hatást gyakorolni a játékra, és kissé elveszettnek tűnt a szerepkörében, gyakran csak úgy senkinek továbbpöccintve a labdát

– írta a Liverpool Echo Szoboszlairól.

A lap Kerkez Milos teljesítményt 6-osra értékelte: „Baloldali szárnyvédőként játszott, az első félidőben vegyes teljesítményt nyújtott: kitartó védekezését időnként lerontotta azzal, hogy könnyelműen elveszítette a labdát. A szünet után visszafogottabb volt.”

Szoboszlai megszólalt: Mindent bele fogunk adni, együtt küzdünk

A mérkőzés után Szoboszlai a beIN SPORTS kamerája előtt nyilatkozott.

– Nagyon nehéz meccs volt, egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de kilencven perc még hátravan, a saját szurkolóinak előtt foguk játszani, és továbbra is bízunk benne, hogy fordíthatunk – bizakodott Szoboszlai. – Mindenki nevében mondhatom, beleértve a társaimat, a vezetőedzőt, a szurkolókat, hogy megyünk tovább és mindent bele fogunk adni.

Kissé kritikusan hozzátette:

Mindig arról beszélünk, hogy a dolgok pozitív oldalát kell nézni, de amikor állandóan azt mondjuk, hogy csak pozitívan, de nem változik semmi, az nehéz. Azonban ezekben az időkben kell igazán összetartanunk, küzdeni egymásért és menni tovább.

Legközelebb szombaton a Fulham ellen a Premier League-ben lép pályára a Liverpool, arról a találkozóról így fogalmazott: