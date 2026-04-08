PSG? Liverpool? Egyik sem, Ekitikét teljesen más motiválja

Hugo Ekitiké ugyan nem játszott a tavalyi párharcban, mégis talán neki a leginkább személyes ügy a PSG–Liverpool Bajnokok Ligája-negyeddöntő. Noha 2022 nyarán nagy reményekkel érkezett Párizsba, Ekitiké egy év múlva, Luis Enrique érkezése után kiszorult a csapatból, s az Eintracht Frankfurthoz menekült. A francia csatár karrierje egyenesbe került, most már a Liverpool futballistájaként tér vissza a Parc des Princes-be. Ekitiké nem egy érzelgős alkat, többször határozott döntést hozott a karrierjéről. Most sem a Vörsök tavalyi drámai kiesését bosszulná meg, csupán megmutatná, kár volt lemondani róla.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 4:45
Hugo Ekitiké a Liverpool játékosaként elszántan tér vissza Párizsba
Hugo Ekitiké a Liverpool játékosaként elszántan tér vissza Párizsba Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
A PSG–Liverpool párharc előtt érhetően mind többször kerül elő Hugo Ekitiké. Hogy miért? A párizsi klub a legtöbb francia labdarúgó életében vágy, szerencsés esetben végállomás. Hugo Ekitiké a kivétel. Az övében csupán epizód. Az immár francia válogatott csatár sosem vonakodott határozott, gyors döntést hozni, hogy ha úgy érezte, a karrierje, megengedőbben a fejlődése úgy kívánta.

Hugo Ekitiké testbeszéde azt sugallja, nem rajta múlt a párizsi karrier. A PSG-Liverpool BL-negyddöntőn bizonyítana
Hugo Ekitiké testbeszéde azt sugallja, nem rajta múlt a párizsi karrier. A PSG-Liverpool BL-negyddöntőn bizonyítana Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Ekitiké a Reims-ben nevelkedett, ott is írta alá az első profi szerződését 2020 nyarán, majd debütált a francia első osztályban még abban az évben, októberben. Ekitiké akkor volt 18 éves. Nehéz megítélni, érett volt-e már a Ligue 1-re. A vékony testalkatú csatár úgy érezte, még nem, ezért beleegyezett, hogy kölcsön adják – Dániába. Jó döntés volt. 2021 nyarán úgy tért vissza Reims-be, hogy már alapemberként számoltak vele, amit 26 mérkőzésen 11 góllal hálált meg.

Messi, Neymar és Mbappé árnyékában

Ezzel egyúttal felkeltette a PSG érdeklődését, s a párizsi csapat 2022 nyarán akkor még csak kölcsönvette a Reims-től. Ekitiké a Paris Saint-Germainnél eltöltött első idényében nem törte át a falat azzal, hogy 32 tétmérkőzésen 4 gólt és 4 gólpasszt jegyzett, de hát szinte képtelenség volt kitűnni a Lionel Messi, Neymar és Kylian Mbappé fémjelezte csapatból. A Le Parisien friss portréja pontosan ezt a helyzetet ragadta meg a találóan. A lap így jellemezte Ekitike akkori állapotát:

még csak egy Minit vezetett, aztán hirtelen egy Ferrari volánja mögé ültették.

A teljesítményét összességében mégis biztatónak ítélték meg, mert a PSG 35 millió euróért 2023 nyarán véglegesítette a szerződését.

Luis Enrique alatt zárult be előtte végleg az ajtó

Azon a nyáron persze ennél fontosabb esemény is történt a párizsi klubnál: Luis Enriquét szerződtették edzőnek. A spanyol edző finoman fogalmazva nem rá építette a csapat játékát: Ekitiké kimaradt a PSG 2023–24-es Bajnokok Ligája-keretéből. Az ifjú csatár értett a szóból, nem görcsölt azon, hogy mindenáron bizonyítson, ellenkezőleg, a menekülőutat kereste.

Jobban is csinálhattam volna… de senki sem segített abban, hogy jobban csináljam

– ő maga az egyik interjúban így jellemezte a párizsi másfél évet, máskor pedig „leckének” nevezte, amit a PSG-től kapott, udvariasan hozzátéve, mennyit tanult Messi, Neymar és Mbappé mellett. Tárgyilagosan, a karrierépítés szemszögéből értékelt.

Ekitiké Frankfurtban újra felépítette magát

2024 február 1-jén Ekitike kölcsönben az Eintracht Frankfurthoz került, ahol szinte azonnal megváltozott körülötte a levegő. Elég volt hozzá csupán néhány jó meccs, hogy a német klub április 26-án máris aktiválja a 16,5 millió eurós vételi opciót és hosszú szerződést kínáljon neki.

Ekitiké Frankfurtban megtalálta a számítását, a klub pedig kiváló üzletet csinált vele: a PSG-től viszonylag alacsony összegért megszerzett csatárt másfél évvel később már 95 millió euróért adta tovább a Liverpoolnak.

Ekitiké sosem vallotta azt a nézetet, miszerint a klub, a csapat az első, e helyett azt hangoztatta, nagy játékos akar lenni.

A PSG túl nagy falat volt ehhez élete adott szakaszában, az Eintracht igényeinek viszont tökéletesen megfelelt. Rúgta a gólokat, emelkedett a piaci értéke, mindkét fél nyert azt együttműködéssel.

Ugyanez a mentalitás jellemzi Ekitikét a pályán is. A Liverpoolban is megfigyelhető, ha helyzetbe kerül, csak a kaput látja, véletlenül sem passzol a még nála is jobb helyzetben lévő csapattársnak. Gólerős a játéka, de kissé öncélú.

Korai lenne még határozott véleményt megfogalmazni, miszerint ő erősíti-e a Liverpoolt vagy a Liverpool erősíti őt. Ám biztos, egy személyben ő sem tudott csodát tenni a válságos idény során.

Egy éve a Liverpool Harvey Elliott góljval nyert Párizsban. Korai volt az öröm
Egy éve a Liverpool Harvey Elliott góljval nyert Párizsban. Korai volt az öröm Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Nem szerepelt a tavalyi PSG–Liverpool párharcban, mégis főszereplő

A PSG–Liverpool pikantériáját tovább növeli, hogy a két klub tavaly a BL nyolcaddöntőjében már összecsapott egymással. Párizsban ugyan a Liverpool nyert 1-0-ra , de a visszavágón Ousmane Dembélé ledolgozta a hátrányt, Szoboszlai gólját les címén nem adták meg, majd tizenegyesekkel a párizsiak jutottak tovább.

Ekitike ebből a párharcból még kimaradt, hiszen akkor már nem volt a PSG és még nem a Liverpool játékosa, éppen Frankfurtban futballozott. Most mégis ő az egyik központi figura.

Luis Enriquét kedden természetesen megkérdezték róla. A spanyol edző előbb menekült a téma elől, aztán mégis beszélt, és ebben valóban volt némi ellentmondás.

Normális esetben nem beszélek olyan játékosokról, akik már nincsenek velünk, de ő megfordult itt, sikeres volt Németországban, aztán a Liverpoolnál, és már válogatott játékos is. Sokat fejlődött, ami természetes, mert nagyon fiatal volt, amikor itt volt

mondta Ekitikéről a PSG–Liverpool meccs előtt. Udvarias, sőt elismerő mondat, de a történet lényegét nem írja felül: Enrique nem adott neki valódi szerepet Párizsban.

Ekitiké személyiségéből az következik: ő nem a tavalyi kiesésért akar visszavágni. Hanem Luis Enriquének. Ki tudja, kettejük pályafutása keresztezi-e még egymását. Ha igen, akkor majd a játékos akarja diktálni a feltételeket.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

