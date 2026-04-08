PSG? Liverpool? Egyik sem, Ekitikét teljesen más motiválja

A PSG–Liverpool párharc előtt érhetően mind többször kerül elő Hugo Ekitiké. Hogy miért? A párizsi klub a legtöbb francia labdarúgó életében vágy, szerencsés esetben végállomás. Hugo Ekitiké a kivétel. Az övében csupán epizód. Az immár francia válogatott csatár sosem vonakodott határozott, gyors döntést hozni, hogy ha úgy érezte, a karrierje, megengedőbben a fejlődése úgy kívánta.

Hugo Ekitiké testbeszéde azt sugallja, nem rajta múlt a párizsi karrier. A PSG-Liverpool BL-negyddöntőn bizonyítana

Ekitiké a Reims-ben nevelkedett, ott is írta alá az első profi szerződését 2020 nyarán, majd debütált a francia első osztályban még abban az évben, októberben. Ekitiké akkor volt 18 éves. Nehéz megítélni, érett volt-e már a Ligue 1-re. A vékony testalkatú csatár úgy érezte, még nem, ezért beleegyezett, hogy kölcsön adják – Dániába. Jó döntés volt. 2021 nyarán úgy tért vissza Reims-be, hogy már alapemberként számoltak vele, amit 26 mérkőzésen 11 góllal hálált meg.

Messi, Neymar és Mbappé árnyékában

Ezzel egyúttal felkeltette a PSG érdeklődését, s a párizsi csapat 2022 nyarán akkor még csak kölcsönvette a Reims-től. Ekitiké a Paris Saint-Germainnél eltöltött első idényében nem törte át a falat azzal, hogy 32 tétmérkőzésen 4 gólt és 4 gólpasszt jegyzett, de hát szinte képtelenség volt kitűnni a Lionel Messi, Neymar és Kylian Mbappé fémjelezte csapatból. A Le Parisien friss portréja pontosan ezt a helyzetet ragadta meg a találóan. A lap így jellemezte Ekitike akkori állapotát:

még csak egy Minit vezetett, aztán hirtelen egy Ferrari volánja mögé ültették.

A teljesítményét összességében mégis biztatónak ítélték meg, mert a PSG 35 millió euróért 2023 nyarán véglegesítette a szerződését.

Luis Enrique alatt zárult be előtte végleg az ajtó

Azon a nyáron persze ennél fontosabb esemény is történt a párizsi klubnál: Luis Enriquét szerződtették edzőnek. A spanyol edző finoman fogalmazva nem rá építette a csapat játékát: Ekitiké kimaradt a PSG 2023–24-es Bajnokok Ligája-keretéből. Az ifjú csatár értett a szóból, nem görcsölt azon, hogy mindenáron bizonyítson, ellenkezőleg, a menekülőutat kereste.

Jobban is csinálhattam volna… de senki sem segített abban, hogy jobban csináljam

– ő maga az egyik interjúban így jellemezte a párizsi másfél évet, máskor pedig „leckének” nevezte, amit a PSG-től kapott, udvariasan hozzátéve, mennyit tanult Messi, Neymar és Mbappé mellett. Tárgyilagosan, a karrierépítés szemszögéből értékelt.