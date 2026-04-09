Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Carragher brutálisan beleszállt a Liverpoolba, Van Dijk ezért könyöröghet Slotnak

Újabb arcpirító estén van túl a Liverpool, amely 2-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain vendégeként a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, szerdai mérkőzésén. Az eredmény nem tükrözi a játék képét, a PSG parádéjához a Vörösök csak asszisztálni tudtak. A klubikon, Jamie Carragher kíméletlen volt, amikor a Liverpool teljesítményét kellett értékelnie.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 6:15
Jamie Carragher szerint Virgil van Dijk (jobbról a második) gyakran került kiszolgáltatott helyzetbe Fotó: HERVIO JEAN-MARIE Forrás: KMSP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Esélyt sem adott szerda este a PSG a Liverpoolnak a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán. Maga Arne Slot is elismerte, hogy csak a francia csapatnak köszönhetik, hogy a jövő keddi visszavágóra maradt esélyük a továbbjutásra, hiszen a párizsiak több helyzetet is kihasználatlanul hagytak, ezzel életben tartották az angolokat, akik így „csak” kétgólos hátrányból várják a folytatást. A főszereplők mindegyike kiemelte, nagyobb is lehetett volna a különbség, a Liverpool legendás védője, a ma már televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher érzékeltette ezt a legjobban.

Jamie Carragher csalódottan figyelte a Liverpool produkcióját
Jamie Carragher csalódottan figyelte a Liverpool produkcióját Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ez olyan volt, mintha egy alacsonyabb osztályú csapatot néztünk volna. A különbség a Liverpool szemszögéből nagyon aggasztó volt. Bizonyos szempontból még jó is az eredmény, mert akár öt-hat gólt is kaphatott volna. De a két csapat közti különbség egészen megdöbbentő volt, különösen ha az előző idényt nézzük.

Igen, a Liverpoolt tavaly lemosták a pályáról Párizsban, mégis 1-0-ra nyert, ezt mindannyian tudjuk. De a visszavágó az Anfielden egy nagyon szoros meccs volt, két topcsapat között. Aztán a Liverpool elköltött 450 millió fontot a nyáron, valószínűleg még többet is, mint amennyit a PSG. Ez figyelembe véve különösen aggasztó látni ezt a különbséget. Az ember azt kérdezi magától, hogy jutottunk idáig? Hogy romolhatott el ennyire minden? – tette fel a költői kérdést a liverpooli klubikon.

Carragher szerint Slot eltaktikázta magát

Carragher arra is kitért, hogy a mérkőzésre Slot ötvédős rendszerre váltott. Az angol megmondóember úgy látja, ez a húzás nagyon nem jött be, mivel a tréner az emberfogáshoz való ragaszkodásával kiszolgáltatott helyzetbe hozta Virgil van Dijkot a bizonytalanul teljesítő Ibrahima Konaté mellett.

– Az edző megpróbálkozott valamivel, de ez egy elrontott taktika volt. Persze utólag könnyű nekem ezt mondani, de szakértőként ez a dolgunk, véleményt mondunk a meccs után. Valójában nyitottabbak voltak öt védővel, mint néggyel lettek volna, mert az egész pályán emberfogást alkalmaztak, és a három középhátvédnek kellett lefednie a pálya teljes szélességét – világított rá Carragher, aki sajnálta Van Dijkot, mivel a hollandra túl sok feladat hárult. – Általában, amikor egy játékos elér egy bizonyos kort, azt gondolja, a háromvédős rendszer közepe tökéletes neki, mert mindenki a helyén van, és az ötvédős felállásban erősítést kap a védelem. Ez viszont más volt.

Sokan kritizálták Van Dijkot a teljesítménye miatt ebben az idényben, és szerintem ez igazságtalan volt vele szemben. Minden meccsen játszik, és a mellette játszó társ az egész idényben rosszul teljesít, ma este is gyenge volt. Konaté szinte minden meccsen hibázik egyet. Nem könnyű így játszani mellette. Szerintem Van Dijk a csapat egyik jobb játékosa volt idén, de soha nem láttam még, hogy annyira kényelmetlenül érezte volna magát Liverpool-mezben, mint ma este, ebben a rendszerben. Szerintem könyörögni fog Arne Slotnak, hogy soha többé ne játsszanak ebben a rendszerben, mert rettenetesen nehéz volt ez neki.

Annyit még hozzá kell tennem, hogy nem csak a Liverpool játékrendszere és a taktikai hibák döntöttek – a Paris Saint-Germain egészen elképesztő volt. Olyan volt, mintha Pep Guardiola-féle Barcelonát néztük volna – dicsérte Carragher a hazai pályán 2-0-ra diadalmaskodó franciákat.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.