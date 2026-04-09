Carragher brutálisan beleszállt a Liverpoolba, Van Dijk ezért könyöröghet Slotnak

Esélyt sem adott szerda este a PSG a Liverpoolnak a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán. Maga Arne Slot is elismerte, hogy csak a francia csapatnak köszönhetik, hogy a jövő keddi visszavágóra maradt esélyük a továbbjutásra, hiszen a párizsiak több helyzetet is kihasználatlanul hagytak, ezzel életben tartották az angolokat, akik így „csak” kétgólos hátrányból várják a folytatást. A főszereplők mindegyike kiemelte, nagyobb is lehetett volna a különbség, a Liverpool legendás védője, a ma már televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher érzékeltette ezt a legjobban.

Ez olyan volt, mintha egy alacsonyabb osztályú csapatot néztünk volna. A különbség a Liverpool szemszögéből nagyon aggasztó volt. Bizonyos szempontból még jó is az eredmény, mert akár öt-hat gólt is kaphatott volna. De a két csapat közti különbség egészen megdöbbentő volt, különösen ha az előző idényt nézzük.

Igen, a Liverpoolt tavaly lemosták a pályáról Párizsban, mégis 1-0-ra nyert, ezt mindannyian tudjuk. De a visszavágó az Anfielden egy nagyon szoros meccs volt, két topcsapat között. Aztán a Liverpool elköltött 450 millió fontot a nyáron, valószínűleg még többet is, mint amennyit a PSG. Ez figyelembe véve különösen aggasztó látni ezt a különbséget. Az ember azt kérdezi magától, hogy jutottunk idáig? Hogy romolhatott el ennyire minden? – tette fel a költői kérdést a liverpooli klubikon.

Carragher szerint Slot eltaktikázta magát

Carragher arra is kitért, hogy a mérkőzésre Slot ötvédős rendszerre váltott. Az angol megmondóember úgy látja, ez a húzás nagyon nem jött be, mivel a tréner az emberfogáshoz való ragaszkodásával kiszolgáltatott helyzetbe hozta Virgil van Dijkot a bizonytalanul teljesítő Ibrahima Konaté mellett.

– Az edző megpróbálkozott valamivel, de ez egy elrontott taktika volt. Persze utólag könnyű nekem ezt mondani, de szakértőként ez a dolgunk, véleményt mondunk a meccs után. Valójában nyitottabbak voltak öt védővel, mint néggyel lettek volna, mert az egész pályán emberfogást alkalmaztak, és a három középhátvédnek kellett lefednie a pálya teljes szélességét – világított rá Carragher, aki sajnálta Van Dijkot, mivel a hollandra túl sok feladat hárult. – Általában, amikor egy játékos elér egy bizonyos kort, azt gondolja, a háromvédős rendszer közepe tökéletes neki, mert mindenki a helyén van, és az ötvédős felállásban erősítést kap a védelem. Ez viszont más volt.

Sokan kritizálták Van Dijkot a teljesítménye miatt ebben az idényben, és szerintem ez igazságtalan volt vele szemben. Minden meccsen játszik, és a mellette játszó társ az egész idényben rosszul teljesít, ma este is gyenge volt. Konaté szinte minden meccsen hibázik egyet. Nem könnyű így játszani mellette. Szerintem Van Dijk a csapat egyik jobb játékosa volt idén, de soha nem láttam még, hogy annyira kényelmetlenül érezte volna magát Liverpool-mezben, mint ma este, ebben a rendszerben. Szerintem könyörögni fog Arne Slotnak, hogy soha többé ne játsszanak ebben a rendszerben, mert rettenetesen nehéz volt ez neki.

Annyit még hozzá kell tennem, hogy nem csak a Liverpool játékrendszere és a taktikai hibák döntöttek – a Paris Saint-Germain egészen elképesztő volt. Olyan volt, mintha Pep Guardiola-féle Barcelonát néztük volna – dicsérte Carragher a hazai pályán 2-0-ra diadalmaskodó franciákat.