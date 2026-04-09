Flick kikelt magából, Kovács István kétszer is óriásit hibázhatott a BL-negyeddöntőn

Ahogy a hétvégi bajnokijukon, úgy a szerdai Bajnokok Ligája-negyeddöntőn is villant a piros lap a Barcelona–Atlético Madrid mérkőzésen, ezúttal a Barcának. Bíróbotrány nem maradhatott el, a találkozót vezető, magyar származású játékvezetőn, Kovács Istvánon két jelenetet is számon kérnek Spanyolországban. Sőt Hansi Flick, a Barcelona edzője is értetlenkedik, amiért csapata nem kapott meg egy büntetőt. A Barcelonánál azért is bosszúsak lehetnek, mert hazai pályán 2-0-ra kikaptak az első meccsen, pedig az egész második félidőt emberhátrányban játszó katalán csapatnak így is meg voltak a helyzetei.

Perlai Bálint
2026. 04. 09. 7:04
Kovács Istvánnak (balra) nem sikerült a háttérbe húzódnia, főszereplő lett belőle a Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntőn
Kovács Istvánnak (balra) nem sikerült a háttérbe húzódnia, főszereplő lett belőle a Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntőn Fotó: JOSEP LAGO Forrás: AFP
A Barcelona hazai pályán 2-0-ra kikapott az Atlético Madridtól a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán, így Hansi Flick együttese a kiesés szélére sodródott. A katalánok helyzete lényegében az első félidő végén megpecsételődött, amikor előbb a nagykárolyi származású Kovács István játékvezető a videobíró segítségével piros lapot adott Pau Cubarsinak, majd a megítélt szabadrúgást Julian Álvarez a Barca kapujába tekerte. Spanyolországban igazán nem is ez az ítélet verte ki a biztosítékot, hanem egy másik eset, ami az 54. percben történt. A vezető sportlapok Kovács Istvánnal kiemelten foglalkoznak, sokak szerint a magyar bíró hatalmasat hibázott, mindezt Hansi Flick szavai is erősítik. 

Hansi Flick, a Barcelona edzője kikelt magából, szerinte a videobíró és Kovács István is nagyot hibázott
Hansi Flick, a Barcelona edzője kikelt magából, szerinte a videobíró és Kovács István is nagyot hibázott  Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Kovács Istán döntése, ami kiverte a biztosítékot

Történt tehát a második félidőben 1-0-s állásnál, hogy kirúgást végzett el az Atlético Madrid. A lentebbi videón jól látszik, Juan Musso kapus mintha játékba hozná a labdát, de csapattársa, a csereként beállt Marc Pubill megfogja a labdát, és ő végzi el a kirúgást – akinek ekkor már volt egy sárga lapja, tehát büntető esetén második sárgával ki is állíthatták volna. A visszavágót sárga lapos eltiltás miatt a 22 éves spanyol védő egyébként így is kihagyja. 

A Barca-játékosok egyből Kovács Istvánhoz rohantak, hogy kezezés miatt ítéljen büntetőt. Kovács nem fújta be, szerinte Pubill végezte el a kirúgást, és a VAR sem szólt rá a fülére, hogy jöjjön ki megnézni az esetet.

Pedig erre még az NB I-ben is büntetőt adtak augusztusban, amikor a Nyíregyháza–FTC bajnokin Ibrahim Cissé kísértetiesen hasonló esetben megfogta kézzel a labdát. S a nemzetközi fociban is többször már tizenegyest adtak ezért.

A Barcelona edzője és egész Spanyolország kiakadt

Több nem is kellett Hansi Flicknek, aki a lefújás után kiakadt. – Nem tudom, miért nem avatkozott közbe a VAR, ahol a játékvezető német, és szerintem ez hihetetlen. 

Mindannyian hibázunk, de mi értelme van a VAR-nak? Nem értem. Tizenegyesnek, második sárga lapnak és piros lapnak kellett volna lennie. Ez elfogadhatatlan!

– mérgelődött a Barcelona edzője, aki utalt arra, hogy a VAR-szobában a vezető bíró honfitársa, Christian Dinger ténykedett. Flick egyébként Pau Cubarsi piros lapját is nehezményezte, aki Diego Simeone fiát, Giuliano Simeonét rántotta le utolsó emberként. – Nem vagyok biztos benne, hogy Cubarsí eléggé hozzáért, és a labda is a támadó mögött volt. Nem láttam egyértelműnek.

A spanyol AS külön cikkében Iturralde Gonzálezt, korábbi játékvezetőt szólaltatott meg, aki szintén nem érti kollégája, Kovács István döntését. González erősen fogalmazott a témában.

Ez egy hatalmas technikai hiba, ez az egyik legnagyobb hiba régóta, teljesen egyértelmű büntető. És aztán még a spanyol játékvezetőket kritizálják. A VAR-t kellett volna segítségül hívni.

Juan Musso (balra) a Barcelona otthonában több nagy védést is bemutatott, és a végén gólt sem kapott
Juan Musso (balra) a Barcelona otthonában több nagy védést is bemutatott, és a végén gólt sem kapott  Fotó: LLUIS GENE / AFP

Az Atlético Madid kapusa is Kovács Istvánra tolja a felelősséget

A történtek a mérkőzés után a vegyes zónában is forró téma volt, az újságírók az esetről kérdezték a vendégek kapusát, Mussót. – Ha Pubill előnyre akart volna szert tenni, mert nyomás alatt volt, azt másképp is lehetne értelmezni, de nem ez történt. A labda nem volt játékban a játékvezetőnek kell ezt kimondania, a játékvezető a felelős – tolta át a felelősséget a 31 éves argentin Kovácsra.

A madridi Marca a cikkében érthető módon a másik szemszögből közelítette meg az esetet, és szerintük a kétes esetben Kovács István a játék szellemiségét és a sportszerűséget vette figyelembe. Minderről Barcelonában máshogy vélekednek, hiszen ekkor még csak 0-1 volt az állás, ha itt büntetőt ítél Kovács, akkor a mérkőzés és talán az egész párharc kimenetele más.

Még egy piros lap is elmaradt?

A katalán Mundo Deportivo is háborog, ugyanakkor itt még egy esetet elővesznek, ahol Kovács István hibázhatott. A cikk szerzője emlékeztet, még a 31. percben történt, amikor az Atlético csapatkapitánya, Koke sárga lapot kapott a Dani Olmo elleni szabálytalankodásért. 

A spanyol azonban nyolc perccel később sípcsonton rúgta Lamine Yamalt, ami a Mundo szerint megért volna egy második sárgát, nem is véletlen, hogy a Barca-játékosok hevesen reklamáltak. Kovács István azonban nem állította ki Kokét. 

Érdekesség, hogy Románia legnagyobb sportlapja, a Gazeta Sporturilor csütörtök reggel csak Pau Cubarsi kiállításával foglalkozik Kovács István kapcsán, ahol a VAR segítségével jó döntést hozott a 41 éves játékvezető. Az elmaradt tizenegyes és Pubill piros lapja elő sem került...

A párharc visszavágóját jövő héten kedden rendezik 21 órától, Azt még nem tudni, hogy ki lesz a játékvezető, de az biztos nem jó ómen, hogy a két csapat négy nap alatt lejátszott két mérkőzésén mindkettőn bíróbotrány volt – a hétvégi bajnokin az Atlético Madrid játékosai panaszkodtak egy sort.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu