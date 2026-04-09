Flick kikelt magából, Kovács István kétszer is óriásit hibázhatott a BL-negyeddöntőn

A Barcelona hazai pályán 2-0-ra kikapott az Atlético Madridtól a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán, így Hansi Flick együttese a kiesés szélére sodródott. A katalánok helyzete lényegében az első félidő végén megpecsételődött, amikor előbb a nagykárolyi származású Kovács István játékvezető a videobíró segítségével piros lapot adott Pau Cubarsinak, majd a megítélt szabadrúgást Julian Álvarez a Barca kapujába tekerte. Spanyolországban igazán nem is ez az ítélet verte ki a biztosítékot, hanem egy másik eset, ami az 54. percben történt. A vezető sportlapok Kovács Istvánnal kiemelten foglalkoznak, sokak szerint a magyar bíró hatalmasat hibázott, mindezt Hansi Flick szavai is erősítik.

Hansi Flick, a Barcelona edzője kikelt magából, szerinte a videobíró és Kovács István is nagyot hibázott Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Kovács Istán döntése, ami kiverte a biztosítékot

Történt tehát a második félidőben 1-0-s állásnál, hogy kirúgást végzett el az Atlético Madrid. A lentebbi videón jól látszik, Juan Musso kapus mintha játékba hozná a labdát, de csapattársa, a csereként beállt Marc Pubill megfogja a labdát, és ő végzi el a kirúgást – akinek ekkor már volt egy sárga lapja, tehát büntető esetén második sárgával ki is állíthatták volna. A visszavágót sárga lapos eltiltás miatt a 22 éves spanyol védő egyébként így is kihagyja.

A Barca-játékosok egyből Kovács Istvánhoz rohantak, hogy kezezés miatt ítéljen büntetőt. Kovács nem fújta be, szerinte Pubill végezte el a kirúgást, és a VAR sem szólt rá a fülére, hogy jöjjön ki megnézni az esetet.