Kovács István visszatér a BL-ben, a spanyolok már rémálomról írnak

Az előző idény Bajnokok Ligája döntőjét vezető Kovács István a nyolcaddöntőben „letöltötte a büntetését”, szerdán újra a legrangosabb európai kupasorozatban vezet mérkőzést. Éppen a Barcelona–Atlético Madrid rangadót, amely már annak fényében is érdekes lesz, hogy a két csapat hétvégi bajnokiját is bíróbotrány rázta meg. A spanyol sajtó is foglalkozik Kovács István játékvezetővel, míg az egyik oldalon elismerően írtak róla, addig a Marca egy fájdalmas statisztikát hozott fel.

2026. 04. 07. 6:44
Kovács István a spanyol rangadót, a Barcelona–Atlético Madrid negyeddöntőt fújja a BL-ben
Kovács István a spanyol rangadót, a Barcelona–Atlético Madrid negyeddöntőt fújja a BL-ben
A Bajnokok Ligája mostani idényében  a nagykárolyi származású Kovács István idáig (a selejtezőket is beleszámítva) már nyolc mérkőzést vezetett, ugyanakkor amikor legutóbb az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) őt delegálta, abból kisebb botrány lett. Még a februári rájátszásban történt a Paris Saint Germain–Monaco találkozón, hogy Kovács egy ellentmondásos kiállítással – Mamadou Coulibaly négy perc alatt kapott két sárgát, mindez a csapat sorsát is megpecsételte – szórta ki a vendégek játékosát, amiért a Monaco edzője neki is esett a mérkőzés utáni nyilatkozatában. Romániában ezek után Kovács István lefokozásáról írtak, ugyanis a nyolcaddöntőben nem kapott mérkőzést, helyette az Európa-ligában az AS Roma–Bologna visszavágót fújta. Razvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnökének is meg kellett szólalnia az ügyben, aki nyilvánosan kiállt mellette, és minden idők legjobb román játékvezetőjének nevezte.

Kovács István legutóbb a PSG–Monaco mérkőzésen dirigált a BL-ben

Az UEFA hétfői tájékoztatása szerint az előző idény BL-döntőjét vezető bíró ezúttal a Barcelona–Atlético Madrid negyeddöntőt fogja vezetni szerdán 21 órától. 

A párharc pikantériája, hogy a két csapat éppen a hétvégén találkozott egymással – és előtte az idényben már háromszor –, akkor a Barcelona 2-1-re nyert Madridban, ugyanakkor az azt a meccset vezető Mateo Busquets ténykedésével a hazaiak finoman fogalmazva sem voltak elégedettek.

Busquets már az első félidőben kiszórta Nicolas Gonzálezta hazaiaktól, majd a szünet után úgy nézett is, hogy a Barcától Gerard Martín is piros lapot kap, de végül a videóbíró kihívta őt, és csak sárgát adott a spanyol belépőjéért. Ezt a döntést nem tudta az Atlético elfogadni, miután a katalánok az utolsó percben megnyerték a meccset. Még hétfőn is a spanyol szövetségnek üzentek a közösségi médiában.

A hétvégi Atlético Madrid–Barcelona rangadó a La Ligában, ahol a játékvezető lett egyértelműen a főszereplő

A román sportlap, a Gazeta Sporturilor szemlézte a spanyol sajtót, miután az UEFA kihirdette, hogy Kovács István vezeti a spanyol csapatok meccsét. A katalán Mundo Deportivo a világ egyik legjobb játékvezetőjeként hivatkozott a nagykárolyi származású bíróra, a cikk ezután hosszasan taglalta, hogy a tavaly májusi finálét,  a PSG–Intert (5-0) is remekül vezette. Kovács a mostani idényben még nem fújt a Barcelonának, korábban kétszer, az egyiken közellenség is lett. Még 2024-ben történt a Barcelona–PSG negyeddöntőn, hogy Kovács piros lapot adott Ronald Araujónak 1-0-s Barca-vezetésnél, ez a döntés sokak szent véleményes volt, a PSG ezután négyet lőtt és továbbjutott.

A Marca a szerdai meccs kapcsán talán kicsit túlzó kijelentést is tesz, miszerint Kovács az Atlético Madridnak egyet jelent a rémálommal.

Mint írják, „reméljük nem kell a nevét megjegyeznünk. Egy játékvezető, aki egy igazi rémálom az Atlético de Madrid számára. Még soha nem nyertek meg olyan mérkőzést, amelyet a román játékos vezetett volna.” 

  • A 41 éves bíró a mostani idényben a Galatasaray0–Atlético meccset fújta, az 1-1-el ért véget. 
  • Míg nyáron a klubvilágbajnokságon a PSG–Atléticót vezette (4-0), ott Diego Simeone vezetőedző és a spanyol lapok is kiakadtak Kovács ténykedésére.

Érdekesség a szerdai meccs kapcsán, hogy a negyedik játékvezető Kovács István öccse, Kovács Szabolcs lesz.

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

