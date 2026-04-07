Kovács István visszatér a BL-ben, a spanyolok már rémálomról írnak

A Bajnokok Ligája mostani idényében a nagykárolyi származású Kovács István idáig (a selejtezőket is beleszámítva) már nyolc mérkőzést vezetett, ugyanakkor amikor legutóbb az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) őt delegálta, abból kisebb botrány lett. Még a februári rájátszásban történt a Paris Saint Germain–Monaco találkozón, hogy Kovács egy ellentmondásos kiállítással – Mamadou Coulibaly négy perc alatt kapott két sárgát, mindez a csapat sorsát is megpecsételte – szórta ki a vendégek játékosát, amiért a Monaco edzője neki is esett a mérkőzés utáni nyilatkozatában. Romániában ezek után Kovács István lefokozásáról írtak, ugyanis a nyolcaddöntőben nem kapott mérkőzést, helyette az Európa-ligában az AS Roma–Bologna visszavágót fújta. Razvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnökének is meg kellett szólalnia az ügyben, aki nyilvánosan kiállt mellette, és minden idők legjobb román játékvezetőjének nevezte.

Kovács István legutóbb a PSG–Monaco mérkőzésen dirigált a BL-ben Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Melyik mérkőzést vezeti Kovács István a Bajnokok Ligájában?

Az UEFA hétfői tájékoztatása szerint az előző idény BL-döntőjét vezető bíró ezúttal a Barcelona–Atlético Madrid negyeddöntőt fogja vezetni szerdán 21 órától.

A párharc pikantériája, hogy a két csapat éppen a hétvégén találkozott egymással – és előtte az idényben már háromszor –, akkor a Barcelona 2-1-re nyert Madridban, ugyanakkor az azt a meccset vezető Mateo Busquets ténykedésével a hazaiak finoman fogalmazva sem voltak elégedettek.

Busquets már az első félidőben kiszórta Nicolas Gonzálezta hazaiaktól, majd a szünet után úgy nézett is, hogy a Barcától Gerard Martín is piros lapot kap, de végül a videóbíró kihívta őt, és csak sárgát adott a spanyol belépőjéért. Ezt a döntést nem tudta az Atlético elfogadni, miután a katalánok az utolsó percben megnyerték a meccset. Még hétfőn is a spanyol szövetségnek üzentek a közösségi médiában.