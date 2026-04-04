spanyol focila ligaspanyol bajnokságAtlético Madridpiros lapFC Barcelona

A két gól után elszabadultak az indulatok a Barcelona madridi derbijén, majd jött a slusszpoén

A spanyol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának szombat esti rangadóján az FC Barcelona 2-1-re győzött a második félidőt emberhátrányban végigjátszó Atlético Madrid otthonában, így kihasználta a Real Madrid délutáni botlását.

2026. 04. 04. 23:02
A Barcelona az Atlético Madrid otthonában lépett pályára Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou
A címvédő Barcelona már a saját mérkőzése előtt remek hírt kapott szombaton: a Real Madrid a válogatottszünetet követő első La Liga-fordulóban 2-1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Mallorca vendégeként. A katalánok előnye így maradt négy pont a spanyol bajnokság tabellájának élén, és este az Atlético Madrid otthonában ezt hétre szerette volna növelni Hansi Flick együttese. A két csapat Király-kupa-elődöntőjéből 4-3-as összesítéssel a fővárosiak jutottak tovább, és a következő másfél hétben is összecsapnak még kétszer, méghozzá a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Diego Simeone csapata ugyanakkor a bajnokságban 2021 októbere óta nem nyert odahaza a Barcelona ellen, és a bronzéremért harcoló madridiaknak a szombati találkozó is fontos volt.

Giuliano Simeone és Marcus Rashford is gólt lőtt az Atlético Madrid Barcelona elleni spanyol bajnokiján
Giuliano Simeone (balra) és Marcus Rashford is gólt lőtt az Atlético Madrid Barcelona elleni spanyol bajnokiján. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A Barcelona gyorsan egyenlített az Atlético Madrid ellen

Az öt argentin játékossal a kezdőcsapatban felálló Atlético Madrid veszélyeztetett először Antoine Griezmann jóvoltából, de a folytatásban inkább a vendégek álltak közelebb a gólszerzéshez. Fermín López két ziccert is kihagyott, majd éles szögből Lamine Yamal emelt a kapufára. A 39. percben aztán szinte a semmiből mégis a madridiak jutottak előnyhöz: egy indítás Giuliano Simeone remekül vett át, majd 15 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-0). Az edző fia nem sokáig örülhetett, három perccel később, a Dani Olmóval való kényszerítőzése után Marcus Rashford a kapus, Juan Musso lábai között gurított a hálóba (1-1). A Barcelona ekkor már a megsérült Ronald Araújo nélkül játszott.

A két piros lapból az egyik nem maradt az

A szünet előtt több gólt már nem, tömegjelenetet viszont láthatott a közönség, a kakaskodás végén három játékos kapott sárga lapot. 

Bár Nico González nem volt köztük, korábban már ő is kapott lapot, és a 45+3. percben is felmutatott neki egyet a játékvezető Yamal felrúgásáért, így megfogyatkozott az Atlético Madrid. 

Videózás után második sárga helyett azonnali piros lapot kapott a hazaiak védője, ez az eltiltása mértékére lehet majd hatással.

A szünet után tíz emberrel kezdtek a fővárosiak, de ez úgy tűnt, alig pár másodpercig tart, ugyanis a második félidő legelső percében Gerard Martín taposta meg Thiago Almada bokáját, amiért a Barcelona játékosa is azonnali piros lapot kapott. Videózás után azonban a játékvezető sárga lapra enyhítette a megmozdulást, amiért a belépője előtt a labdát is elérte a spanyol védő – a feszült hangulat fokozódott, Flick és Musso is lapot kapott reklamálásért.

A 79. percben becserélt Robert Lewandowski győztes gólt szerzett
A 79. percben becserélt Robert Lewandowski győztes gólt szerzett. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Lewandowski hajrágólja döntött tíz ember ellen

Az emberhátrányban maradt Atlético Madrid a folytatásban kénytelen volt szinte folyamatosan védekezni, miközben a Flick-legénység próbálta megtalálni a rést a pajzson. A számos helyzet és lövés ellenére ez sokáig nem sikerült, és a vendégeknek az is rossz hír lehetett, hogy az Araújo helyére beállt Marc Bernal is megsérült. 

A második félidő Atlético-lövést nem hozott, cserébe több mint nyolcvanszázalékos barcelonai labdabirtoklást igen, és ennek a 87. percben lett meg az eredménye: 

Joao Cancelo bal oldali lövése után a mérkőzés legjobbjának választott Mussóról a csereként beállt Robert Lewandowski testére, onnan pedig a kapuba pattant a labda (1-2).

A hajrá további sárga lapokat még hozott, de igazán nagy szépítési lehetőséget nem, így az eredmény nem változott. A sikerrel a katalánok előnye már hét pont a második Real Madrid előtt a tabellán, ahol az Atlético Madrid maradt a negyedik helyen. Szerdán 21 órától Barcelonában, a BL-negyeddöntős párharcuk első mérkőzésén ismét megmérkőznek a felek.

La Liga, 30. forduló:

péntek:

  • Rayo Vallecano–Elche 1-0 (0-0)

szombat:

  • Real Sociedad–Levante 2-0 (1-0)
  • Real Mallorca–Real Madrid 2-1 (1-0)
  • Real Betis–Espanyol 0-0
  • Atlético Madrid–FC Barcelona 1-2 (1-1)

vasárnap:

  • Getafe–Athletic Bilbao 14.00
  • Valencia–Celta Vigo 16.15
  • Real Oviedo–Sevilla 18.30
  • Alavés–Osasuna 21.00

hétfő:

  • Girona–Villarreal 21.00

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

Az ezt megelőző Atlético–Barcelona 4-0-s végeredményt hozott:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu