A két gól után elszabadultak az indulatok a Barcelona madridi derbijén, majd jött a slusszpoén

A címvédő Barcelona már a saját mérkőzése előtt remek hírt kapott szombaton: a Real Madrid a válogatottszünetet követő első La Liga-fordulóban 2-1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Mallorca vendégeként. A katalánok előnye így maradt négy pont a spanyol bajnokság tabellájának élén, és este az Atlético Madrid otthonában ezt hétre szerette volna növelni Hansi Flick együttese. A két csapat Király-kupa-elődöntőjéből 4-3-as összesítéssel a fővárosiak jutottak tovább, és a következő másfél hétben is összecsapnak még kétszer, méghozzá a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Diego Simeone csapata ugyanakkor a bajnokságban 2021 októbere óta nem nyert odahaza a Barcelona ellen, és a bronzéremért harcoló madridiaknak a szombati találkozó is fontos volt.

Giuliano Simeone (balra) és Marcus Rashford is gólt lőtt az Atlético Madrid Barcelona elleni spanyol bajnokiján. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A Barcelona gyorsan egyenlített az Atlético Madrid ellen

Az öt argentin játékossal a kezdőcsapatban felálló Atlético Madrid veszélyeztetett először Antoine Griezmann jóvoltából, de a folytatásban inkább a vendégek álltak közelebb a gólszerzéshez. Fermín López két ziccert is kihagyott, majd éles szögből Lamine Yamal emelt a kapufára. A 39. percben aztán szinte a semmiből mégis a madridiak jutottak előnyhöz: egy indítás Giuliano Simeone remekül vett át, majd 15 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-0). Az edző fia nem sokáig örülhetett, három perccel később, a Dani Olmóval való kényszerítőzése után Marcus Rashford a kapus, Juan Musso lábai között gurított a hálóba (1-1). A Barcelona ekkor már a megsérült Ronald Araújo nélkül játszott.

A két piros lapból az egyik nem maradt az

A szünet előtt több gólt már nem, tömegjelenetet viszont láthatott a közönség, a kakaskodás végén három játékos kapott sárga lapot.

Bár Nico González nem volt köztük, korábban már ő is kapott lapot, és a 45+3. percben is felmutatott neki egyet a játékvezető Yamal felrúgásáért, így megfogyatkozott az Atlético Madrid.

Videózás után második sárga helyett azonnali piros lapot kapott a hazaiak védője, ez az eltiltása mértékére lehet majd hatással.

A szünet után tíz emberrel kezdtek a fővárosiak, de ez úgy tűnt, alig pár másodpercig tart, ugyanis a második félidő legelső percében Gerard Martín taposta meg Thiago Almada bokáját, amiért a Barcelona játékosa is azonnali piros lapot kapott. Videózás után azonban a játékvezető sárga lapra enyhítette a megmozdulást, amiért a belépője előtt a labdát is elérte a spanyol védő – a feszült hangulat fokozódott, Flick és Musso is lapot kapott reklamálásért.