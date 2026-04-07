Détári Lajos Szoboszlairól: Ha valaki 150 magas, ne mondjuk róla, hogy 220!

Détári Lajos az otthonában adott interjút, amelyben a saját pályafutásának be nem teljesült álmáról is beszélt. Az 1986-os mexikói világbajnokság is szóba került, ami előtt úgy gondolja, hogy voltak, akik megvezették Mezey György szövetségi kapitányt, aki ezért követte el a végzetes hibát a felkészülés során. Détári Lajos érti, hogy Szoboszlai Dominik miatt most lázban ég az ország, de szerinte a realitás talaján kellene maradni a Liverpool magyar játékosával kapcsolatban is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 4:50
Détári Lajos interjút adott, amiben Szoboszlai, Mezey György és a mexikói vb is szóba került Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Ritkán szólal meg Détári Lajos, de akkor rendre van mondanivalója. Ezúttal a saját otthonában fogadta a Csisztu Sport Cast stábját, amelynek elmondta, hogy nem szakadt el a futballtól, örömmel ápolja Puskás Ferenc emlékét is a Puskás Múzeum nagyköveteként. A Budapest Honvéd 61-szeres magyar válogatott legendája azt is elmondta, hogy amikor a maiakról – köztük Szoboszlai Dominikról – kérdezik, igyekszik a legjobb tudása szerint válaszolni.

Détári Lajos elmondta a véleményét a Szoboszlai-lázról és Mezey György mexikói hibájáról is. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Korábban úgy vélekedtek, hogy Détári Lajos volt a magyar futball utolsó világsztárja, de mostanra Szoboszlai a Liverpool klasszisaként már túlnőtt rajta is: a magyar válogatottban épp márciusban hagyta le a pályára lépések számában Détárit.

Az interjúban Détári leszögezi, hogy az ő pályafutásában maradt hiányérzet, aminek a legfőbb oka, hogy 24 éves koráig nem is igazolhatott külföldre a politikai rendszer miatt, és akkor is csak nagy szerencsével. Ehhez képest a most 25 éves Szoboszlai a teljes eddigi pályafutását külföldön töltötte, az elmúlt három évet már Liverpoolban.

– Szerettem volna igazán nagy csapatokban játszani. Jó csapatokban játszottam, de nem igazán nagyokban – ismerte el Détári, aki külföldön a német Eintracht Frankfurt, a görög Olimpiakosz és az olasz Bologna játékosa volt többek között. – Ha visszanézzük a helyzetemet, azt, hogy ’87-ben 24 évesen igazolhattam külföldre, ami óriási szerencse volt, ahhoz képest azt mondom, nagyon pozitív volt a pályafutásom. De ha azt nézem, akkor kellemetlenséget okozott az, hogy a Honvéd vagy a magyar sport vezetősége nem adott el végleg az Eintracht Frankfurtnak, hanem csak kölcsönadott.

Détári hozzátette:

A Juventus volt az álomcsapatom, de ott legalább játszottam három felkészülési mérkőzést, tehát abból valamit sikerült elérnem, de az lett volna az igazi, ha le tudtak volna igazolni. De ez már a múlt, kár rajta keseregni. Szerencsém volt, hogy első játékosként kimehettem, másfelől viszont óriási pech volt ez a helyzet.

Szoboszlai Dominikról pozitív véleménnyel van, de a körülötte kialakult „hisztériáról” nem feltétlenül:

– Azt, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai-lázban ég, megérti az ember, nincs vele semmi gond. Az újságíróknak az a feladatuk, hogy tájékoztassák az olvasókat, de én úgy gondolom, hogy ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220! El kell ismerni, ha valaki jó teljesítményt nyújt, de azt is, ha épp nem volt a legjobb. Ezzel nem sértünk meg senkit.

Mezey György nagy hibát követett el, de megvezették Mexikóban

Természetesen szóba került az 1986-os világbajnokság is, amelyre a Mezey György vezette magyar válogatott nagy reményekkel utazott el, de kudarc lett a vége: a szovjetek 6-0-ra, a franciák 3-0-ra győztek, de legalább Kanada ellen sikerült nyerni 2-0-ra, amely meccsen Détári lőtte a második gólt – negyven év elteltével is az az utolsó magyar vb-találat.

– Akkor az ember eszében az volt, nem baj, jön a következő világbajnokság, biztos jobb lesz. Aztán ahogy teltek az évek, mindig lemaradtunk róla, és most már sok ez a negyven év – mondta Détári arról, ahogy azóta sem jutott ki a magyar válogatott egyik vb-re sem, így az idén nyárira sem.

Sok teória kering arról, mi lehetett a gond Mexikóban a válogatottal, és Détári elmondta a saját verzióját:

A legnagyobb hiba az volt, hogy mindennap 12 órakor edzettünk. Akik Mezey Györgynek segítettek, kint voltak, ott lettek olimpiai bajnokok, és mondták, hogy mit kell csinálni, azok félrevezették őt, pedig hitt nekik. A hőségben edzettünk, és ez nagyon nagy hiba volt. A meleget nem lehet legyőzni.

A tavaly, 84 éves korában elhunyt Mezey Györgyöt egyébként karrierje meghatározó edzőjének tartja:

– Ahogy Mezey György felépíttette ezt a csapatot, ahogy keresgélte a hiányzó láncszemeket, az nagyon jó volt, imádtuk az edzéseit. Amikor edzés volt, arra kellett koncentrálni, de amikor nem edzettünk, elvárta tőlünk, hogy jól érezzük magunkat, szórakozzunk a határok betartása mellett. Rengeteget tanultam tőle, és szerintem sok mindent magával vitt a sírba – fogalmazott Détári, aki a mesteredző halálakor lapunknak részletesen mesélt az érzéseiről.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

