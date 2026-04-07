Détári Lajos Szoboszlairól: Ha valaki 150 magas, ne mondjuk róla, hogy 220!

Ritkán szólal meg Détári Lajos, de akkor rendre van mondanivalója. Ezúttal a saját otthonában fogadta a Csisztu Sport Cast stábját, amelynek elmondta, hogy nem szakadt el a futballtól, örömmel ápolja Puskás Ferenc emlékét is a Puskás Múzeum nagyköveteként. A Budapest Honvéd 61-szeres magyar válogatott legendája azt is elmondta, hogy amikor a maiakról – köztük Szoboszlai Dominikról – kérdezik, igyekszik a legjobb tudása szerint válaszolni.

Détári Lajos elmondta a véleményét a Szoboszlai-lázról és Mezey György mexikói hibájáról is. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Korábban úgy vélekedtek, hogy Détári Lajos volt a magyar futball utolsó világsztárja, de mostanra Szoboszlai a Liverpool klasszisaként már túlnőtt rajta is: a magyar válogatottban épp márciusban hagyta le a pályára lépések számában Détárit.

Détári Lajos megérti, hogy miért van akkora Szoboszlai-láz

Az interjúban Détári leszögezi, hogy az ő pályafutásában maradt hiányérzet, aminek a legfőbb oka, hogy 24 éves koráig nem is igazolhatott külföldre a politikai rendszer miatt, és akkor is csak nagy szerencsével. Ehhez képest a most 25 éves Szoboszlai a teljes eddigi pályafutását külföldön töltötte, az elmúlt három évet már Liverpoolban.

– Szerettem volna igazán nagy csapatokban játszani. Jó csapatokban játszottam, de nem igazán nagyokban – ismerte el Détári, aki külföldön a német Eintracht Frankfurt, a görög Olimpiakosz és az olasz Bologna játékosa volt többek között. – Ha visszanézzük a helyzetemet, azt, hogy ’87-ben 24 évesen igazolhattam külföldre, ami óriási szerencse volt, ahhoz képest azt mondom, nagyon pozitív volt a pályafutásom. De ha azt nézem, akkor kellemetlenséget okozott az, hogy a Honvéd vagy a magyar sport vezetősége nem adott el végleg az Eintracht Frankfurtnak, hanem csak kölcsönadott.

Détári hozzátette:

A Juventus volt az álomcsapatom, de ott legalább játszottam három felkészülési mérkőzést, tehát abból valamit sikerült elérnem, de az lett volna az igazi, ha le tudtak volna igazolni. De ez már a múlt, kár rajta keseregni. Szerencsém volt, hogy első játékosként kimehettem, másfelől viszont óriási pech volt ez a helyzet.

Szoboszlai Dominikról pozitív véleménnyel van, de a körülötte kialakult „hisztériáról” nem feltétlenül: