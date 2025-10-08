Détárit megdöbbentette mestere halála, nem vették észre a jeleket

Szomorú hírre ébredt szerda reggel a futballt szerető sok millió ember, ugyanis nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Mindenkit lesújtottak a történtek, egykori játékosa, az utolsó magyar világsztárként számon tartott Détári Lajos nem tagadta, ma egyszerűen nem tudott másra odafigyelni. Sosem titkolta, hogy a kedvenc mestere Mezey György, akitől rengeteget tanult a közös évek alatt. A Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, a volt szövetségi kapitány a világ legkövetkezetesebb embere volt mindig.

Détári Lajos nem titkolja, az elhunyt Mezey György volt pályafutása legjobb edzője Fotó: Mirkó István

Détári most értette meg, hogy Mezey György miért nem ment el a Puskás Múzeumba

A kispesti legenda egyszerűen nem találja a szavakat, mélyen érinti az egykori sikerkapitány halála. Mint lapunknak elmondta, hatalmas hibát követtek el azok a sportvezetők, akik a népharag miatt a mexikói világbajnokság után szétzavarták a Mezey vezette válogatottat, hiszen az a csapat kijuthatott volna újabb világversenyekre – Európa-bajnokság és vb – az edzőzseni vezetésével. Úgy emlékszik egykori mesterére, mint aki ugyan szigorú volt, megkövetelte mindenkitől, hogy száz százalékot nyújtson edzésen is, de arra mindig odafigyelt, hogy a játékosok jó hangulatban töltsék el együtt az idejüket.

Nemrég a Puskás Múzeumban tartottak egy megemlékezést az 1986-os világbajnoki szereplésről, az akkori válogatottról. Az eseményre hivatalos volt Détárin kívül Nyilasi Tibor, valamint Mezey György is, ám utóbbi betegségére hivatkozva nem ment el.

Akkor azt hittük, hogy megfázott vagy esetleg valamilyen vírus gyötri, nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget. Ám most, amikor rájöhettünk arra, hogy az már egy intő jel volt, bizony sajnálhatjuk, hogy semmit nem tudtunk arról, milyen állapotban van.

Azokat az éveket, amiket együtt töltöttünk a válogatottnál, sosem fogom elfelejteni. Nem tagadom, az a három év a pályafutásom egyik legszebb időszaka volt – fogalmazott Détári.

Mezey György a betegsége miatt már nem tudott elmenni a Puskás Múzeumban tartott megemlékezésre Fotó: MTI/Földi Imre

Biztos abban, hogy a Kapitány halála összehozza a legendás, 1986-os csapatot

Többen elmondták már a maguk emlékei alapján, mit is jelentett a magyar labdarúgásnak és a vele dolgozó játékosoknak Mezey György. Mindenki kiemelte az akkori válogatott szereplését, Mezey munkásságát, mely még a FIFA világranglistájának élére is vezette a nemzeti csapatot, ám a mexikói vb-n látott kudarc után a csapat soha többé nem játszott együtt nemzeti színekben.