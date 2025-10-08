Mezey GyörgyhalálhírkapitányDétári Lajosemlékezés

Détárit megdöbbentette mestere halála, nem vették észre a jeleket

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Számos futballista neki köszönheti, hogy ismert játékos vált belőle, közéjük tartozott a sokak szerint utolsó magyar világsztár, Détári Lajos is. A korábbi hatvanegyszeres magyar, hétszeres világ- és egyszeres Európa-válogatott középpályás mélyen megrendült egykori edzője halálhírén, és utólag már rájött arra, hogy intő jel lehetett mindenkinek, hogy a nemrég a Puskás Múzeumban tartott megemlékezésre nem tudott elmenni a Mester.

Molnár László
2025. 10. 08. 18:51
Détári Lajos szerint Mezey György a világ legkövetkezetesebb embere volt Fotó: AFP/STAFF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szomorú hírre ébredt szerda reggel a futballt szerető sok millió ember, ugyanis nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Mindenkit lesújtottak a történtek, egykori játékosa, az utolsó magyar világsztárként számon tartott Détári Lajos nem tagadta, ma egyszerűen nem tudott másra odafigyelni. Sosem titkolta, hogy a kedvenc mestere Mezey György, akitől rengeteget tanult a közös évek alatt. A Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, a volt szövetségi kapitány a világ legkövetkezetesebb embere volt mindig.

Détári Lajos nem titkolja, az elhunyt Mezey György volt pályafutása legjobb edzője
Détári Lajos nem titkolja, az elhunyt Mezey György volt pályafutása legjobb edzője      Fotó: Mirkó István

Détári most értette meg, hogy Mezey György miért nem ment el a Puskás Múzeumba

A kispesti legenda egyszerűen nem találja a szavakat, mélyen érinti az egykori sikerkapitány halála. Mint lapunknak elmondta, hatalmas hibát követtek el azok a sportvezetők, akik a népharag miatt a mexikói világbajnokság után szétzavarták a Mezey vezette válogatottat, hiszen az a csapat kijuthatott volna újabb világversenyekre – Európa-bajnokság és vb – az edzőzseni vezetésével. Úgy emlékszik egykori mesterére, mint aki ugyan szigorú volt, megkövetelte mindenkitől, hogy száz százalékot nyújtson edzésen is, de arra mindig odafigyelt, hogy a játékosok jó hangulatban töltsék el együtt az idejüket.

Nemrég a Puskás Múzeumban tartottak egy megemlékezést az 1986-os világbajnoki szereplésről, az akkori válogatottról. Az eseményre hivatalos volt Détárin kívül Nyilasi Tibor, valamint Mezey György is, ám utóbbi betegségére hivatkozva nem ment el.

Akkor azt hittük, hogy megfázott vagy esetleg valamilyen vírus gyötri, nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget. Ám most, amikor rájöhettünk arra, hogy az már egy intő jel volt, bizony sajnálhatjuk, hogy semmit nem tudtunk arról, milyen állapotban van. 

Azokat az éveket, amiket együtt töltöttünk a válogatottnál, sosem fogom elfelejteni. Nem tagadom, az a három év a pályafutásom egyik legszebb időszaka volt – fogalmazott Détári.

Mezey György a betegsége miatt már nem tudott elmenni a Puskás Múzeumban tartott megemlékezésre
Mezey György a betegsége miatt már nem tudott elmenni a Puskás Múzeumban tartott megemlékezésre    Fotó: MTI/Földi Imre

Biztos abban, hogy a Kapitány halála összehozza a legendás, 1986-os csapatot

Többen elmondták már a maguk emlékei alapján, mit is jelentett a magyar labdarúgásnak és a vele dolgozó játékosoknak Mezey György. Mindenki kiemelte az akkori válogatott szereplését, Mezey munkásságát, mely még a FIFA világranglistájának élére is vezette a nemzeti csapatot, ám a mexikói vb-n látott kudarc után a csapat soha többé nem játszott együtt nemzeti színekben.

– Természetes, hogy most mindenkinek fáj, megpróbálja a maga módján feldolgozni a veszteséget. Ugyanakkor hiszem azt, hogy 

az 1986-os válogatott tagjai Mezey György emléke előtt tisztelegve újra összejönnek. Itt nemcsak a temetésre gondolok, hanem arra, hogy végre leülünk egymással, és végre-valahára kibeszélgetjük magunkat. Gyuri bácsi szelleme pedig ott lesz velünk 

– jelentette ki Détári. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Pósa Karcsi szösszenete

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb posztja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.