Détári elárulta, mi a különbség közte és Szoboszlai között

Détári Lajos szerint nem akartak döntetlenre játszani a franciák ellen, holott az az egy pont a csoportból való továbbjutást eredményezte volna az 1986-os vb-n. Fotó: AFP/STAFF

Ha Mexikóban továbbjutott volna a csoportból a válogatott, itthon állva tapsoltak volna

– Az 1986-os vb-kudarc elképesztő nyomot hagyott nemcsak a szurkolókban, hanem a magyar labdarúgáson is. Tényleg az volt a realitás, hogy akár világbajnoki elődöntősök is lehetünk?

– Ez legfeljebb a szurkolók vágyálma volt, a realitás a csoportból való továbbjutásról szólt. Ha ez összejött volna, állítom, mindenki felállva tapsol nekünk. Ha megcsípjük a csoport harmadik helyét, az az Argentína következett volna, amely Maradona vezetésével végül megnyerte a vb-t. Mi végig ugyanazt a játékot erőltettük a pályán, ami a selejtezőkön, majd a felkészülési meccseken eredményes volt, ám már akkor voltak kétségeim, hogy ez a taktika délben, 40-45 fokban is célravezető lesz-e.

– Nem lett volna célravezetőbb a csoport harmadik meccsén egy békés döntetlenre játszani a franciák ellen? Ugyanis azzal az egy ponttal simán meglett volna a továbbjutás...

– Szóba sem került köztünk a békés döntetlen lehetősége. Nekimentünk a franciáknak, játszottuk a saját játékunkat. De nem voltunk olyan erőben, ami ezt a játékrendszert akkor és ott sikerre vitte volna. Még egyszer mondom, ilyen időjárási körülmények között futballozni sem lett volna szabad.

Détári Lajos sikerei játékos-pályafutása során háromszoros magyar bajnok

magyar, német és görög kupagyőztes

a világ 9. legjobb játékosa (World Soccer): 1988

a világ legdrágább játékosa (17,8 millió német márka): 1988

Aranylabda 21. helyezett: 1985

az év magyar labdarúgója (1): 1985

NB I-es gólkirály (3): 1985 (18), 1986 (27), 1987 (19)

német bajnokság legjobb külföldi játékosa: 1988

görög bajnokság legjobb játékosa: 1989

svájci bajnokság legjobb játékosa: 1994

– Hiszen pontosan ilyen földi pokol várná a jelenlegi válogatottat is, ha kijutnának a 2026-os világbajnokságra...

– Negyven év alatt az orvostudomány és az edzéselmélet fejlődött annyit, hogy manapság már könnyebben leküzdhetők ezek a külső tényezők. Meggyőződésem, ha a Rossi-csapat kijut a világbajnokságra, sokkal jobban fel lesz készítve, mint mi annak idején, 1986-ban.

– Sallai Sándor egy nemrég elhangzott rádióinterjúban azt állította, hogy a szovjetek ellen elszenvedett 6-0-s vereség után minden megváltozott, elmaradtak az orvosi ellenőrzések, a vérvételek…

– Ezért is szép az 1986-os világbajnokság, mert kint volt huszonkét játékos, és mind a huszonketten másként emlékezünk az ottani napokra. Miután Mezey György a világ legkövetkezetesebb embere, minden ment ugyanúgy tovább, mint addig.

– Mit gondol, Nyilasi Tibor kerettagsága jelenthetett volna annyi pluszt a csapatnak, hogy meglegyen a továbbjutás?

– Ezt ma már nem lehet megmondani, de nem zárható ki, hogy Nyíl a rutinjával és a tudásával segített volna a csapatnak, és akkor másként alakult volna az egész világbajnokság. De ugyanez igaz Törőcsik Andrásra is, aki szintén nem tarthatott velünk.

Détári Lajos mindössze egy évet játszott a Frankfurt csapatában, de a szurkolók sosem felejtik el a középpályást. Fotó: AFP/Sven Simon

Bognár Györgyöt tartja az NB I legjobb edzőjének, nevet volt csapattársa és a Fradi elnöke közötti szópárbajon

– Régi csapattársával, Bognár Györggyel tartja a kapcsolatot? Mit szól azokhoz az eredményeihez, amelyeket a Pakssal évek óta elér?

– Szerintem ő az, aki a legjobban átadja a Mezey-féle játék alapjait a csapatainak. Nem sokan tudják, de nagyon szigorú és igen emberséges is tud lenni a játékosaival. Gyuri messze a legjobb edző az NB I-ben. Legutóbb elárulta nekem, hogy nem véletlen a sok tehetség felbukkanása Pakson, mert szinte minden korosztályban van a klubnál három-négy kiemelkedő képességű fiatal. Soha nem volt a külföldiek ellen, de az számomra is elfogadhatatlan, hogy egy keretben tizenöt-húsz olyan külföldi legyen, akiknek egy része összesen nem játszik kilencven percet az idényben.

– Mit szól azokhoz a csipkelődésekhez, üzenetváltásokhoz, amelyek Bognár György és a Fradi elnöke, Kubatov Gábor között zajlik évek óta?

– Nagyokat nevetek ezeken a szócsatákon, de úgy érzem, nem kellene ennyit kihozni ebből. Valamelyikük mindig mond valamit, amire a másik reagál. Az az igazság, hogy a Fradit meg a Paksot az anyagi háttér ­miatt nem is lehetne egy lapon emlegetni, de Bogesz évek óta húzogatja a zöld-fehér oroszlán bajszát a csapata eredményeivel. Kétszer a kupát is elvitték előlük, míg a bajnokságban is dobogón vannak, ráadásul az utóbbi meccseken nem sokszor verte meg a Fradi a Paksot.

– A fentiekből ítélve akkor ­egyetért az MLSZ által behozott magyarszabállyal?

– Természetesen. A legjobb példa, hogy megérte a magyarszabályt bevezetni, a Fradi. Alig telt el hét korábban, amikor a Ferencváros vezetői ne adtak volna ki felháborodott közleményeket ­emiatt, aztán mit látunk? A magyar játékosok viszik a hátukon a zöld-fehéreket, köztük két fiatallal, Tóth Alexszel és Gruber Zsomborral. Az új szabály száz-százhúsz magyar játékost jelent az NB I-es klubok esetében, hiszen ötnek a kezdőben kell lennie, míg legalább ötnek a cserepadon vagy a keretben. Bebizonyosodott, hogy igenis vannak tehetségeink, jó magyar játékosaink, csak bátran kell hozzájuk nyúlni, mint ahogy Bogesz teszi azt Pakson.

A Honvéd ikonjaként nemcsak a játékosa, de szakmai igazgatója is volt a Fradinak. Fotó: Nemzeti Sport/Fuszek Gábor

Egy véletlen találkozásnak köszönhette, hogy a Fradihoz került

– Ha már szóba került volt csapata, a Fradi, elárulná, miként lett a Honvéd ikonjaként a zöld-fehérek játékosa?

– Ennek egyetlenegy oka volt, hogy Olaszországban, ahol akkoriban játszottam, átigazolási stop lépett érvénybe, így nem lehettem a Sampdoria játékosa, holott mindenben megegyeztem a klubbal. Itthon készültem a nyáron, hogyha valahol szükség lenne a játékomra, fizikailag ne legyek lemaradva. Éppen a Normafánál futottam, amikor összetalálkoztam Mucha Józsival. Megkérdezte, mi van velem, és amikor meghallotta, jelenleg nincs csapatom, megígérte, beszél a Fradi akkori edzőjével, Nyilasi Tiborral, valamint a technikai vezetővel, Havasi Mihállyal, legyek a zöld-fehérek játékosa. Amikor bennjártam Szívós István elnöknél, a szerződés aláírásakor mindketten tisztában voltunk azzal, hogy ahogy erre lehetőségem van, megyek vissza a Serie A-ba.

Megkaptam az ideiglenes játékengedélyem, így kerültem a Fradihoz. Emlékszem, amikor kimentem a pályára az első edzésem alkalmával, három-négyezer szurkoló állt a pálya szélén,

majd még ennél is többen kijöttek az első edzőmeccsünkre. Azonnal befogadtak, és nem tagadom, amíg ott voltam, nagyon jól éreztem magam a Fradinál.

– Ön szerint realitás lenne a zöld-fehéreknek a Bajnokok Ligája, vagy tényleg az Európa-liga az ő terepük?

– Jelenleg a Fradi a kettő között áll, és már csak egy kis lépést kéne megtennie, hogy ott legyen a BL főtábláján. Ne felejtsük el, ezt az akadályt már kétszer is leküzdötte a Ferencváros, és szerintem most sem állt messze tőle. A Qarabag ellen hazai pályán veszítette el a továbbjutás esélyét. Ha egy vagy két évig a Fradi stabilan ott lesz az Európa-liga alapszakaszában, majd újra és újra továbbjut onnan, ráadásul sikerülne két-három Keita-szintű labdarúgóval erősítenie, akkor valós lehetne a Bajnokok Ligája főtáblájára való feljutás.

– Frankfurtban bármikor szívesen látják, díszhelyet biztosítanak Önnek. Pireuszban névre szóló széke van a stadionban. Itthon mit kapott Détári Lajos azért, amit a magyar futballért tett?

– Gondolom, sejti a választ. Itthon nem kaptam a kérdésben említett ajándékok közül semmit. Itthon minden klubnak megvan a saját filozófiája arról, miként becsülik meg a régi játékosokat. Van, ahol jobban, de van, ahol sehogy. Ezt nem tartom jónak, ugyanis egy csapatnak, egy klubnak a múltja nélkül nem lehet se jelene, se jövője. Ezen a vonalon azért még bőven lenne hova fejlődnie a magyar labdarúgást irányítóknak.

Détári Lajos legszebb találatai: